Time Получает время открытия позиции. datetime Time() const Возвращаемое значение Время открытия позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). CPositionInfo TimeMsc