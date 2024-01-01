DRAW_NONE

Le style DRAW_NONE est conçu pour les cas quand il est nécessaire de calculer et afficher les valeurs du tampon dans "La fenêtre des données", mais l'affichage sur le graphique n'est pas nécessaire. Pour le réglage de l'exactitude de l'affichage utilisez l'expression IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,le nombre_des signes)dans la fonction OnInit() :

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- établissons l'exactitude, avec laquelle la valeur sera affichée dans la Fenêtre des données

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_NONE – 1.

L'exemple de l'indicateur, qui affiche dans "la Fenêtre des données" le numéro de la barre, sur lequelle se trouve la souris. La numérotation correspond à la série temporelle, c'est-à-dire la barre inachevée actuel a l'index null, et la plus ancienne barre a le plus grand index.

Prêtez attention que malgré le fait qu'à la construction graphique №1 est spécifiée la couleur rouge de l'affichage, l'indicateur ne dessine rien sur le graphique.