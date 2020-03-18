positions_get

Получает открытые позиции с возможностью фильтрации по символу или тикету. Существует 3 варианта вызова.

Вызов без параметров. Возвращает открытые позиции по всем символам.

positions_get()

Вызов с указанием символа, по которому нужно получить открытые позиции.

positions_get(

symbol="SYMBOL"

)

Вызов с указанием группы символов, по которым нужно получить открытые позиции.

positions_get(

group="GROUP"

)

Вызов с указанием тикета позиции.

positions_get(

ticket=TICKET

)

Параметры

symbol="SYMBOL"

[in] Имя символа. Необязательный именованный параметр. Если символ указан, то параметр ticket игнорируется.

group="GROUP"

[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те позиции, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.

ticket=TICKET

[in] Тикет позиции (POSITION_TICKET). Необязательный именованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция позволяет получить за один вызов все открытые позиции, аналогом является связка PositionsTotal и PositionSelect.

Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать позиции по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".

Пример:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим открытые позиции на USDCHF

positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")

if positions==None:

print("No positions on USDCHF, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(positions)>0:

print("Total positions on USDCHF =",len(positions))

# выведем все открытые позиции

for position in positions:

print(position)



# получим список позиций на символах, чьи имена содержат "*USD*"

usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")

if usd_positions==None:

print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(usd_positions)>0:

print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))

# выведем эти позиции в виде таблицы с помощью pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)

print(df)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



positions_get(group="*USD*")=5

ticket time type magic identifier reason volume price_open sl tp price_current swap profit symbol comment

0 548297723 2020-03-18 15:00:55 1 0 548297723 3 0.01 1.09301 1.11490 1.06236 1.10101 -0.10 -8.00 EURUSD

1 548655158 2020-03-18 20:31:26 0 0 548655158 3 0.01 1.08676 1.06107 1.12446 1.10098 -0.08 14.22 EURUSD

2 548663803 2020-03-18 20:40:04 0 0 548663803 3 0.01 1.08640 1.06351 1.11833 1.10098 -0.08 14.58 EURUSD

3 548847168 2020-03-19 01:10:05 0 0 548847168 3 0.01 1.09545 1.05524 1.15122 1.10098 -0.06 5.53 EURUSD

4 548847194 2020-03-19 01:10:07 0 0 548847194 3 0.02 1.09536 1.04478 1.16587 1.10098 -0.08 11.24 EURUSD

Смотри также

positions_total, orders_get