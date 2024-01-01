//+------------------------------------------------------------------+

#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_HISTOGRAM"

#property description "Dessine la sinusoïde par l'histogramme dans la fenêtre séparée"

#property description "La couleur, l'épaisseur des colonnes se changent par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"

#property description "Le paramètre "bars" spécifie le nombre de barres dans la boucle de la sinusoïde"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- les paramètres input

input int bars=30; // la période de la sinusoïde dans les barres

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme

//--- plot Color_Histogram

#property indicator_label1 "Color_Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les sections (ils se trouvent dans un tableau spécial)

#property indicator_color1 clrRed,clrGreen,clrBlue,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrMediumSeaGreen,clrGold

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- le tampon des valeurs

double Color_HistogramBuffer[];

//--- le tampon des index de la couleur

double Color_HistogramColors[];

//--- le multiplicateur pour la réception de l'angle 2Pi dans les radians à la multiplication par le paramètre "bars"

double multiplier;

int color_sections;

//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Color_HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- le nombre de couleurs pour colorier la sinusoïde

color_sections=8; // regarder le commentaire pour la propriété #property indicator_color1

//--- calculerons le multiplicateur

if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;

else

{

PrintFormat("Spécifiez la valeur "bars"=%d plus que 1",bars);

//--- une cessation anticipée du travail de l'indicateur

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//--- changeons les couleurs, par lesquelles l'histogramme est dessiné

ChangeColors(colors,color_sections);

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- les calculs des valeurs de l'indicateur

int start=0;

//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière

//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- la valeur

Color_HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);

//--- la couleur

int color_index=i%(bars*color_sections);

color_index/=bars;

Color_HistogramColors[i]=color_index;

}

//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Change la couleur des sections de la ligne |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- le nombre de couleurs

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- recevrons le nombre accidentel

int number=MathRand();

//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière

int i=number%size;

//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique

PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété

plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur

cols[i]); // une nouvelle couleur

//--- inscrirons les couleurs

comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

int number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

int size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}