Type Void et Constante NULL

Syntaxiquement, le type void est un type fondamental comme les types char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double et string. Ce type est utilisé soit pour indiquer qu'une fonction ne retourne aucune valeur, ou, comme paramètre d'une fonction, qu'aucun paramètre n'est attendu.

La variable constante prédéfinie NULL est de type void. Il peut affecter aux variables de n'importe quel type fondamental sans conversion. La comparaison des variables de type fondamental avec la valeur NULL est permise.

Exemple :

//--- Si la chaîne n'est pas initialisée, affecte alors notre valeur prédéfinie

if(some_string==NULL) some_string="empty";

NULL peut également être comparé aux pointeurs des objets créés avec l'opérateur new.

Voir aussi

Variables, Fonctions