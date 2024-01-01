//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_BARS.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_BARS"

#property description "Dessine dans la fenêtre séparée par les couleurs différentes les barres selon le symbole choisi"

#property description "La couleur et l'épaisseur et le symbole des barres se changent par hasard "

#property description "par chaque N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorBars

#property indicator_label1 "ColorBars"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS

//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les barres (ils se trouvent dans un tableau spécial)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'aspect

input int bars=500; // combien de barres montrer

input bool messages=false; // l'affichage des messages dans le journal "Experts"

//--- les tampons d'indicateur

double ColorBarsBuffer1[];

double ColorBarsBuffer2[];

double ColorBarsBuffer3[];

double ColorBarsBuffer4[];

double ColorBarsColors[];

//--- le nom du symbole

string symbol;

int bars_colors;

//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorBarsBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorBarsBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,ColorBarsBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,ColorBarsBuffer4,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,ColorBarsColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- le nombre de couleurs pour colorier les barres

bars_colors=8; // à voir le commentaire pour la propriété #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les tics pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la barre

ticks++;

//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks

if(ticks>=N)

{

//--- choisirons un nouveau symbole de la fenêtre "Aperçu du marché"

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//--- changeons les couleurs, par lesquelles les barres sont dessinées

ChangeColors(colors,bars_colors);

int tries=0;

//--- faisons 5 tentatives de remplir les tampons par les prix du symbol

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,bars_colors) && tries<5)

{

//--- le compteur des appels de la fonction CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplissons les tampons d'indicateur par les prix |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total,int bar_colors)

{

//--- copions les prix Open, High, Low et Close au tableau rates[]

MqlRates rates[];

//--- le compteur des tentatives

int attempts=0;

//--- combien on a été copié

int copied=0;

//--- faisons 25 tentatives de recevoir la série temporelle selon le symbole nécessaire

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- si on n'a pas réussi à copier le nombre suffisant des barres

if(copied!=bars)

{

//--- formons la chaîne du message

string comm=StringFormat("On a réussi à recevoir seulement %d barres de %d barres demandées pour le symbole %s",

name,

copied,

bars

);

//--- déduisons le message au commentaire sur une principale fenêtre du graphique

Comment(comm);

//--- déduisons les messages

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- établissons l'affichage du symbole

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_BARS("+name+")");

}

//--- initialisons les tampons par les valeurs vides

ArrayInitialize(ColorBarsBuffer1,0.0);

ArrayInitialize(ColorBarsBuffer2,0.0);

ArrayInitialize(ColorBarsBuffer3,0.0);

ArrayInitialize(ColorBarsBuffer4,0.0);



//--- copions les prix aux tampons

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- calculons l'index correspondant pour les tampons

int buffer_index=total-copied+i;

//--- inscrivons les prix aux tampons

ColorBarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;

ColorBarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;

ColorBarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;

ColorBarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;

//---

ColorBarsColors[buffer_index]=i%bar_colors;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rend accidentellement le symbole du Market Watch |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- le nombre de symboles montrés dans la fenêtre "Aperçu du marché"

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- la position du symbole dans la liste - le nombre accidentel de 0 jusqu'aux symbols

int number=MathRand()%symbols;

//--- rendons le nom du symbole selon la position indiquée

return SymbolName(number,true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Change la couleur des segments du zigzag |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- le nombre de couleurs

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- recevrons le nombre accidentel

int number=MathRand();

//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière

int i=number%size;

//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique

PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété

plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur

cols[i]); // une nouvelle couleur

//--- inscrirons les couleurs

comm=comm+StringFormat("BarColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifie l'apparence des barres |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés des barres

string comm="";



//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la barre

int number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- inscrirons le nom du symbole

comm="\r

"+symbol+comm;



//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}