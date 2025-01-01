//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne Horizontale\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont en pourcentage de la taille"

#property description "de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="HLine"; // Nom de la ligne

input int InpPrice=25; // Prix de la ligne, %

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la ligne

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Style de la ligne

input int InpWidth=3; // Largeur de ligne

input bool InpBack=false; // Ligne d'arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une ligne horizontale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="HLine", // Nom de la ligne

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

double price=0, // Prix de la ligne

const color clr=clrRed, // couleur de la ligne

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de la ligne

const int width=1, // largeur de la ligne

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- si le prix n'est pas défini, la positionne au niveau du prix Bid actuel

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une ligne horizontale

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de créer une ligne horizontale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style d'affichage de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de la ligne à la souris

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace la ligne horizontale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="HLine", // Nom de la ligne

double price=0) // Prix de la ligne

{

//--- si le prix de la ligne n'est pass défini, la déplace au niveau du prix Bid actuel

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace la ligne horizontale

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de déplacer la ligne horizontale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime une ligne horizontale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="HLine") // Nom de la ligne

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime la ligne horizontale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de supprimer la ligne horizontale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableau pour stocker les valeurs de prix à utiliser

//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner la ligne

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- crée une ligne horizontale

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant la ligne

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/2;

//--- déplace la ligne

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- déplace le point

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime du graphique

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}