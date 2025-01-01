//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Evènement\"."

#property description "Le point d'ancrage de la date est défini en pourcentage de"

#property description "la largeur de la fenêtre du graphique en barres."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Event"; // Nom de l'évènement

input int InpDate=25; // Date de l'évènement, %

input string InpText="Text"; // Texte de l'évènement

input color InpColor=clrRed; // Couleur de l'évènement

input int InpWidth=1; // Taille du point pour le déplacement

input bool InpBack=false; // Evènement en arrière plan

input bool InpSelection=false; // mise en surbrillance pour le déplacement

input bool InpHidden=true; // caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // priorité pour le clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'objet Evènement sur le graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Event", // nom de l'évènement

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

const string text="Text", // texte de l'évènement

datetime time=0, // heure

const color clr=clrRed, // couleur

const int width=1, // largeur du point lors de la mise en surbrillance

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- si l'heure n'est pas définie, crée l'objet sur la dernière barre

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée l'objet Evènement

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit le texte de l'évènement

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- définit la couleur

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit la largeur du point d'ancrage si l'objet est mis en surbrillance

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'évènement à la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le texte de l'objet Evènement |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Event", // nom de l'évènement

const string text="Text") // texte

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le texte de l'objet

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'objet Evènement |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Event", // nom de l'évènement

datetime time=0) // heure

{

//--- si l'heure n'est pas définie, déplace l'évènement sur la dernière barre

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'objet

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du déplacement de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'objet Evènement |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Event") // nom de l'évènement

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'objet

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de suppression de l'objet \"Evènement\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tableau pour stocker les valeurs de date à utiliser

//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'objet Evènement

datetime date[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit les points pour créer un objet

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- crée l'objet Evènement

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant l'objet

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/2;

//--- déplace l'objet

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- déplace le point

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime le canal du graphique

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}