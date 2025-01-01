DocumentationSections
OBJ_ELLIPSE

Ellipse.

ObjEllipse

Note

Pour l'ellipse, le mode de remplissage avec une couleur peut être défini avec la propriété OBJPROP_FILL.

Exemple

Le script suivant crée et déplace une ellipse sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

//--- description
#property description "Le script crée une ellipse sur le graphique."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies"
#property description "en pourcentage de la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="Ellipse";         // Nom de l'ellipse
input int             InpDate1=30;               // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=20;              // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=70;               // Date du second point, %
input int             InpPrice2=80;              // Prix du second point, %
input int             InpDate3=50;               // Date du troisième point, %
input int             InpPrice3=60;              // Prix du troisième point, %
input color           InpColor=clrRed;           // Couleur de l'ellipse
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Style des lignes de l'ellipse
input int             InpWidth=2;                // Largeur des lignes de l'ellipse
input bool            InpFill=false;             // Remplissage de l'ellipse avec une couleur
input bool            InpBack=false;             // Ellipse en arrière plan
input bool            InpSelection=true;         // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpHidden=true;            // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;               // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée une ellipse aux coordonnées données                                                           |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EllipseCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                   const string          name="Ellipse",    // Nom de l'ellipse
                   const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre 
                   datetime              time1=0,           // heure du premier point
                   double                price1=0,          // prix du premier point
                   datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                   double                price2=0,          // prix du deuxième point
                   datetime              time3=0,           // heure du troisième point
                   double                price3=0,          // prix du troisième point
                   const color           clr=clrRed,        // couleur de l'ellipse
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// style des lignes de l'ellipse
                   const int             width=1,           // largeur des lignes de l'ellipse
                   const bool            fill=false,        // remplissage de l'ellipse avec une couleur
                   const bool            back=false,        // en arrière plan
                   const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                   const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                   const long            z_order=0)         // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeEllipseEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée une ellipse aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIPSE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création d'une ellipse ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur de l'ellipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style des lignes de l'ellipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes de l'ellipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de remplissage de l'ellipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance de l'ellipse pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage d l'ellipse                                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EllipsePointChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                        const string name="Ellipse"// nom de l'ellipse
                        const int    point_index=0,  // indice du point d'ancrage
                        datetime     time=0,         // coordonnées du point d'ancrage temporel
                        double       price=0)        // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime l'ellipse                                                                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EllipseDelete(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                   const string name="Ellipse"// nom de l'ellipse
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime l'ellipse
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression d'une ellipse ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de l'ellipse et définit les valeurs par défaut            |
//| pour les points vides                                                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeEllipseEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2,
                              datetime &time3,double &price3)
  {
//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, elle sera définie sur la barre courante
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du second point n'est pas réglée, elle se trouve à 9 barres de la seconde
   if(!time2)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- Positionne le deuxième point à 9 barres à gauche du premier
      time2=temp[0];
     }
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, le déplace 300 points plus bas que le premier
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- si l'heure du troisième point n'est pas définie, il sera mis sur la date du deuxième point
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- si le prix du troisième point n'est pas défini, il est égal à celui du premier point
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'ellipse
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner l'ellipse
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- crée une ellipse
   if(!EllipseCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage de l'ellipse
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/5;
//--- déplace le premier et le deuxième point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise les valeurs suivantes
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- décale les points
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/5;
//--- déplace le troisième point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d3>1)
         d3-=1;
      //--- déplace le point
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime l'ellipse du graphique
   EllipseDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }