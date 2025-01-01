- Types des Evénements du Graphique
- Périodes du Graphique
- Propriétés du Graphique
- Constantes de Positionnement
- Représentation du Graphique
- Exemples d'Utilisation du Graphique
Types des Evènements Graphiques
11 types d'évènements peuvent être traités avec la fonction prédéfinie OnChartEvent(). Pour des évènements personnalisés, 65535 identificateurs sont fournis dans l'intervalle CHARTEVENT_CUSTOM à CHARTEVENT_CUSTOM_LAST inclusive. Pour générer un évènement personnalisé, il faut appeler la fonction EventChartCustom().
ENUM_CHART_EVENT
|
Identifiant
|
Description
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Touches
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Mouvement et clics de la souris (si CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Pressing or scrolling the mouse wheel (if CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True for the chart)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Objet graphique créé (si CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Changement d'une propriété d'un objet graphique via la boîte de dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Objet graphique effacé (si CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Clic sur un graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Clic sur un objet graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Drag and drop d'un objet graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Fin d'édition du texte dans l'objet graphique Champ d'Edition
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Changement de la taille du graphique ou modification des propriétés du graphique via la boîte de dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Numéro initial d'un évènement dans l'intervalle des évènements personnalisés
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Le numéro final d'un évènement dans l'intervalle des évènements personnalisés
Pour chaque type d'évènement, les paramètres d'entrée de la fonction OnChartEvent() ont des valeurs définies requises pour le traitement de cet évènement. Les évènements et les valeurs passés via ces paramètres sont listés dans le tableau ci-dessous.
|
Evènement
|
Valeur du paramètre id
|
Valeur du paramètre lparam
|
Valeur du paramètre dparam
|
Valeur du paramètre sparam
|
Evènement suite à un appui sur une touche
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
code de la touche
|
Nombre de répétitions (le nombre de fois où l'appui sur la touche est réalisé comme étant le résultat de l'appui continu sur la touche)
|
La valeur de type string du masque de bits décrivant le statut des touches du clavier
|
Evènements souris (si CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
la coordonnée X
|
la coordonnée Y
|
La valeur de type string du masque de bits décrivant le statut des boutons de la souris
|
Mouse wheel event (if CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true for the chart)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Flags of states of keys and mouse buttons, the X and Y coordinates of the mouse pointer. See description in the example below
|
The Delta value of the mouse wheel scroll
|
–
|
Evènement de création d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
–
|
–
|
Nom de l'objet graphique créé
|
Evènement de changement de propriété d'un objet via la boîte de dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
–
|
–
|
nom de l'objet graphique modifié
|
Evènement de suppression d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true est défini pour le graphique)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
–
|
–
|
Nom de l'objet graphique supprimé
|
Evènement de clic de la souris sur le graphique
|
CHARTEVENT_CLICK
|
la coordonnée X
|
la coordonnée Y
|
–
|
Evènement de clic de la souris sur un objet graphique appartenant au graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
la coordonnée X
|
la coordonnée Y
|
Nom de l'objet graphique sur lequel l'évènement s'est produit
|
Evènement de déplacement d'un objet graphique avec la souris
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
–
|
–
|
Nom de l'objet graphique déplacé
|
Evènement de fin d'édition du texte dans la zone de saisie d'un objet graphique Champ d'Edition
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
–
|
–
|
Nom de l'objet graphique Champ d'Edition dans lequel l'édition du texte est terminée
|
Evènement de changement de la taille du graphique ou modification des propriétés du graphique via la boîte de dialogue des Propriétés
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
–
|
–
|
–
|
Identificateur de l'évènement utilisateur sous le numéro N
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
|
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
|
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
Exemple :
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
Pour l'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE le paramètre sparam de type string contient des informations sur l'état des touches du clavier et des boutons de la souris:
|
Bit
|
Description
|
1
|
Etat du bouton gauche de la souris
|
2
|
Etat du bouton droit de la souris
|
3
|
Etat de la touche SHIFT
|
4
|
Etat de la touche CTRL
|
5
|
Etat du bouton du milieu de la souris
|
6
|
Etat du premier bouton supplémentaire de la souris
|
7
|
Etat du deuxième bouton supplémentaire de la souris
Exemple :
|
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
For the CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL event, parameters lparam and dparam contain information about the states of the Ctrl and Shift keys, of mouse buttons, cursor coordinates and the mouse wheel scroll value. For a better understanding, run this Expert Advisor on a chart and scroll the mouse wheel, while pressing different buttons and holding down the keys described in the code.
Example of CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL event processing:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Fonctions de Gestion des Evènements, Travailler avec les évènements