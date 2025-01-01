//--- description

#property description "Le script crée un objet \"Zone d'Edition\" object."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Edit"; // nom de l'objet

input string InpText="Text"; // Texte de l'objet

input string InpFont="Arial"; // Police de caractères

input int InpFontSize=14; // Taille de la police de caractères

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Type d'alignement du texte

input bool InpReadOnly=false; // Autorisation d'édition

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin du graphique pour l'ancrage

input color InpColor=clrBlack; // Couleur du texte

input color InpBackColor=clrWhite; // Couleur d'arrière plan

input color InpBorderColor=clrBlack; // Couleur de la bordure

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit", // nom de l'objet

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

const int x=0, // Coordonnée X

const int y=0, // Coordonnée Y

const int width=50, // largeur

const int height=18, // hauteur

const string text="Text", // texte

const string font="Arial", // police de caractères

const int font_size=10, // taille de la police de caractères

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // type d'alignement

const bool read_only=false, // autoristation d'édition

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin du graphique pour l'ancrage

const color clr=clrBlack, // couleur du texte

const color back_clr=clrWhite, // Couleur d'arrière plan

const color border_clr=clrNONE, // Couleur de la bordure

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée le champ d'édition

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de l'objet \"Zone d'Edition\" object! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la taille de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit le texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- définit la police de caractères du texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- définit la taille de la police de caractères

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- définit le type d'alignement du texte dans l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- active (true) ou annule (false) le mode lecture-seule

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- définit le coin du graphique à partir duquel les coordonnées de l'objet sont définies relativement

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit la couleur du texte

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit la couleur d'arrière-plan

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- définit la couleur de la bordure

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit", // nom de l'objet

const int x=0, // Coordonnée X

const int y=0) // Coordonnée Y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée X de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée Y de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Redimmensionne l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit", // nom de l'objet

const int width=0, // largeur

const int height=0) // hauteur

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie la taille de l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la largeur de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la heuteur de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le texte de l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit", // nom de l'objet

const string text="Text") // texte

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le texte de l'objet

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le texte de l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // texte

const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- récupère le texte de l'objet

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de récupération du texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'objet Zone d'Edition |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Edit") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'étiquette

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de la suppression de l'objet \"Zone d'Edition\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit le pas de changement du champ d'édition

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- définit les coordonnées et la taille du champ d'édition

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- stocke le texte dans la variable locale

string text=InpText;

//--- crée le champ d'édition

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- étend le champ d'édition

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- augmente la largeur du champ d'édition

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique et attend 0.05 seconde

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- change le texte

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- ajoute "+" au début et à la fin

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique et attend 0.1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- supprime le champ d'édition

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- attente d'1 seconde

Sleep(1000);

//---

}