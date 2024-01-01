//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_HISTOGRAM.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_HISTOGRAM"

#property description "Dessine la sinusoïde par l'histogramme dans la fenêtre séparée"

#property description "La couleur, l'épaisseur des colonnes se changent par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"

#property description "Le paramètre "bars" spécifie le nombre de barres dans la boucle de la sinusoïde"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Histogram

#property indicator_label1 "Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int bars=30; // la période de la sinusoïde dans les barres

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme

//--- indicator buffers

double HistogramBuffer[];

//--- le multiplicateur pour la réception de l'angle 2Pi dans les radians à la multiplication par le paramètre "bars"

double multiplier;

//--- le tableau pour le stockage des couleurs

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- calculerons le multiplicateur

if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;

else

{

PrintFormat("Spécifiez la valeur "bars"=%d plus que 1",bars);

//--- une cessation anticipée du travail de l'indicateur

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- les calculs des valeurs de l'indicateur

int start=0;

//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière

//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);

}

//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| modifie l'apparence des lignes dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne

int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel

//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int color_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- inscrirons la couleur de la ligne

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- établissons l'épaisseur

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- établissons le style des lignes

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}