Couleurs Web
Les constantes de couleurs suivantes sont définies pour le type color :
|
clrBlack
|
clrDarkGreen
|
clrDarkSlateGray
|
clrOlive
|
clrGreen
|
clrTeal
|
clrNavy
|
clrPurple
|
clrMaroon
|
clrIndigo
|
clrMidnightBlue
|
clrDarkBlue
|
clrDarkOliveGreen
|
clrSaddleBrown
|
clrForestGreen
|
clrOliveDrab
|
clrSeaGreen
|
clrDarkGoldenrod
|
clrDarkSlateBlue
|
clrSienna
|
clrMediumBlue
|
clrBrown
|
clrDarkTurquoise
|
clrDimGray
|
clrLightSeaGreen
|
clrDarkViolet
|
clrFireBrick
|
clrMediumVioletRed
|
clrMediumSeaGreen
|
clrChocolate
|
clrCrimson
|
clrSteelBlue
|
clrGoldenrod
|
clrMediumSpringGreen
|
clrLawnGreen
|
clrCadetBlue
|
clrDarkOrchid
|
clrYellowGreen
|
clrLimeGreen
|
clrOrangeRed
|
clrDarkOrange
|
clrOrange
|
clrGold
|
clrYellow
|
clrChartreuse
|
clrLime
|
clrSpringGreen
|
clrAqua
|
clrDeepSkyBlue
|
clrBlue
|
clrMagenta
|
clrRed
|
clrGray
|
clrSlateGray
|
clrPeru
|
clrBlueViolet
|
clrLightSlateGray
|
clrDeepPink
|
clrMediumTurquoise
|
clrDodgerBlue
|
clrTurquoise
|
clrRoyalBlue
|
clrSlateBlue
|
clrDarkKhaki
|
clrIndianRed
|
clrMediumOrchid
|
clrGreenYellow
|
clrMediumAquamarine
|
clrDarkSeaGreen
|
clrTomato
|
clrRosyBrown
|
clrOrchid
|
clrMediumPurple
|
clrPaleVioletRed
|
clrCoral
|
clrCornflowerBlue
|
clrDarkGray
|
clrSandyBrown
|
clrMediumSlateBlue
|
clrTan
|
clrDarkSalmon
|
clrBurlyWood
|
clrHotPink
|
clrSalmon
|
clrViolet
|
clrLightCoral
|
clrSkyBlue
|
clrLightSalmon
|
clrPlum
|
clrKhaki
|
clrLightGreen
|
clrAquamarine
|
clrSilver
|
clrLightSkyBlue
|
clrLightSteelBlue
|
clrLightBlue
|
clrPaleGreen
|
clrThistle
|
clrPowderBlue
|
clrPaleGoldenrod
|
clrPaleTurquoise
|
clrLightGray
|
clrWheat
|
clrNavajoWhite
|
clrMoccasin
|
clrLightPink
|
clrGainsboro
|
clrPeachPuff
|
clrPink
|
clrBisque
|
clrLightGoldenrod
|
clrBlanchedAlmond
|
clrLemonChiffon
|
clrBeige
|
clrAntiqueWhite
|
clrPapayaWhip
|
clrCornsilk
|
clrLightYellow
|
clrLightCyan
|
clrLinen
|
clrLavender
|
clrMistyRose
|
clrOldLace
|
clrWhiteSmoke
|
clrSeashell
|
clrIvory
|
clrHoneydew
|
clrAliceBlue
|
clrLavenderBlush
|
clrMintCream
|
clrSnow
|
clrWhite
|
La couleur peut être définie sur un objet en utilisant la fonction ObjectSetInteger(). Pour définir la couleur des indicateurs personnalisés, utiliser la fonction PlotIndexSetInteger(). Pour obtenir des valeurs de couleur, il existe des fonctions similaires ObjectGetInteger() et PlotIndexGetInteger().
Exemple :
//---- paramètres de l'indicateur