DRAW_HISTOGRAM

Le style DRAW_HISTOGRAM dessine par la couleur spécifiée l'histogramme par les colonnes du zéro jusqu'à la valeur indiquée. Les valeurs sont tirées du tampon de l'indicateur. On peut spécifier l'épaisseur, la couleur et le style de l'affichage de la colonne comme pour le style DRAW_LINEpar les directives du compilateur ou dynamiquement à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger(). Le changement dynamique des propriétés de la construction graphique permet de changer l'aspect de l'histogramme en fonction de la situation actuelle.

Puisque sur chaque barre se dessine la colonne du niveau nul, alors il est mieux utiliser DRAW_HISTOGRAM pour l'affichage dans une sous- fenêtre séparée du graphique. Le plus souvent ce type de la construction graphique est utilisé pour la création des indicateurs du type d'oscillateur, par exemple, Bears Power  ou OsMA. Il suffit de spécifier la valeur nulle pour les valeurs vides non affichées.

Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_HISTOGRAM – 1.

L'exemple de l'indicateur, dessinant la sinusoïde selon la fonctionMathSin()par la couleur spécifiée.  La couleur, l'épaisseur et le style detoutes colonnes de l'histogramme se changent chaques N ticks par hasard. Le paramètre "bars" spécifie la période de la sinusoïde, c'est-à-dire dans le nombre spécifié de barres la sinusoïde se répétera selon la boucle.

L'exemple du style DRAW_HISTOGRAM

Prêtez attention que primordialement à la construction graphique plot1 avec le style DRAW_HISTOGRAM on spécifie les propriétés à l'aide de la directive du compilateur #property, et puis dans la fonctionOnCalculate() ces trois propriétés sont spécifiées par hasard. Le paramètre N est sorti dans les paramètres extérieurs de l'indicateur pour la possibilité de l'installation manuelle (l'onglet "Paramètres" dans la fenêtre des propriétés de l'indicateur).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Dessine la sinusoïde par l'histogramme dans la fenêtre séparée"
#property description "La couleur, l'épaisseur des colonnes se changent par hasard"
#property description "dans chaques N ticks"
#property description "Le paramètre "bars" spécifie le nombre de barres dans la boucle de la sinusoïde"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1  "Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- les paramètres input
input int      bars=30;          // la période de la sinusoïde dans les barres
input int      N=5;              // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme
//--- indicator buffers
double         HistogramBuffer[];
//--- le multiplicateur pour la réception de l'angle 2Pi dans les radians à la multiplication par le paramètre "bars"
double    multiplier;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- calculerons le multiplicateur
   if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
   else
     {
      PrintFormat("Spécifiez la valeur "bars"=%d plus que 1",bars);
      //--- une cessation anticipée du travail de l'indicateur
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
   ticks++;
//--- si le nombre critique des ticks est accumulé
   if(ticks>=N)
     {
      //--- changeons les propriétés de la ligne
      ChangeLineAppearance();
      //---oblitérons le compteur des ticks au zéro
      ticks=0;
     }
 
//--- les calculs des valeurs de l'indicateur
   int start=0;
//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière
//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
     }
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifie l'apparence des lignes dans l'indicateur                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne
   string comm="";
//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne
   int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel
//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
   int color_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- inscrirons la couleur de la ligne
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
   number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
   int width=number%5;   // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- établissons l'épaisseur
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- le bloc du changement du style de la ligne
   number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
   size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
   int style_index=number%size;
//--- établissons le style des lignes
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
   Comment(comm);
  }