//--- description

#property description "Le script crée un objet \"Etiquette Bitmap\" objet."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="BmpLabel"; // Nom de l'étiquette

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Nom du fichier en mode On

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Nom du fichier en mode Off

input bool InpState=false; // Etiquette Appuyée/Relâchée

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin d'ancrage dans le graphique

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Type d'ancrage

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la bordure en surbrillance

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Style de trait en surbrillance

input int InpPointWidth=1; // Taille du point à déplacer

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour le déplacement

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'objet de l'Etiquette Bitmap |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel", // nom de l'étiquette

const int sub_window=0, // indice de la sous-fenêtre

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0, // coordonnée Y

const string file_on="", // image en mode On

const string file_off="", // image en mode Off

const int width=0, // Coordonnée X de la zone visible

const int height=0, // Coordonnée Y de la zone visible

const int x_offset=10, // Décalage de la zone visible sur l'axe X

const int y_offset=10, // Décalage de la zone visible sur l'axe Y

const bool state=false, // appuyé/relâché

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin du graphique pour l'ancrage

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // type d'ancrage

const color clr=clrRed, // couleur de la bordure en surbrillance

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de trait en surbrillance

const int point_width=1, // déplace la taille du point

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une étiquette bitmap

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à créer l'objet \"Etiquette Bitmap\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les images en mode On et Off

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de charger l'image en mode On ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de charger l'image en mode Off ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées de l'étiquette

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la zone visible de l'omage ; si la largeur et la hauteur

//--- excèdent la largeur et la hauteur (respectivement) d'une image source,

//--- elle n'est pas dessinée ; dans le cas opposé,

//--- seule la partie correspondant à ces valeurs sera dessinée

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit la partie d'une image à afficher dans la zone visible

//--- la partie par défaut est la partie supérieure gauche de l'image ; les valeurs permettent

//--- d'effectuer un décalage de cette zone pour afficher une autre partie de l'image

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- définit le statut de l'étiquette (appuyé ou relâché)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit le type d'ancrage

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- définit la couleur de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de ligne de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la taille du point d'ancrage pour déplacer un objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit une nouvelle image pour l'étiquette de l'objet Bitmap |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel", // nom de l'étiquette

const int on_off=0, // modificateur (On ou Off)

const string file="") // chemin vers le fichier

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- définit le chemin d'accès au fichier image

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de charger l'image ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'objet de l'Etiquette Bitmap |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel", // nom de l'étiquette

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0) // coordonnée y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée X de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée Y de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change la taille de la zone visible (objet) |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel", // nom de l'étiquette

const int width=0, // largeur de l'étiquette

const int height=0) // hauteur de l'étiquette

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie la taille de l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la largeur de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la heuteur de l'objet ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Change les coordonnées du coin supérieur gauche de la zone visible |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel", // nom de l'étiquette

const int x_offset=0, // Coordonnée X de la zone visible

const int y_offset=0) // Coordonnée Y de la zone visible

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change les coordonnées de l'objet de la zone visible

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de la coordonnée X de la zone visible ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de la coordonnée Y de la zone visible ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'objet "Etiquette Bitmap" |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="BmpLabel") // nom de l'étiquette

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'étiquette

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de supprimer l'objet \"Etiquette Bitmap\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit les coordonnées de l'étiquette bitmap

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- définit la taille de l'étiquette et les coordonnées de la zone visible

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- place l'étiquette bitmap au centre de la fenêtre

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- change la taille de la zone visible de l'étiquette dans la boucle

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- change la taille de la zone visible

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// 0.3 seconde de délai

Sleep(300);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- change les coordonnées de la zone visible de l'étiquette dans la boucle

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- change les coordonnées de la zone visible

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// 0.3 seconde de délai

Sleep(300);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime l'étiquette

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}