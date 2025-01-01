- Types d'Objets
- Propriétés d'Objets
- Méthodes de liaison d'un Objet
- Coin du Graphique
- Visibilité des Objets
- Niveaux des Vagues d'Elliott
- Objets de Gann
- Couleurs du Web
- Wingdings
Propriété des objets
Les objets graphique peuvent avoir différentes propriétés suivant le type de l'objet. Les valeurs des propriétés de l'objet sont définies et retournées par les fonctions correspondantes permettant de travailler avec les objets graphiques.
Tous les objets utilisés en analyse technique sont liés aux coordonnées de temps et de prix : ligne de tendance, canaux, outils de Fibonacci, etc. Mais il existe aussi des objets auxiliaires permettant d'améliorer l'interface utilisateur et qui sont liés à la partie toujours visible d'un graphique (fenêtre principale du graphique ou sous-fenêtres d'un indicateur) :
|
Objet
|
Identifiant
|
X/Y
|
Largeur/Hauteur
|
Date/Prix
|
Texte
|
–
|
–
|
Oui
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Etiquette
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Bouton
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Oui (en lecture seule)
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
Etiquete Bitmap
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Champ d'Edition
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Etiquette Rectangle
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
Les considérations suivantes sont utilisées dans le tableau :
- X/Y — coordonnées des points d'ancrage spécifiés en pixels relativement à un coin du graphique ;
- Largeur/Hauteur — les objets ont une largeur et une hauteur. Pour "lecture seule", la largeur et la hauteur ne sont calculées qu'une seule fois lorsque l'objet est dessiné sur le graphique ;
- Date/Prix — les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées avec la date et le prix ;
- OBJPROP_CORNER — définit le coin du graphique relativement auquel les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées. Peut être l'une des 4 valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER ;
- OBJPROP_ANCHOR — définit le point d'ancrage dans l'objet lui-même et peut être l'une des 9 valeurs de l'énumération ENUM_ANCHOR_POINT. Les coordonnées en pixels sont spécifiées depuis ce point particulier vers le coin sélectionné du graphique ;
- OBJPROP_ANGLE — définit l'angle de rotation de l'objet dans le sens horaire.
Les fonctions définissant les propriétés des objets graphiques, ainsi que les opérations ObjectCreate() et ObjectMove() pour créer et déplacer des objets sur le graphique, sont en fait utilisés pour envoyer des commandes au graphique. Si ces fonctions sont excutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue générale des évènements du graphique. Les changements visuels des propriétés des objets graphiques sont implémentés lors du traitement de la queue des évènements du graphique.
N'attendez donc pas une mise à jour visuelle immédiate des objets graphiques après un appel à ces fonctions. Généralement, les objets graphiques du graphique sont mis à jour automatiquement par le terminal suivant les évènements de changement - arrivée d'une nouvelle cotation, redimensionnement de la fenêtre du graphique, etc. Utilisez la fonctionChartRedraw() pour forcer la mise à jour des objets graphiques.
Pour les fonctions ObjectSetInteger() et ObjectGetInteger()
|
Identificateur
|
Description
|
Type de la Propriété
|
OBJPROP_COLOR
|
Couleur
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
Style
|
OBJPROP_WIDTH
|
Epaisseur de la ligne
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
Objet en arrière-plan
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
Priorité de l'objet graphique pour la réception des évènements de clic sur un graphique (CHARTEVENT_CLICK). La valeur par défaut zéro est définie lors de la création d'un objet : la priorité peut être augmentée si nécessaire. Lorsque les objets sont placés les uns sur les autres, un seul, ayant la plus haute priorité, recevra l'évènement CHARTEVENT_CLICK.
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
Remplit un objet avec une couleur (pour OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Interdit l'affichage du nom d'un objet graphique dans la liste des objets du menu "Graphiques" - "Objets" - "Liste des objets". La valeur true permet de cacher un objet dans la liste. Par défaut, true est utilisé pour les objets affichant les évènements du calendrier, l'historique de trading et aux objets crées à partir des programmes MQL5. Pour voir ces objets graphiques et accéder à leurs propriétés, cliquez sur le bouton "Tous" dans la fenêre "Liste des objets".
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
L'objet est sélectionné
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
Possibilité d'éditer le texte d'un objet Zone d'Edition
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
Type d'objet
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
Coordonnée en temps
|
datetime modificateur=numéro du point d'ancrage
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Disponibilité de l'objet
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Création de l'heure de l'objet
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
Nombre de niveaux
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Couleur de ligne de niveau
|
color modificateur=numéro du niveau
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Style de ligne de niveau
|
ENUM_LINE_STYLE modificateur=numéro du niveau
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Epaisseur de la ligne de niveau
|
int modificateur=numéro du niveau
|
OBJPROP_ALIGN
|
Alignement horizontal du texte dans l'objet "Zone d'Edition" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Taille de police de caractères
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Prolongation vers la gauche
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Prolongation vers la droite
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
Une ligne verticale traverse toutes les fenêtres d'un graphique
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Affichage de l'ellipse entière de l'objet Arc de Fibonacci (OBJ_FIBOARC)
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Code de la flèche pour l'objet Flèche
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Visibilité de l'objet dans les différentes périodes
|
ensemble de flags flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Localisation du point d'ancrage d'un objet graphique
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (pour OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (pour OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
La distance en pixels suivant l'axe X depuis le coin d'ancrage (voir la note)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
La distance en pixels suivant l'axe Y depuis le coin d'ancrage (voir la note)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Tendance de l'objet de Gann
|
OBJPROP_DEGREE
|
Niveau de la Marque de la Vague d'Elliott
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Affichage des lignes pour marquer la Vague d'Elliott
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
Etat du bouton (appuyé / relâché)
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
Identifiant de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART). Il pemet de travailler avec les propriétés de cet objet comme avec un graphique normal en utilisant les fonctions décrites dans Opérations sur les Graphiques, mais il y a quelques exceptions.
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
La largeur de l'objet suivant l'axe X en pixels. Spécifié pour les objets OBJ_LABEL (lecture seule), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
La hauteur de l'objet suivant l'axe Y en pixels. Spécifié pour les objets OBJ_LABEL (lecture seule), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
La coordonnée X du coin supérieur gauche de la zone rectangulaire visible dans les objets graphiques "Etiquette Bitmap" et "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est définie en pixels relativement au coin supérieur gauche de l'image d'origine.
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
La coordonnée Y du coin supérieur gauche de la zone rectangulaire visible dans les objets graphiques "Etiquette Bitmap" et "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est définie en pixels relativement au coin supérieur gauche de l'image d'origine.
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
Période de l'objet Graphique
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Affichage de l'échelle du temps pour l'objet Graphique
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Affichage de l'échelle des prix pour l'objet Graphique
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
L'échelle de l'objet Graphique
|
int valeur dans l'intervalle 0—5
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
La couleur en arrière-plan pour OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
Le coin du graphique pour lier un objet graphique
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Type de bordure pour l'objet "Etiquette Rectangle"
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Couleur de bordure des objets OBJ_EDIT et OBJ_BUTTON
|
color
Lors de l'utilisation des opérations sur les graphiques pour l'objet "Graphique" (OBJ_CHART), les limites suivantes sont imposées :
- Il ne peut pas être fermé avec ChartClose() ;
- Le symbole et la période ne peuvent pas être changés avec la fonction ChartSetSymbolPeriod() ;
- Les propriétés suivantes sont sans effet CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE et CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
Vous pouvez définir un mode spécial d'affichage de l'image pour les objets OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP . Dans ce mode, seule une partie de l'image d'origine (sur laquelle une zone visible rectangulaire est appliquée) est affichée, tandis que le reste de l'image devient invisible. La taille de cette zone est définie avec les propriétés OBJPROP_XSIZE et OBJPROP_YSIZE. La zone visible ne peut être "déplacée" que dans l'image d'origine en utilisant les propriétés OBJPROP_XOFFSET et OBJPROP_YOFFSET.
Pour les objets de taille fixe : OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT et OBJ_CHART, les propriétés OBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE définissent la position du point supérieur gauche de l'objet relativement au coin du graphique (OBJPROP_CORNER), à partir duquel les coordonnées X et Y seront comptées en pixels.
Pour les fonctions ObjectSetDouble() et ObjectGetDouble()
|
Identificateur
|
Description
|
Type de la Propriété
|
OBJPROP_PRICE
|
Coordonnée du prix
|
double modificateur=numéro du point d'ancrage
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Valeur du niveau
|
double modificateur=numéro du niveau
|
OBJPROP_SCALE
|
Echelle (propriétés des objets de Gann et des Arcs de Fibonacci)
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
Angle. Pour les objets sans angle spécifié, créé depuis un programme, la valeur est égale à EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Déviation pour le Canal de Déviation Standard
|
double
Pour les fonctions ObjectSetString() et ObjectGetString()
|
Identificateur
|
Description
|
Type de la Propriété
|
OBJPROP_NAME
|
Nom de l'objet
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
Description de l'objet (le texte contenu dans l'objet)
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Le texte de l'info bulle. Si la propriété n'est pas définie, alors l'infobulle générée automatiquement par le terminal est affichée. Une infobulle peut être désactivée en lui assignant la valeur "\n" (line feed)
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Description du niveau
|
string modificateur=numéro du niveau
|
OBJPROP_FONT
|
Police de caractères
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Le nom du fichier BMP pour l'Etiquette Bitmap. Voir aussi Resources
|
string modificateur: 0-état ON, 1-état OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Symbole pour l'objet Graphique
|
string
Pour l'objet OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Etiquette Rectangle"), l'un des trois modes de conception peut être utilisé, auxquels les valeurs suivantes de ENUM_BORDER_TYPE correspondent.
|
Identificateur
|
Description
|
BORDER_FLAT
|
A plat
|
BORDER_RAISED
|
Relevé
|
BORDER_SUNKEN
|
Concave
Pour l'objet OBJ_EDIT ("Zone d'Edition") et pour la fonction ChartScreenShot(), vous pouvez spécifier le type d'alignement horizontal en utilisant les valeurs de l'énumération ENUM_ALIGN_MODE.
|
Identificateur
|
Description
|
ALIGN_LEFT
|
Alignement à gauche
|
ALIGN_CENTER
|
Centré (seulement pour l'objet Zone d'Edition)
|
ALIGN_RIGHT
|
Alignement à droite
Exemple :
|
#define UP "\x0431"