Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoSelect 

Select

Получает флаг символа "Символ в обзоре рынка".

bool  Select() const

Возвращаемое значение

Флаг символа "Символ в обзоре рынка".

Select

Устанавливает флаг символа "Символ в обзоре рынка".

bool  Select()

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.