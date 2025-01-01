ДокументацияРазделы
MarginInitial 

MarginInitial

Получает значение начальной маржи.

double  MarginInitial()

Возвращаемое значение

Значение начальной маржи.

Примечание

Указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, взимаемую с одного лота. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.