- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_get
Получает ордеры из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции. Существует 3 варианта вызова.
Вызов с указанием интервала времени. Возвращает все ордеры, попадющие в заданный интервал.
|
history_orders_get(
Вызов с указанием тикета ордера. Возвращает ордер с указанным тикетом.
|
history_orders_get(
Вызов с указанием тикета позиции. Возвращает все ордеры, имеющие в свойстве ORDER_POSITION_ID указанный тикет позиции.
|
history_orders_get(
Параметры
date_from
[in] Дата, начиная с которой запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается первым.
date_to
[in] Дата, по которую запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается вторым.
group="GROUP"
[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те ордеры из истории, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.
ticket=TICKET
[in] Тикет ордера, который необходимо получить. Необязательный параметр. Если тикет ордера не указан, то фильтр не применяется.
position=POSITION
[in] Тикет позиции (хранится в ORDER_POSITION_ID), для которой необходимо получить все ордеры. Необязательный параметр. Если тикет позиции не указан, то фильтр не применяется.
Возвращаемое значение
Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Функция позволяет получить за один вызов все исторические ордеры за указанный период, аналогом является связка HistoryOrdersTotal и HistoryOrderSelect.
Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать сделки по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также