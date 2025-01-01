Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoPriceOpen TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PriceOpen Получает цену открытия позиции. double PriceOpen() const Возвращаемое значение Цена открытия позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). Volume StopLoss