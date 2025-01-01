- Constantes de Prix
- Méthodes de Lissage
- Lignes d'Indicateurs
- Styles de Dessin
- Propriétés des Indicateurs Personnels
- Types d'Indicateurs
- Identifiants des Types de Données
Constantes des Prix
Les indicateurs techniques ont besoin des prix et/ou des volumes pour effectuer les différents calculs. Il existe 7 identifiants prédéfinis dans l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE, utilisés pour spécifier le prix désiré pour les calculs.
|
Identifiant
|
Description
|
PRICE_CLOSE
|
Prix de clôture (close)
|
PRICE_OPEN
|
Prix d'ouverture (open)
|
PRICE_HIGH
|
Le prix maximum pour la période
|
PRICE_LOW
|
Le prix minimum pour la période
|
PRICE_MEDIAN
|
Prix médian, (high + low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Prix typique, (high + low + close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Prix moyen, (high + low + close + close)/4
Si le volume est utilisé pour les calculs, il est nécessaire de spécifier l'une des deux valeurs de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME.
|
Identifiant
|
Description
|
VOLUME_TICK
|
Volume des ticks
|
VOLUME_REAL
|
Volume des trades
L'indicateur technique iStochastic() peut être calculé de deux façons en utilisant :
- soit seulement les prix de Clôture (Close) ;
- ou les prix High et Low.
Pour sélectionner une variante nécessaire pour le calcul, spécifiez l'une des deux valeurs de l'énumération ENUM_STO_PRICE.
|
Identifiant
|
Description
|
STO_LOWHIGH
|
Le calcul est basé sur les prix Low/High
|
STO_CLOSECLOSE
|
Le calcul est basé sur les prix Close/Close
Si un indicateur technique utilise les prix, dont le type est défini par ENUM_APPLIED_PRICE, pour les calculs alors le handle de n'importe quel indicateur (intégré du terminal ou écrit par l'utilisateur) peut être utilisé comme série de prix d'entrée. DAns ce cas, les valeurs du buffer zéro de l'indicateur sera utilisé pour les calculs. Cela simplifie la construction des valeurs d'un indicateur en utilisation les valeurs d'un autre indicateur. Le handle d'un indicateur personnalisé est créé en appelant la fonction iCustom().
Exemple :
|
#property indicator_separate_window