Constantes des Prix

Les indicateurs techniques ont besoin des prix et/ou des volumes pour effectuer les différents calculs. Il existe 7 identifiants prédéfinis dans l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE, utilisés pour spécifier le prix désiré pour les calculs.

ENUM_APPLIED_PRICE

Identifiant Description PRICE_CLOSE Prix de clôture (close) PRICE_OPEN Prix d'ouverture (open) PRICE_HIGH Le prix maximum pour la période PRICE_LOW Le prix minimum pour la période PRICE_MEDIAN Prix médian, (high + low)/2 PRICE_TYPICAL Prix typique, (high + low + close)/3 PRICE_WEIGHTED Prix moyen, (high + low + close + close)/4

Si le volume est utilisé pour les calculs, il est nécessaire de spécifier l'une des deux valeurs de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME.

ENUM_APPLIED_VOLUME

Identifiant Description VOLUME_TICK Volume des ticks VOLUME_REAL Volume des trades

L'indicateur technique iStochastic() peut être calculé de deux façons en utilisant :

soit seulement les prix de Clôture (Close) ;

ou les prix High et Low.

Pour sélectionner une variante nécessaire pour le calcul, spécifiez l'une des deux valeurs de l'énumération ENUM_STO_PRICE.

ENUM_STO_PRICE

Identifiant Description STO_LOWHIGH Le calcul est basé sur les prix Low/High STO_CLOSECLOSE Le calcul est basé sur les prix Close/Close

Si un indicateur technique utilise les prix, dont le type est défini par ENUM_APPLIED_PRICE, pour les calculs alors le handle de n'importe quel indicateur (intégré du terminal ou écrit par l'utilisateur) peut être utilisé comme série de prix d'entrée. DAns ce cas, les valeurs du buffer zéro de l'indicateur sera utilisé pour les calculs. Cela simplifie la construction des valeurs d'un indicateur en utilisation les valeurs d'un autre indicateur. Le handle d'un indicateur personnalisé est créé en appelant la fonction iCustom().

Exemple :