|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_HISTOGRAM"
#property description "Dessine la sinusoïde par l'histogramme dans la fenêtre séparée"
#property description "La couleur, l'épaisseur des colonnes se changent par hasard"
#property description "dans chaques N ticks"
#property description "Le paramètre "bars" spécifie le nombre de barres dans la boucle de la sinusoïde"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- les paramètres input
input int bars=30; // la période de la sinusoïde dans les barres
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme
//--- plot Color_Histogram
#property indicator_label1 "Color_Histogram"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM
//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les sections (ils se trouvent dans un tableau spécial)
#property indicator_color1 clrRed,clrGreen,clrBlue,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrMediumSeaGreen,clrGold
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- le tampon des valeurs
double Color_HistogramBuffer[];
//--- le tampon des index de la couleur
double Color_HistogramColors[];
//--- le multiplicateur pour la réception de l'angle 2Pi dans les radians à la multiplication par le paramètre "bars"
double multiplier;
int color_sections;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,Color_HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Color_HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- le nombre de couleurs pour colorier la sinusoïde
color_sections=8; // regarder le commentaire pour la propriété #property indicator_color1
//--- calculerons le multiplicateur
if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
else
{
PrintFormat("Spécifiez la valeur "bars"=%d plus que 1",bars);
//--- une cessation anticipée du travail de l'indicateur
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
ticks++;
//--- si le nombre critique des ticks est accumulé
if(ticks>=N)
{
//--- changeons les propriétés de la ligne
ChangeLineAppearance();
//--- changeons les couleurs, par lesquelles l'histogramme est dessiné
ChangeColors(colors,color_sections);
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- les calculs des valeurs de l'indicateur
int start=0;
//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière
//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- la valeur
Color_HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
//--- la couleur
int color_index=i%(bars*color_sections);
color_index/=bars;
Color_HistogramColors[i]=color_index;
}
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Change la couleur des sections de la ligne |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- le nombre de couleurs
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- recevrons le nombre accidentel
int number=MathRand();
//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière
int i=number%size;
//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique
PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété
plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur
cols[i]); // une nouvelle couleur
//--- inscrirons les couleurs
comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne
string comm="";
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
int number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- le bloc du changement du style de la ligne
number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
int size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int style_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}