Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoTimeExpiration TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeExpiration Получает время истечения ордера. datetime TimeExpiration() const Возвращаемое значение Заданное при установке время истечения ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). StateDescription TimeDone