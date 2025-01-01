//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Etiquette Rectangle\"."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="RectLabel"; // Nom de l'étiquette

input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Couleur de l'arrière-plan

input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Type de bordure

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin du graphique pour l'ancrage

input color InpColor=clrDarkBlue; // Couleur de la bordure plate (Flat)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // style de bordure plat (Flat)

input int InpLineWidth=3; // largeur de la bordure plate (Flat)

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Créer une étiquette rectangle |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="RectLabel", // nom de l'étiquette

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

const int x=0, // Coordonnée X

const int y=0, // Coordonnée Y

const int width=50, // largeur

const int height=18, // hauteur

const color back_clr=C'236,233,216', // couleur en arrière-plan

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // type de bordure

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin du graphique pour l'ancrage

const color clr=clrRed, // Couleur de la bordure plate (Flat)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de la bordure plate

const int line_width=1, // largeur de la bordure plate

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée l'étiquette rectangle

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de créer l'étiquette rectangle ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées de l'étiquette

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la taille de l'étiquette

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit la couleur d'arrière-plan

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- définit le type de bordure

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);

//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit la couleur de la bordure plate (dans le mode Plat)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de ligne de la bordure plate

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur de la bordure plate

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'étiquette rectangle |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="RectLabel", // nom de l'étiquette

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0) // coordonnée Y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'étiquette rectangle

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée X de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée Y de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifie la taille de l'étiquette rectangle |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="RectLabel", // nom de l'étiquette

const int width=50, // largeur de l'étiquette

const int height=18) // hauteur de l'étiquette

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie la taille de l'étiquette

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la largeur de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la hauteur de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le type de bordure de l'étiquette rectangle |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="RectLabel", // nom de l'étiquette

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // type de bordure

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le type de bordure

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le type de bordure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'étiquette rectangle |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="RectLabel") // nom de l'étiquette

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'étiquette

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de supprimer l'étiquette rectangle ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit les coordonnées de l'étiquette rectangle

int x=(int)x_distance/4;

int y=(int)y_distance/4;

//--- définit la taille de l'étiquette

int width=(int)x_distance/4;

int height=(int)y_distance/4;

//--- crée l'étiquette rectangle

if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,

InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- modifie la taille de l'étiquette rectangle

int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- redimmensionnement

width+=1;

height+=1;

if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique et attend 0.01 seconde

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- modifie le type de bordure

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))

return;

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- modifie le type de bordure

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))

return;

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- supprime l'étiquette

RectLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- attente d'1 seconde

Sleep(1000);

//---

}