Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoPriceOpen 

PriceOpen

Получает цену открытия позиции.

double  PriceOpen() const

Возвращаемое значение

Цена открытия позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).