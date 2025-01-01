- Types Integer
- Types Réels (double, float)
- Nombre complexe (complex)
- Type String
- Structures, Classes et Interfaces
- Tableau Dynamique d'Objets
- Matrices et vecteurs
- Conformation des types
- Type Void et Constante NULL
- Types des données
- Pointeurs d'Objets
- Références : Modificateur & et Mot-Clé this
Type Void et Constante NULL
Syntaxiquement, le type void est un type fondamental comme les types char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double et string. Ce type est utilisé soit pour indiquer qu'une fonction ne retourne aucune valeur, ou, comme paramètre d'une fonction, qu'aucun paramètre n'est attendu.
La variable constante prédéfinie NULL est de type void. Il peut affecter aux variables de n'importe quel type fondamental sans conversion. La comparaison des variables de type fondamental avec la valeur NULL est permise.
Exemple :
|
//--- Si la chaîne n'est pas initialisée, affecte alors notre valeur prédéfinie
NULL peut également être comparé aux pointeurs des objets créés avec l'opérateur new.
