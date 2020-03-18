- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
positions_get
Получает открытые позиции с возможностью фильтрации по символу или тикету. Существует 3 варианта вызова.
Вызов без параметров. Возвращает открытые позиции по всем символам.
|
positions_get()
Вызов с указанием символа, по которому нужно получить открытые позиции.
|
positions_get(
Вызов с указанием группы символов, по которым нужно получить открытые позиции.
|
positions_get(
Вызов с указанием тикета позиции.
|
positions_get(
Параметры
symbol="SYMBOL"
[in] Имя символа. Необязательный именованный параметр. Если символ указан, то параметр ticket игнорируется.
group="GROUP"
[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те позиции, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.
ticket=TICKET
[in] Тикет позиции (POSITION_TICKET). Необязательный именованный параметр.
Возвращаемое значение
Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Функция позволяет получить за один вызов все открытые позиции, аналогом является связка PositionsTotal и PositionSelect.
Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать позиции по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
Смотри также