Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoTime 

Time

Получает время открытия позиции.

datetime  Time() const

Возвращаемое значение

Время открытия позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).