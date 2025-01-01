ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTypeTime 

TypeTime

Получает тип ордера по времени истечения.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  TypeTime() const

Возвращаемое значение

Тип ордера по времени истечения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).