Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoTimeSetup 

TimeSetup

Получает время установки ордера.

datetime  TimeSetup() const

Возвращаемое значение

Время установки ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).