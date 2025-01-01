ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoLanguage 

Language

Получает информацию о языке клиентского терминала.

string  Language() const 

Возвращаемое значение

Язык клиентского терминала.

Примечание

Язык терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_LANGUAGE).