history_orders_get

Получает ордеры из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции. Существует 3 варианта вызова.

Вызов с указанием интервала времени. Возвращает все ордеры, попадющие в заданный интервал.

history_orders_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Вызов с указанием тикета ордера. Возвращает ордер с указанным тикетом.

history_orders_get(

ticket=TICKET

)

Вызов с указанием тикета позиции. Возвращает все ордеры, имеющие в свойстве ORDER_POSITION_ID указанный тикет позиции.

history_orders_get(

position=POSITION

)

Параметры

date_from

[in] Дата, начиная с которой запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается первым.

date_to

[in] Дата, по которую запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается вторым.

group="GROUP"

[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те ордеры из истории, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.

ticket=TICKET

[in] Тикет ордера, который необходимо получить. Необязательный параметр. Если тикет ордера не указан, то фильтр не применяется.

position=POSITION

[in] Тикет позиции (хранится в ORDER_POSITION_ID), для которой необходимо получить все ордеры. Необязательный параметр. Если тикет позиции не указан, то фильтр не применяется.

Возвращаемое значение

Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция позволяет получить за один вызов все исторические ордеры за указанный период, аналогом является связка HistoryOrdersTotal и HistoryOrderSelect.

Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать сделки по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".

Пример:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим количество ордеров в истории

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

history_orders=mt5.history_orders_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if history_orders==None:

print("No history orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(history_orders)>0:

print("history_orders_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(history_orders)))

print()



# выведем все исторические ордеры по тикету позиции

position_id=530218319

position_history_orders=mt5.history_orders_get(position=position_id)

if position_history_orders==None:

print("No orders with position #{}".format(position_id))

print("error code =",mt5.last_error())

elif len(position_history_orders)>0:

print("Total history orders on position #{}: {}".format(position_id,len(position_history_orders)))

# выведем все исторические ордеры, имеющие указанный тикет позиции

for position_order in position_history_orders:

print(position_order)

print()

# выведем эти ордеры в виде таблицы с помощью pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(position_history_orders),columns=position_history_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

df['time_done'] = pd.to_datetime(df['time_done'], unit='s')

print(df)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_orders_get(2020-01-01 00:00:00, 2020-03-25 17:17:32.058795, group="*GBP*")=14



Total history orders on position #530218319: 2

TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ...

TradeOrder(ticket=535548147, time_setup=1583176242, time_setup_msc=1583176242265, time_done=1583176242, time_done_msc=1583176242265, time_expiration=0, ...



ticket time_setup time_setup_msc time_done time_done_msc type type_filling magic position_id volume_initial price_open price_current symbol comment external_id

0 530218319 2020-02-21 10:48:34 1582282114681 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 2 2 0 530218319 0.01 0.97898 0.97863 USDCHF

1 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 0 0 530218319 0.01 0.95758 0.95758 USDCHF

Смотри также

history_deals_total, history_deals_get