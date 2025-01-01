Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoIdentifier TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Identifier Получает идентификатор позиции. long Identifier() const Возвращаемое значение Идентификатор позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). Magic Volume