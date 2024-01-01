|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_NONE.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Invisible
#property indicator_label1 "Bar Index"
#property indicator_type1 DRAW_NONE
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_width1 1
//--- indicator buffers
double InvisibleBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- le binding du tableau et du tampon d'indicateur
SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- établissons l'exactitude, avec laquelle la valeur sera affichée dans "la Fenêtre des données"
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static datetime lastbar=0;
//--- si c'est le premier calcul de l'indicateur
if(prev_calculated==0)
{
//--- numéroterons les barres pour la première fois
CalcValues(rates_total,close);
//--- retiendrons le temps de l'ouverture de la barre actuelle dans lastbar
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
else
{
//---s'il y avait une nouvelle barre, le temps de son ouverture ne coïncide pas avec lastbar
if(lastbar!=SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE))
{
//--- numéroterons les barres de nouveau
CalcValues(rates_total,close);
//---mettons à jour le temps de l'ouverture de la barre actuelle dans lastbar
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| numérote les barres comme dans la série temporelle |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalcValues(int total,double const &array[])
{
//--- spécifions l'indexation au tampon d'indicateur comme dans la série temporelle
ArraySetAsSeries(InvisibleBuffer,true);
//--- remplirons à chaque barre son numéro
for(int i=0;i<total;i++) InvisibleBuffer[i]=i;
}