Propriété des objets

Les objets graphique peuvent avoir différentes propriétés suivant le type de l'objet. Les valeurs des propriétés de l'objet sont définies et retournées par les fonctions correspondantes permettant de travailler avec les objets graphiques.

Tous les objets utilisés en analyse technique sont liés aux coordonnées de temps et de prix : ligne de tendance, canaux, outils de Fibonacci, etc. Mais il existe aussi des objets auxiliaires permettant d'améliorer l'interface utilisateur et qui sont liés à la partie toujours visible d'un graphique (fenêtre principale du graphique ou sous-fenêtres d'un indicateur) :

Objet Identifiant X/Y Largeur/Hauteur Date/Prix OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Texte OBJ_TEXT – – Oui – Oui Oui Etiquette OBJ_LABEL Oui Oui (en lecture seule) – Oui Oui Oui Bouton OBJ_BUTTON Oui Oui – Oui – – Bitmap OBJ_BITMAP – Oui (en lecture seule) Oui – Oui – Etiquete Bitmap OBJ_BITMAP_LABEL Oui Oui (en lecture seule) – Oui Oui – Champ d'Edition OBJ_EDIT Oui Oui – Oui – – Etiquette Rectangle OBJ_RECTANGLE_LABEL Oui Oui – Oui – –

Les considérations suivantes sont utilisées dans le tableau :

X/Y — coordonnées des points d'ancrage spécifiés en pixels relativement à un coin du graphique ;

Largeur/Hauteur — les objets ont une largeur et une hauteur. Pour "lecture seule", la largeur et la hauteur ne sont calculées qu'une seule fois lorsque l'objet est dessiné sur le graphique ;

Date/Prix — les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées avec la date et le prix ;

OBJPROP_CORNER — définit le coin du graphique relativement auquel les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées. Peut être l'une des 4 valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — définit le point d'ancrage dans l'objet lui-même et peut être l'une des 9 valeurs de l'énumération ENUM_ANCHOR_POINT . Les coordonnées en pixels sont spécifiées depuis ce point particulier vers le coin sélectionné du graphique ;

OBJPROP_ANGLE — définit l'angle de rotation de l'objet dans le sens horaire.

Les fonctions définissant les propriétés des objets graphiques, ainsi que les opérations ObjectCreate() et ObjectMove() pour créer et déplacer des objets sur le graphique, sont en fait utilisés pour envoyer des commandes au graphique. Si ces fonctions sont excutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue générale des évènements du graphique. Les changements visuels des propriétés des objets graphiques sont implémentés lors du traitement de la queue des évènements du graphique.

N'attendez donc pas une mise à jour visuelle immédiate des objets graphiques après un appel à ces fonctions. Généralement, les objets graphiques du graphique sont mis à jour automatiquement par le terminal suivant les évènements de changement - arrivée d'une nouvelle cotation, redimensionnement de la fenêtre du graphique, etc. Utilisez la fonctionChartRedraw() pour forcer la mise à jour des objets graphiques.

Pour les fonctions ObjectSetInteger() et ObjectGetInteger()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Identificateur Description Type de la Propriété OBJPROP_COLOR Couleur color OBJPROP_STYLE Style ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Epaisseur de la ligne int OBJPROP_BACK Objet en arrière-plan bool OBJPROP_ZORDER Priorité de l'objet graphique pour la réception des évènements de clic sur un graphique (CHARTEVENT_CLICK). La valeur par défaut zéro est définie lors de la création d'un objet : la priorité peut être augmentée si nécessaire. Lorsque les objets sont placés les uns sur les autres, un seul, ayant la plus haute priorité, recevra l'évènement CHARTEVENT_CLICK. long OBJPROP_FILL Remplit un objet avec une couleur (pour OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Interdit l'affichage du nom d'un objet graphique dans la liste des objets du menu "Graphiques" - "Objets" - "Liste des objets". La valeur true permet de cacher un objet dans la liste. Par défaut, true est utilisé pour les objets affichant les évènements du calendrier, l'historique de trading et aux objets crées à partir des programmes MQL5. Pour voir ces objets graphiques et accéder à leurs propriétés, cliquez sur le bouton "Tous" dans la fenêre "Liste des objets". bool OBJPROP_SELECTED L'objet est sélectionné bool OBJPROP_READONLY Possibilité d'éditer le texte d'un objet Zone d'Edition bool OBJPROP_TYPE Type d'objet ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Coordonnée en temps datetime modificateur=numéro du point d'ancrage OBJPROP_SELECTABLE Disponibilité de l'objet bool OBJPROP_CREATETIME Création de l'heure de l'objet datetime r/o OBJPROP_LEVELS Nombre de niveaux int OBJPROP_LEVELCOLOR Couleur de ligne de niveau color modificateur=numéro du niveau OBJPROP_LEVELSTYLE Style de ligne de niveau ENUM_LINE_STYLE modificateur=numéro du niveau OBJPROP_LEVELWIDTH Epaisseur de la ligne de niveau int modificateur=numéro du niveau OBJPROP_ALIGN Alignement horizontal du texte dans l'objet "Zone d'Edition" (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Taille de police de caractères int OBJPROP_RAY_LEFT Prolongation vers la gauche bool OBJPROP_RAY_RIGHT Prolongation vers la droite bool OBJPROP_RAY Une ligne verticale traverse toutes les fenêtres d'un graphique bool OBJPROP_ELLIPSE Affichage de l'ellipse entière de l'objet Arc de Fibonacci (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Code de la flèche pour l'objet Flèche uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilité de l'objet dans les différentes périodes ensemble de flags flags OBJPROP_ANCHOR Localisation du point d'ancrage d'un objet graphique ENUM_ARROW_ANCHOR (pour OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (pour OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE La distance en pixels suivant l'axe X depuis le coin d'ancrage (voir la note) int OBJPROP_YDISTANCE La distance en pixels suivant l'axe Y depuis le coin d'ancrage (voir la note) int OBJPROP_DIRECTION Tendance de l'objet de Gann ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Niveau de la Marque de la Vague d'Elliott ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Affichage des lignes pour marquer la Vague d'Elliott bool OBJPROP_STATE Etat du bouton (appuyé / relâché) bool OBJPROP_CHART_ID Identifiant de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART). Il pemet de travailler avec les propriétés de cet objet comme avec un graphique normal en utilisant les fonctions décrites dans Opérations sur les Graphiques, mais il y a quelques exceptions. long r/o OBJPROP_XSIZE La largeur de l'objet suivant l'axe X en pixels. Spécifié pour les objets OBJ_LABEL (lecture seule), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_YSIZE La hauteur de l'objet suivant l'axe Y en pixels. Spécifié pour les objets OBJ_LABEL (lecture seule), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_XOFFSET La coordonnée X du coin supérieur gauche de la zone rectangulaire visible dans les objets graphiques "Etiquette Bitmap" et "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est définie en pixels relativement au coin supérieur gauche de l'image d'origine. int OBJPROP_YOFFSET La coordonnée Y du coin supérieur gauche de la zone rectangulaire visible dans les objets graphiques "Etiquette Bitmap" et "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est définie en pixels relativement au coin supérieur gauche de l'image d'origine. int OBJPROP_PERIOD Période de l'objet Graphique ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Affichage de l'échelle du temps pour l'objet Graphique bool OBJPROP_PRICE_SCALE Affichage de l'échelle des prix pour l'objet Graphique bool OBJPROP_CHART_SCALE L'échelle de l'objet Graphique int valeur dans l'intervalle 0—5 OBJPROP_BGCOLOR La couleur en arrière-plan pour OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER Le coin du graphique pour lier un objet graphique ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Type de bordure pour l'objet "Etiquette Rectangle" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Couleur de bordure des objets OBJ_EDIT et OBJ_BUTTON color

Lors de l'utilisation des opérations sur les graphiques pour l'objet "Graphique" (OBJ_CHART), les limites suivantes sont imposées :

Il ne peut pas être fermé avec ChartClose()

Le symbole et la période ne peuvent pas être changés avec la fonction ChartSetSymbolPeriod()

Les propriétés suivantes sont sans effet CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE et CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

Vous pouvez définir un mode spécial d'affichage de l'image pour les objets OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP . Dans ce mode, seule une partie de l'image d'origine (sur laquelle une zone visible rectangulaire est appliquée) est affichée, tandis que le reste de l'image devient invisible. La taille de cette zone est définie avec les propriétés OBJPROP_XSIZE et OBJPROP_YSIZE. La zone visible ne peut être "déplacée" que dans l'image d'origine en utilisant les propriétés OBJPROP_XOFFSET et OBJPROP_YOFFSET.

Pour les objets de taille fixe : OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT et OBJ_CHART, les propriétés OBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE définissent la position du point supérieur gauche de l'objet relativement au coin du graphique (OBJPROP_CORNER), à partir duquel les coordonnées X et Y seront comptées en pixels.

Pour les fonctions ObjectSetDouble() et ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Identificateur Description Type de la Propriété OBJPROP_PRICE Coordonnée du prix double modificateur=numéro du point d'ancrage OBJPROP_LEVELVALUE Valeur du niveau double modificateur=numéro du niveau OBJPROP_SCALE Echelle (propriétés des objets de Gann et des Arcs de Fibonacci) double OBJPROP_ANGLE Angle. Pour les objets sans angle spécifié, créé depuis un programme, la valeur est égale à EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Déviation pour le Canal de Déviation Standard double

Pour les fonctions ObjectSetString() et ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Identificateur Description Type de la Propriété OBJPROP_NAME Nom de l'objet string OBJPROP_TEXT Description de l'objet (le texte contenu dans l'objet) string OBJPROP_TOOLTIP Le texte de l'info bulle. Si la propriété n'est pas définie, alors l'infobulle générée automatiquement par le terminal est affichée. Une infobulle peut être désactivée en lui assignant la valeur "

" (line feed) string OBJPROP_LEVELTEXT Description du niveau string modificateur=numéro du niveau OBJPROP_FONT Police de caractères string OBJPROP_BMPFILE Le nom du fichier BMP pour l'Etiquette Bitmap. Voir aussi Resources string modificateur: 0-état ON, 1-état OFF OBJPROP_SYMBOL Symbole pour l'objet Graphique string

Pour l'objet OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Etiquette Rectangle"), l'un des trois modes de conception peut être utilisé, auxquels les valeurs suivantes de ENUM_BORDER_TYPE correspondent.

ENUM_BORDER_TYPE

Identificateur Description BORDER_FLAT A plat BORDER_RAISED Relevé BORDER_SUNKEN Concave

Pour l'objet OBJ_EDIT ("Zone d'Edition") et pour la fonction ChartScreenShot(), vous pouvez spécifier le type d'alignement horizontal en utilisant les valeurs de l'énumération ENUM_ALIGN_MODE.

ENUM_ALIGN_MODE

Identificateur Description ALIGN_LEFT Alignement à gauche ALIGN_CENTER Centré (seulement pour l'objet Zone d'Edition) ALIGN_RIGHT Alignement à droite

Exemple :