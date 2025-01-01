Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoEquity LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Equity Получает значение собственных средств на счете. double Equity() const Возвращаемое значение Значение собственных средств на счете в валюте депозита. Profit Margin