|
//--- description
#property description "Le script dessine un objet graphique \"Evènement\"."
#property description "Le point d'ancrage de la date est défini en pourcentage de"
#property description "la largeur de la fenêtre du graphique en barres."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string InpName="Event"; // Nom de l'évènement
input int InpDate=25; // Date de l'évènement, %
input string InpText="Text"; // Texte de l'évènement
input color InpColor=clrRed; // Couleur de l'évènement
input int InpWidth=1; // Taille du point pour le déplacement
input bool InpBack=false; // Evènement en arrière plan
input bool InpSelection=false; // mise en surbrillance pour le déplacement
input bool InpHidden=true; // caché dans la liste des objets
input long InpZOrder=0; // priorité pour le clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée l'objet Evènement sur le graphique |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Event", // nom de l'évènement
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
const string text="Text", // texte de l'évènement
datetime time=0, // heure
const color clr=clrRed, // couleur
const int width=1, // largeur du point lors de la mise en surbrillance
const bool back=false, // en arrière plan
const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris
{
//--- si l'heure n'est pas définie, crée l'objet sur la dernière barre
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée l'objet Evènement
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
" : échec de création de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit le texte de l'évènement
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- définit la couleur
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit la largeur du point d'ancrage si l'objet est mis en surbrillance
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'évènement à la souris
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change le texte de l'objet Evènement |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Event", // nom de l'évènement
const string text="Text") // texte
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie le texte de l'objet
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace l'objet Evènement |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Event", // nom de l'évènement
datetime time=0) // heure
{
//--- si l'heure n'est pas définie, déplace l'évènement sur la dernière barre
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace l'objet
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
" : échec du déplacement de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime l'objet Evènement |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Event") // nom de l'évènement
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- supprime l'objet
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
" : échec de suppression de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
return;
}
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tableau pour stocker les valeurs de date à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'objet Evènement
datetime date[];
//--- allocation mémoire
ArrayResize(date,bars);
//--- remplit le tableau de dates
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- définit les points pour créer un objet
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- crée l'objet Evènement
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- déplace maintenant l'objet
//--- compteur de boucle
int h_steps=bars/2;
//--- déplace l'objet
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- utilise la valeur suivante
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- déplace le point
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//--- supprime le canal du graphique
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//---
}