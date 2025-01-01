PositionClose

Закрывает позицию по указанному символу.

bool PositionClose(

const string symbol,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Закрывает позицию с указанным тикетом.

bool PositionClose(

const ulong ticket,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Параметры

symbol

[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается закрыть позицию.

ticket

[in] Тикет закрываемой позиции.

deviation=ULONG_MAX

[in] Максимальное отклонение от текущей цены (в пунктах).

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода PositionClose(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode().

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций. В этом случае, PositionClose закроет позицию с наименьшим тикетом.