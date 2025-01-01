DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'ObjetsTypes d'ObjetsOBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

Arcs de Fibonacci.

ObjFiboArc

Note

Pour les "Arcs de Fibonacci", il est possible de spécifier le mode d'affichage de l'ellipse en entier. Le rayon de courbure peut être spécifié en changeant l'échelle et les coordonnées des points d'ancrage.

Vous pouvez également spécifier le nombre de lignes-niveaux, leurs valeurs et leurs couleurs.

Exemple

Le script suivant crée et déplace les Arcs de Fibonacci sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Arcs de Fibonacci\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"
#property description "la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="FiboArc";         // nom de l'objet
input int             InpDate1=25;               // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=25;              // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=35;               // Date du second point, %
input int             InpPrice2=55;              // Prix du second point, %
input double          InpScale=3.0;              // Echelle
input bool            InpFullEllipse=true;       // Forme des arcs
input color           InpColor=clrRed;           // Couleur de ligne
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Style de ligne
input int             InpWidth=2;                // Largeur de ligne
input bool            InpBack=false;             // Objet en arrière plan
input bool            InpSelection=true;         // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpHidden=true;            // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;               // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée les Arcs de Fibonacci aux coordonnées données                                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // identifiant du graphique
                   const string          name="FiboArc",     // nom de l'objet
                   const int             sub_window=0,       // indice de sous-fenêtre 
                   datetime              time1=0,            // heure du premier point
                   double                price1=0,           // prix du premier point
                   datetime              time2=0,            // heure du deuxième point
                   double                price2=0,           // prix du deuxième point
                   const double          scale=1.0,          // Echelle
                   const bool            full_ellipse=false// forme des arcs
                   const color           clr=clrRed,         // Couleur de ligne
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // Style de ligne
                   const int             width=1,            // Largeur de ligne
                   const bool            back=false,         // en arrière plan
                   const bool            selection=true,     // mise en surbrillance pour le déplacement
                   const bool            hidden=true,        // caché dans la liste des objets
                   const long            z_order=0)          // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée les Arcs de Fibonacci aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création des \"Arcs de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit l'échelle
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- définit l'affichage des arcs comme une ellipse entière (true) ou une demie ellipse (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- définit la couleur
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance des arcs pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Définit le nombre de niveaux et leurs paramètres                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         // nombre de niveaux de lignes
                      double          &values[],      // valeurs des niveaux de lignes
                      color           &colors[],      // couleurs des niveaux de lignes
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // styles des niveaux de ligne
                      int             &widths[],      // largeur des niveaux de ligne
                      const long      chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                      const string    name="FiboArc"// nom de l'objet
  {
//--- vérifie les tailles des tableaux
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__," : la taille du tableau ne correspond pas au nombre de niveaux, erreur !");
      return(false);
     }
//--- définit le nombre de niveaux
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- définit les propriétés des niveaux dans la boucle
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valeur du niveau
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- couleur du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- style du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- largeur du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- description du niveau
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage des Arcs de Fibonacci                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                        const string name="FiboArc"// nom de l'objet
                        const int    point_index=0,  // indice du point d'ancrage
                        datetime     time=0,         // coordonnées du point d'ancrage temporel
                        double       price=0)        // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime les Arcs de Fibonacci                                                                     |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                   const string name="FiboArc"// nom de l'objet
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime l'objet
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression des \"Arcs de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage des Arcs de Fibonacci et définit la valeur                |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point
   if(!time1)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième
      time1=temp[0];
     }
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, le déplace 300 points plus bas que le second point
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des Arcs de Fibonacci
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner les Arcs de Fibonacci
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- crée un objet
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/5;
//--- déplace le premier point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- déplace le point
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/5;
//--- déplace le second point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- déplace le point
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime l'objet du graphique
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }