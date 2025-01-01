//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne Verticale\"."

#property description "Le point d'ancrage de la date est défini en pourcentage de"

#property description "la largeur de la fenêtre du graphique en barres."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="VLine"; // Nom de la ligne

input int InpDate=25; // Date de l'évènement, %

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la ligne

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Style de la ligne

input int InpWidth=3; // Largeur de ligne

input bool InpBack=false; // Ligne d'arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpRay=true; // Prolongement de la ligne vers le bas

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une ligne verticale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="VLine", // nom de la ligne

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time=0, // line time

const color clr=clrRed, // couleur de la ligne

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de la ligne

const int width=1, // largeur de la ligne

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool ray=true, // prolongement de la ligne vers le bas

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- si l'heure de la ligne n'est pas définie, la dessine sur la dernière barre

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une ligne verticale

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de créer une ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style d'affichage de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de la ligne à la souris

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode d'affichage de la ligne dans les sous-fenêtres du graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace la ligne verticale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="VLine", // nom de la ligne

datetime time=0) // heure de la ligne

{

//--- si l'heure de la ligne n'est pas définie, déplace la ligne sur la dernière barre

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace la ligne verticale

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime la ligne verticale |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="VLine") // nom de la ligne

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprme la ligne verticale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de supprimer la ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tableau pour stocker les valeurs de date à utiliser

//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes

datetime date[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit les points pour dessiner la ligne

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- crée une ligne verticale

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant la ligne

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/2;

//--- déplace la ligne

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- déplace le point

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0.03 secondes

Sleep(30);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime le canal du graphique

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}