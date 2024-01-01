DocumentationSections
Référence MQL5Indicateurs PersonnalisésStyles d'Indicateurs dans les ExemplesDRAW_ZIGZAG 

DRAW_ZIGZAG

Le style DRAW_ZIGZAG dessine par la couleur spécifiée les segments selon les valeurs de deux tampons d'indicateur. Ce style est très semblable auDRAW_SECTION, mais à la différence du dernier permet de dessiner les segments verticaux dans la limite d'une barre, si on a spécifié les valeurs pour les deux tampons d'indicateur pour cette barre. Les segments se dessinent de la valeur dans un premier tampon jusqu'à la valeur dans un deuxième tampon d'indicateur. Aucun des tampons ne peut pas contenir seulement les valeurs vides, puisque dans ce cas le dessin ne passe pas.

On peut spécifier l'épaisseur, la couleur et le style de l'affichage de la ligne comme pour le style DRAW_SECTION par les directives du compilateur ou dynamiquement à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger(). Le changement dynamique des propriétés de la construction graphique permet de créer les indicateurs "vivants", qui changent leur aspect en fonction de la situation actuelle.

Les sections se dessinent d'une valeur non vide à l'autre valeur non vide du tampon d'indicateur. Pour spécifier quelle valeur doit être considérée comme "vide", établissez cette valeur dans la propriétéPLOT_EMPTY_VALUE:

//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu 
   PlotIndexSetDouble(l'index_de la construction_DRAW_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Remplissez toujours évidemment par les valeurs les tampons d'indicateur, indiquez une valeur vide dans le tampon sur les barres manquées.

Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_ZIGZAG – 2.

L'exemple de l'indicateur dessinant la scie de long selon les prix High et Low. La couleur, l'épaisseur et le style des lignes du zigzag se changent par hasard chaque N ticks.

L'exemple du style DRAW_ZIGZAG

Prêtez attention que primordialement à la construction graphique plot1 avec le style DRAW_ZIGZAG on spécifie les propriétés à l'aide de la directive du compilateur #property, et puis dans la fonction OnCalculate() ces trois propriétés sont spécifiées par hasard. Le paramètre N est sorti dans les paramètres extérieurs de l'indicateur pour la possibilité de l'installation manuelle (l'onglet "Paramètres" dans la fenêtre des propriétés de l'indicateur).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_ZIGZAG"
#property description "Dessine par les segments directs \"la scie \", en manquant les barres d'un jour"
#property description "Le jour des manques est choisi par hasard au lancement de l'indicateur"
#property description "La couleur, l'épaisseur et le style des segments se changent"
#property description " par hasard par chaque N ticks"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- plot ZigZag
#property indicator_label1  "ZigZag"
#property indicator_type1   DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- les paramètres input
input int      N=5;              // le nombre de ticks pour le changement 
//--- indicator buffers
double         ZigZagBuffer1[];
double         ZigZagBuffer2[];
//--- le jour de la semaine, pour lequel l'indicateur n'est pas dessiné
int invisible_day;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- l'enchaînement des tableaux et des tampons d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- recevrons le nombre accidentel de 0 jusqu'à 6, pour ce jour l'indicateur n'est pas dessiné
   invisible_day=MathRand()%6;
//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu 
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu 
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
   ticks++;
//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks
   if(ticks>=N)
     {
      //--- changeons les propriétés de la ligne
      ChangeLineAppearance();
      //---oblitérons le compteur des ticks au zéro
      ticks=0;
     }
 
//--- la structure du temps sera nécessaire pour la réception du jour de la semaine de chaque barre
   MqlDateTime dt;
 
//--- la position du commencement des calculs
   int start=0;
//---si l'indicateur a été calculé sur le tick précédent, nous commençons le calcul par l'avant-dernier
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- la boucle des calculs
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- inscrirons le temps de l'ouverture de la barre dans la structure
      TimeToStruct(time[i],dt);
      //--- si le jour de la semaine cette barre est égal à invisible_day
      if(dt.day_of_week==invisible_day)
        {
         //--- inscrirons les valeurs vides aux tampons pour cette barre
         ZigZagBuffer1[i]=0;
         ZigZagBuffer2[i]=0;
        }
      //--- si le jour de la semaine est convenable, remplissons les tampons 
      else
        {
         //--- si le numéro de la barre est pair
         if(i%2==0)
           {
            //---   écrivons au 1-er tampon High, et au 2-ème Low
            ZigZagBuffer1[i]=high[i];
            ZigZagBuffer2[i]=low[i];
           }
         //--- le numéro de la barre est impair
         else
           {
            //--- remplissons la barre dans l'ordre inverse
            ZigZagBuffer1[i]=low[i];
            ZigZagBuffer2[i]=high[i];
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifie l'apparence des segments dans le zigzag                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de l'indicateur ZigZag
   string comm="";
//--- le bloc du changement de la couleur du zigzag
   int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel
//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
   int color_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- inscrirons la couleur de la ligne
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
   number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
   int width=number%5;   // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- le bloc du changement du style de la ligne
   number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
   size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
   int style_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//---ajoutons l'information sur le jour, qui est manqué dans les calculs
   comm="\r\nLe jour non-dessiné - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
   Comment(comm);
  }

 