#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("L'expert avec le nom ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," est en cours d'exécution");

//--- active les évènements de création d'objet

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- active les évènements de suppression d'objet

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- la mise à jour forcée des propriétés du graphique assure qu'elles seront prises en compte pour gérer les évènements

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction ChartEvent |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // Identificateur de l'évènement

const long& lparam, // Paramètre de l'évènement de type long

const double& dparam, // Paramètre de l'évènement de type double

const string& sparam // Paramètre de l'évènement de type string

)

{

//--- le bouton gauche de la souris a été appuyé sur le graphique

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("Les coordonnées du clic de la souris sur le graphique sont : x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- le clic de souris a eu lieu sur l'objet graphique

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("Le clic de souris a eu lieu sur l'objet nommé '"+sparam+"'");

}

//--- la touche a été pressée

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("La touche KEY_NUMLOCK_LEFT a été pressée"); break;

case KEY_LEFT: Print("La touche KEY_LEFT a été pressée"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("La touche KEY_NUMLOCK_UP a été pressée"); break;

case KEY_UP: Print("La touche KEY_UP a été pressée"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("La touche KEY_NUMLOCK_RIGHT a été pressée"); break;

case KEY_RIGHT: Print("la touche KEY_RIGHT a été pressée"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("La touche KEY_NUMLOCK_DOWN a été pressée"); break;

case KEY_DOWN: Print("La touche KEY_DOWN a été pressée"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("La touche KEY_NUMPAD_5 a été pressée"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("La touche KEY_NUMLOCK_5 a été pressée"); break;

default: Print("Une touche non listée a été pressée");

}

ChartRedraw();

}

//--- l'objet a été supprimé

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("L'objet avec le nom ",sparam," a été supprimé");

}

//--- l'objet a été créé

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("L'objet avec le nom ",sparam," a été créé");

}

//--- l'objet a été déplacé ou les coordonnées de son point d'ancrage ont été changées

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("Les coordonnées du point d'ancrage de l'objet ",sparam," ont été changées");

}

//--- le texte dans la zone d'édition de l'objet a été changé

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("Le texte dans le champ Zone d'Edition de l'objet ",sparam," a été changé");

}

}