Language

Получает информацию о языке клиентского терминала.

string Language() const

Возвращаемое значение

Язык клиентского терминала.

Примечание

Язык терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_LANGUAGE).