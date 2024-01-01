|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Dessine la sinusoïde par l'histogramme dans la fenêtre séparée"
#property description "La couleur, l'épaisseur des colonnes se changent par hasard"
#property description "dans chaques N ticks"
#property description "Le paramètre "bars" spécifie le nombre de barres dans la boucle de la sinusoïde"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1 "Histogram"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- les paramètres input
input int bars=30; // la période de la sinusoïde dans les barres
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme
//--- indicator buffers
double HistogramBuffer[];
//--- le multiplicateur pour la réception de l'angle 2Pi dans les radians à la multiplication par le paramètre "bars"
double multiplier;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- calculerons le multiplicateur
if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
else
{
PrintFormat("Spécifiez la valeur "bars"=%d plus que 1",bars);
//--- une cessation anticipée du travail de l'indicateur
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
ticks++;
//--- si le nombre critique des ticks est accumulé
if(ticks>=N)
{
//--- changeons les propriétés de la ligne
ChangeLineAppearance();
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- les calculs des valeurs de l'indicateur
int start=0;
//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière
//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
}
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifie l'apparence des lignes dans l'indicateur |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne
string comm="";
//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne
int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel
//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int color_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- inscrirons la couleur de la ligne
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- établissons l'épaisseur
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- le bloc du changement du style de la ligne
number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int style_index=number%size;
//--- établissons le style des lignes
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}