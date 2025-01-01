//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Canal de Déviation Standard\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont en pourcentage de la taille"

#property description "de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="StdDevChannel"; // nom du canal

input int InpDate1=10; // Date du premier point, %

input int InpDate2=40; // Date du second point, %

input double InpDeviation=1.0; // Déviation

input color InpColor=clrRed; // Couleur du canal

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Style des lignes du canal

input int InpWidth=2; // largeur des lignes du canal

input bool InpFill=false; // Remplissage du canal avec une couleur

input bool InpBack=false; // Canal en arrière plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpRayLeft=false; // Prolongation du canal vers la gauche

input bool InpRayRight=false; // Prolongation du canal vers la droite

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée un Canal de Déviation Standard aux coordonnées données |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Channel", // nom du canal

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

datetime time2=0, // heure du second point

const double deviation=1.0, // déviation

const color clr=clrRed, // Couleur du canal

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style des lignes du canal

const int width=1, // largeur des lignes du canal

const bool fill=false, // Remplissage du canal avec une couleur

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool ray_left=false, // Prolongation du canal vers la gauche

const bool ray_right=false, // Prolongation du canal vers la droite

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée un canal aux coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création du canal de déviation standard ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la valeur de la déviation affectant la largeur du canal

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);

//--- définit la couleur du canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style des lignes du canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur des lignes du canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de remplissage du canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du canal pour le déplacement

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage du canal vers la gauche

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage du canal vers la droite

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage du canal |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelPointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Channel", // nom du canal

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0) // coordonnées du point d'ancrage temporel

{

//--- si l'heure du point n'est pas définie, déplace le point sur la barre courante

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change la déviation du canal |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelDeviationChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Channel", // nom du canal

const double deviation=1.0) // déviation

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change l'angle de la pente de la ligne de tendance

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de déviation du canal ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime le canal |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Channel") // nom du canal

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime le canal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de la suppression du canal ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage du canal et définit les valeurs par défaut |

//| pour les vides |

//+--------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)

{

//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point

if(!time1)

{

//--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième

time1=temp[0];

}

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage du canal

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner le canal

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

//--- crée le canal de déviation standard

if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant le canal horizontalement vers la droite et l'étend

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/2;

//--- déplace le canal

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise les valeurs suivantes

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- déplace les points d'ancrage

if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))

return;

if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

double v_steps=InpDeviation*2;

//--- étend le canal

for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)

{

if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime le canal du graphique

StdDevChannelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}