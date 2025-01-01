- Types des Evénements du Graphique
- Périodes du Graphique
- Propriétés du Graphique
- Constantes de Positionnement
- Représentation du Graphique
- Exemples d'Utilisation du Graphique
Propriétés du Graphique
Les valeurs de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY sont utilisées comme paramètres des fonctions utilisées pour travailler avec les graphiques. L'abréviation r/o dans la colonne "Type de la Propriété" signifie que cette propriété est en lecture seule et ne peut pas être modifiée. L'abréviation w/o dans la colonne "Type de la Propriété" signifie que cette propriété est en écriture seule et qu'elle ne peut pas être récupérée. Lors de l'accès à certaines propriétés, il est nécessaire de spécifier un paramètre supplémentaire permettant d'indiquer le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale.
Les fonctions définissant les propriétés du graphique sont en fait utilisées pour envoyer les commandes de changement au graphique. Si ces fonctions sont excutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue générale des évènements du graphique. Les changements sont appliqués au graphique lors de la prise en charge des évèvenements du graphique de la queue.
N'attendez donc pas une mise à jour visuelle immédiate du graphique après l'appel à ces fonctions. Le graphique est généralement mis à jour automatiquement par le terminal suivant les changements suivants - l'arrivée d'une nouvelle cotation, le redimensionnement de la fenêtre du graphique, etc. Utiliser la fonction ChartRedraw() pour forcer la mise à jour du graphique.
Pour les fonctions ChartSetInteger() et ChartGetInteger()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
CHART_SHOW
|
Dessin du graphique des prix. Si false, le dessin de n'importe quel attribut du graphique est désactivé et toutes les échelles des bordures du graphique sont supprimées, incluant les échelles du temps et des prix, la barre de navigation rapide, les étiquettes des évènements du Calendrier, les étiquettes des positions, les infobulles des indicateurs et des barres, les sous-fenêtres des indicateurs, les histogrammes de volume, etc.
Désactiver le dessin est la parfaite solution pour créer une interface personnalisée d'un programme utilisant les resources graphiques.
Les objets graphiques sont toujours dessinés indépendamment de la valeur de la propriété CHART_SHOW.
|
bool
|
Identification de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART) — retourne true pour un object graphique. Retourne false pour un graphique réel
|
bool r/o
|
Affiche le graphique par-dessus tous les autres graphiques
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Active/désactive l'accès au menu contextuel avec le clic droit.
Lorsque CHART_CONTEXT_MENU=false, seul le menu contextuel du graphique est désactivé. Le menu contextuel des objets du graphique reste disponible.
|
bool (true par défaut)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Active/désactive l'accès à l'outil Croix avec le bouton du milieu.
|
bool (true par défaut)
|
Défilement horizontal du graphique avec le bouton gauche de la souris. Le défilement vertical est également possible si la valeur de l'une des propriétés suivantes est à true : CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR
Lorsque CHART_MOUSE_SCROLL=false, le défilement du graphique avec la molette de la souris n'est pas disponible.
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Envoie les notifications des évènements de la molette de la souris (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) à tous les programmes mql5 programs sur graphique
|
bool (true par défaut)
|
Envoie les notifications des mouvements de la souris et des évènements de clics (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) à tous les programmes mql5 sur un graphique
|
bool
|
Envoi une notification d'évènement de création d'un nouvel objet (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) à tous les programmes mql5 sur un graphique
|
bool
|
>Envoie une notification d'évènement de suppression d'un objet (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) à tous les programmes mql5 sur un graphique
|
bool
|
Type du graphique (chandeliers, barres ou ligne brisée)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Graphique des prix au premier plan
|
bool
|
Décalage du graphique des prix du bord droit
|
bool
|
Déplacement automatique vers la bordure droite du graphique
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Permet de gérer le graphique avec le clavier ("Début", "Fin", "Page Précedente", "+", "-", "Flèche vers le haut", etc.). Mettre CHART_KEYBOARD_CONTROL à false désactive le défilement et la mise à l'échelle du graphique tout en laissant intacte la possibilité de reçevoir les évènements d'appui sur les touches dans la fonction OnChartEvent().
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Permet au graphique d'intercepter l'appui sur les touches Espace et Entrée pour activer la barre de navigation rapide. La barre de navigation rapide apparaît automatiquement dans le bas du graphique après avoir double-cliqué avec la souris ou après avoir appuyé sur Espace/Entrée. Elle vous permet de changer rapidement de symbole, de période et de date de la première barre visible.
|
bool
|
Echelle
|
int de 0 à 5
|
Mode d'échelle fixe
|
bool
|
Mode d'échelle 1:1 mode
|
bool
|
Echelle à spécifier en points par barre
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Affiche un ticker du symbole dans le coin supérieur gauche. Configurer CHART_SHOW_TICKER sur 'false' définit également CHART_SHOW_OHLC sur 'false' et désactive OHLC
|
bool
|
Affiche les valeurs OHLC dans le coin supérieur gauche. Configurer CHART_SHOW_OHLC sur 'true' définit également CHART_SHOW_TICKER sur 'true' et active le ticker
|
bool
|
Affichage des valeurs Bid sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique
|
bool
|
Affichage des valeurs Ask sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique
|
bool
|
Affichage des valeurs Last sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique
|
bool
|
Affichage de séparateurs verticaux entre des périodes adjacentes
|
bool
|
Affichage de la grille dans un graphique
|
bool
|
Affichage des volumes dans le graphique
|
Affichage des descriptions des objets (non disponible pour tous les objets)
|
bool
|
Le nombre de barres du graphique qui peuvent être affichées
|
int r/o
|
Le nombre total de fenêtres, incluant les sous-fenêtres d'indicateurs
|
int r/o
|
Visibilité des sous-fenêtres
|
bool r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre
|
Handle de la fenêtre du graphique (HWND)
|
int r/o
|
La distance entre la bordure supérieure de la sous-fenêtre de l'indicateur et la bordure supérieure de la fenêtre du graphique principal, selon l'axe vertical Y, en pixels. Dans le cas d'un évènement souris, le coordonnées du curseur sont passées sous la forme de coordonnées de la fenêtre du graphique principal, tandis que les coordonnées des objets graphiques dans une sous-fenêtre sont relatives au coin supérieur gauche de la sous-fenêtre.
La valeur est nécessaire pour convertir les coordonnées absolues du graphique principal en coordonnées locales de la sous-fenêtre pour une utilisation correcte des objets graphiques, dont les coordonnées sont relatives au coin supérieur gauche du cadre de la sous-fenêtre.
|
int r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre
|
numéro de la première barre visible sur le graphique. L'indexation des barres est la même que pour les timeseries.
|
int r/o
|
Largeur du graphique en barres
|
int r/o
|
Largeur du graphique en pixels
|
int r/o
|
Hauteur du graphique en pixels
|
int modificateur - numéro de la sous-fenêtre
|
Couleur d'arrière plan du graphique
|
color
|
Couleur des axes, de l'échelle et de la ligne OHLC
|
color
|
Couleur de la grille
|
color
|
Couleur des volumes et des niveaux d'ouverture des positions
|
color
|
Couleur des barres haussières, des ombres et des contours du corps des bougies haussières
|
color
|
Couleur des barres baissières, des ombres et des contours du corps des bougies baissières
|
color
|
Couleur du graphique en ligne brisée et couleur des bougies japonaises en "Doji"
|
color
|
Couleur du corps d'une bougie haussière
|
color
|
Couleur du corps d'une bougie baissière
|
color
|
Couleur du niveau du prix Bid
|
color
|
Couleur du niveau du prix Ask
|
color
|
Couleur de la ligne du prix de la dernière transaction effectuée (Last)
|
color
|
Couleur des niveaux des ordres stop (Stop Loss et Take Profit)
|
color
|
Affichage des niveaux de trading sur le graphique (niveaux des positions ouvertes, des Stop Loss, des Take Profit et des ordres en attente)
|
bool
|
Autorisation de glisser les niveaux de trading sur le graphique avec la souris. Le mode de glissement est activé par défaut (valeur true)
|
bool
|
Affichage de l'échelle du temps sur le graphique
|
bool
|
Affichage de l'échelle des prix sur le graphique
|
bool
|
Affichage du panneau de "Trading En Un Clic"sur le graphique
|
bool
|
La fenêtre du graphique est maximisée
|
bool r/o
|
La fenêtre du graphique est minimisée
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
La fenêtre du graphique est ancrée. Si définie à false, le graphique peut être déplacé en dehors de la zone du terminal
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
La coordonnée gauche de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
La coordonnée supérieure de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
La coordonnée droite de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
La coordonnée inférieure de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel
|
int
Pour les fonctions ChartSetDouble() et ChartGetDouble()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
La taille du décalage de la barre zéro depuis le bord droit en pourcentage
|
double (de 10% à 50%)
|
La position fixée du graphique depuis le bord gauche en pourcentage. La position fixée du graphique est marquée par un petit triangle gris sur l'axe horizontal du temps. Il n'est affiché que si le défilement automatique du graphique vers la droite à l'arrivée d'un tick est désactivé (voir la propriété CHART_AUTOSCROLL). La barre d'une position fixée reste à la même place lors du zoom.
|
double
|
Maximum fixé du graphique
|
double
|
Minimum fixé du graphique
|
double
|
Echelle en points par barre
|
double
|
Minimum du graphique
|
double r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre
|
Maximum du graphique
|
double r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre
Pour les fonctions ChartSetString() et ChartGetString()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
Texte du commentaire dans un graphique
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Le nom d'un Expert Advisor en cours d'exécution sur le graphique ayant le chart_id spécifié
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Le nom d'un script en cours d'exécution sur le graphique ayant le chart_id spécifié
|
string r/o
Exemple :
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
Voir aussi