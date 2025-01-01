|
//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne Verticale\"."
#property description "Le point d'ancrage de la date est défini en pourcentage de"
#property description "la largeur de la fenêtre du graphique en barres."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string InpName="VLine"; // Nom de la ligne
input int InpDate=25; // Date de l'évènement, %
input color InpColor=clrRed; // Couleur de la ligne
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Style de la ligne
input int InpWidth=3; // Largeur de ligne
input bool InpBack=false; // Ligne d'arrière-plan
input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool InpRay=true; // Prolongement de la ligne vers le bas
input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets
input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée une ligne verticale |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="VLine", // nom de la ligne
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
datetime time=0, // line time
const color clr=clrRed, // couleur de la ligne
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de la ligne
const int width=1, // largeur de la ligne
const bool back=false, // en arrière plan
const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement
const bool ray=true, // prolongement de la ligne vers le bas
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris
{
//--- si l'heure de la ligne n'est pas définie, la dessine sur la dernière barre
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée une ligne verticale
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de créer une ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit la couleur de la ligne
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style d'affichage de la ligne
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur de la ligne
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de la ligne à la souris
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode d'affichage de la ligne dans les sous-fenêtres du graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace la ligne verticale |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="VLine", // nom de la ligne
datetime time=0) // heure de la ligne
{
//--- si l'heure de la ligne n'est pas définie, déplace la ligne sur la dernière barre
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace la ligne verticale
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer la ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime la ligne verticale |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="VLine") // nom de la ligne
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- supprme la ligne verticale
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de supprimer la ligne verticale ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
return;
}
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tableau pour stocker les valeurs de date à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes
datetime date[];
//--- allocation mémoire
ArrayResize(date,bars);
//--- remplit le tableau de dates
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- définit les points pour dessiner la ligne
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- crée une ligne verticale
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- déplace maintenant la ligne
//--- compteur de boucle
int h_steps=bars/2;
//--- déplace la ligne
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- utilise la valeur suivante
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- déplace le point
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0.03 secondes
Sleep(30);
}
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//--- supprime le canal du graphique
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//---
}