Magic

Получает идентификатор эксперта, открывшего позицию.

long  Magic() const

Возвращаемое значение

Идентификатор эксперта, открывшего позицию.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).