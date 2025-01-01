//--- description

#property description "Le script dessine le signe \"Pouce vers le Haut\"."

#property description "La coordonnée du point d'ancrage est définie en pourcentage de"

#property description "la taille de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="ThumbUp"; // nom du signe

input int InpDate=75; // Date du point d'ancrage en %

input int InpPrice=25; // Prix du point d'ancrage en %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // type d'ancrage

input color InpColor=clrRed; // Couleur du signe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Style de la ligne de bordure

input int InpWidth=5; // Taille du signe

input bool InpBack=false; // Signe en arrière plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée le signe Pouce vers le Haut |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowThumbUpCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ThumbUp", // nom du signe

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time=0, // heure du point d'ancrage

double price=0, // prix du point d'ancrage

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // type d'ancrage

const color clr=clrRed, // Couleur du signe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de la ligne de bordure

const int width=3, // Taille du signe

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée le signe

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_UP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à créer le signe \"Pouce vers le Haut\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit le type d'ancrage

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- définit la couleur du signe

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de ligne de la bordure

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la taille du signe

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (vrai) ou désactive (faux) le mode de déplacement du signal par la souris

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowThumbUpMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ThumbUp", // nom de l'objet

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifie le type d'ancrage du signe Pouce vers le Haut |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowThumbUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ThumbUp", // nom de l'objet

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // type d'ancrage

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le type d'ancrage

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le type d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime le signe Pouce vers le Haut |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowThumbUpDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ThumbUp") // nom du signe

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- efface le signe

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à supprimer le signe \"Pouce vers le Haut\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |

//| pour les points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour le réglage et la modification des coordonnées du point d'ancrage du signe

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points en dessinant le signe

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- crée le signe Pouce vers le Haut sur le graphique

if(!ArrowThumbUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- maintenant, déplacez le point d'ancrage et changez sa position par rapport au signal

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/4;

//--- déplace le point d'ancrage

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(d>1)

d-=1;

//--- déplace le point

if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/4;

//--- déplace le point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- déplace le point

if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- modifie l'emplacement du point d'ancrage par rapport au signal

ArrowThumbUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- efface le signe du graphique

ArrowThumbUpDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}