Les valeurs de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY sont utilisées comme paramètres des fonctions utilisées pour travailler avec les graphiques. L'abréviation r/o dans la colonne "Type de la Propriété" signifie que cette propriété est en lecture seule et ne peut pas être modifiée. L'abréviation w/o dans la colonne "Type de la Propriété" signifie que cette propriété est en écriture seule et qu'elle ne peut pas être récupérée. Lors de l'accès à certaines propriétés, il est nécessaire de spécifier un paramètre supplémentaire permettant d'indiquer le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale.

Les fonctions définissant les propriétés du graphique sont en fait utilisées pour envoyer les commandes de changement au graphique. Si ces fonctions sont excutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue générale des évènements du graphique. Les changements sont appliqués au graphique lors de la prise en charge des évèvenements du graphique de la queue.

N'attendez donc pas une mise à jour visuelle immédiate du graphique après l'appel à ces fonctions. Le graphique est généralement mis à jour automatiquement par le terminal suivant les changements suivants - l'arrivée d'une nouvelle cotation, le redimensionnement de la fenêtre du graphique, etc. Utiliser la fonction ChartRedraw() pour forcer la mise à jour du graphique.

Pour les fonctions ChartSetInteger() et ChartGetInteger()

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Identifiant Description Type de la Propriété CHART_SHOW Dessin du graphique des prix. Si false, le dessin de n'importe quel attribut du graphique est désactivé et toutes les échelles des bordures du graphique sont supprimées, incluant les échelles du temps et des prix, la barre de navigation rapide, les étiquettes des évènements du Calendrier, les étiquettes des positions, les infobulles des indicateurs et des barres, les sous-fenêtres des indicateurs, les histogrammes de volume, etc. Désactiver le dessin est la parfaite solution pour créer une interface personnalisée d'un programme utilisant les resources graphiques. Les objets graphiques sont toujours dessinés indépendamment de la valeur de la propriété CHART_SHOW. bool CHART_IS_OBJECT Identification de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART) — retourne true pour un object graphique. Retourne false pour un graphique réel bool r/o CHART_BRING_TO_TOP Affiche le graphique par-dessus tous les autres graphiques bool CHART_CONTEXT_MENU Active/désactive l'accès au menu contextuel avec le clic droit. Lorsque CHART_CONTEXT_MENU=false, seul le menu contextuel du graphique est désactivé. Le menu contextuel des objets du graphique reste disponible. bool (true par défaut) CHART_CROSSHAIR_TOOL Active/désactive l'accès à l'outil Croix avec le bouton du milieu. bool (true par défaut) CHART_MOUSE_SCROLL Défilement horizontal du graphique avec le bouton gauche de la souris. Le défilement vertical est également possible si la valeur de l'une des propriétés suivantes est à true : CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR Lorsque CHART_MOUSE_SCROLL=false, le défilement du graphique avec la molette de la souris n'est pas disponible. bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Envoie les notifications des évènements de la molette de la souris (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) à tous les programmes mql5 programs sur graphique bool (true par défaut) CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Envoie les notifications des mouvements de la souris et des évènements de clics (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) à tous les programmes mql5 sur un graphique bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Envoi une notification d'évènement de création d'un nouvel objet (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) à tous les programmes mql5 sur un graphique bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE >Envoie une notification d'évènement de suppression d'un objet (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) à tous les programmes mql5 sur un graphique bool CHART_MODE Type du graphique (chandeliers, barres ou ligne brisée) enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND Graphique des prix au premier plan bool CHART_SHIFT Décalage du graphique des prix du bord droit bool CHART_AUTOSCROLL Déplacement automatique vers la bordure droite du graphique bool CHART_KEYBOARD_CONTROL Permet de gérer le graphique avec le clavier ("Début", "Fin", "Page Précedente", "+", "-", "Flèche vers le haut", etc.). Mettre CHART_KEYBOARD_CONTROL à false désactive le défilement et la mise à l'échelle du graphique tout en laissant intacte la possibilité de reçevoir les évènements d'appui sur les touches dans la fonction OnChartEvent(). bool CHART_QUICK_NAVIGATION Permet au graphique d'intercepter l'appui sur les touches Espace et Entrée pour activer la barre de navigation rapide. La barre de navigation rapide apparaît automatiquement dans le bas du graphique après avoir double-cliqué avec la souris ou après avoir appuyé sur Espace/Entrée. Elle vous permet de changer rapidement de symbole, de période et de date de la première barre visible. bool CHART_SCALE Echelle int de 0 à 5 CHART_SCALEFIX Mode d'échelle fixe bool CHART_SCALEFIX_11 Mode d'échelle 1:1 mode bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR Echelle à spécifier en points par barre bool CHART_SHOW_TICKER Affiche un ticker du symbole dans le coin supérieur gauche. Configurer CHART_SHOW_TICKER sur 'false' définit également CHART_SHOW_OHLC sur 'false' et désactive OHLC bool CHART_SHOW_OHLC Affiche les valeurs OHLC dans le coin supérieur gauche. Configurer CHART_SHOW_OHLC sur 'true' définit également CHART_SHOW_TICKER sur 'true' et active le ticker bool CHART_SHOW_BID_LINE Affichage des valeurs Bid sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique bool CHART_SHOW_ASK_LINE Affichage des valeurs Ask sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique bool CHART_SHOW_LAST_LINE Affichage des valeurs Last sous forme d'une ligne horizontale dans un graphique bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP Affichage de séparateurs verticaux entre des périodes adjacentes bool CHART_SHOW_GRID Affichage de la grille dans un graphique bool CHART_SHOW_VOLUMES Affichage des volumes dans le graphique enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Affichage des descriptions des objets (non disponible pour tous les objets) bool CHART_VISIBLE_BARS Le nombre de barres du graphique qui peuvent être affichées int r/o CHART_WINDOWS_TOTAL Le nombre total de fenêtres, incluant les sous-fenêtres d'indicateurs int r/o CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Visibilité des sous-fenêtres bool r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre CHART_WINDOW_HANDLE Handle de la fenêtre du graphique (HWND) int r/o CHART_WINDOW_YDISTANCE La distance entre la bordure supérieure de la sous-fenêtre de l'indicateur et la bordure supérieure de la fenêtre du graphique principal, selon l'axe vertical Y, en pixels. Dans le cas d'un évènement souris, le coordonnées du curseur sont passées sous la forme de coordonnées de la fenêtre du graphique principal, tandis que les coordonnées des objets graphiques dans une sous-fenêtre sont relatives au coin supérieur gauche de la sous-fenêtre. La valeur est nécessaire pour convertir les coordonnées absolues du graphique principal en coordonnées locales de la sous-fenêtre pour une utilisation correcte des objets graphiques, dont les coordonnées sont relatives au coin supérieur gauche du cadre de la sous-fenêtre. int r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre CHART_FIRST_VISIBLE_BAR numéro de la première barre visible sur le graphique. L'indexation des barres est la même que pour les timeseries. int r/o CHART_WIDTH_IN_BARS Largeur du graphique en barres int r/o CHART_WIDTH_IN_PIXELS Largeur du graphique en pixels int r/o CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Hauteur du graphique en pixels int modificateur - numéro de la sous-fenêtre CHART_COLOR_BACKGROUND Couleur d'arrière plan du graphique color CHART_COLOR_FOREGROUND Couleur des axes, de l'échelle et de la ligne OHLC color CHART_COLOR_GRID Couleur de la grille color CHART_COLOR_VOLUME Couleur des volumes et des niveaux d'ouverture des positions color CHART_COLOR_CHART_UP Couleur des barres haussières, des ombres et des contours du corps des bougies haussières color CHART_COLOR_CHART_DOWN Couleur des barres baissières, des ombres et des contours du corps des bougies baissières color CHART_COLOR_CHART_LINE Couleur du graphique en ligne brisée et couleur des bougies japonaises en "Doji" color CHART_COLOR_CANDLE_BULL Couleur du corps d'une bougie haussière color CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Couleur du corps d'une bougie baissière color CHART_COLOR_BID Couleur du niveau du prix Bid color CHART_COLOR_ASK Couleur du niveau du prix Ask color CHART_COLOR_LAST Couleur de la ligne du prix de la dernière transaction effectuée (Last) color CHART_COLOR_STOP_LEVEL Couleur des niveaux des ordres stop (Stop Loss et Take Profit) color CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Affichage des niveaux de trading sur le graphique (niveaux des positions ouvertes, des Stop Loss, des Take Profit et des ordres en attente) bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Autorisation de glisser les niveaux de trading sur le graphique avec la souris. Le mode de glissement est activé par défaut (valeur true) bool CHART_SHOW_DATE_SCALE Affichage de l'échelle du temps sur le graphique bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE Affichage de l'échelle des prix sur le graphique bool CHART_SHOW_ONE_CLICK Affichage du panneau de "Trading En Un Clic"sur le graphique bool CHART_IS_MAXIMIZED La fenêtre du graphique est maximisée bool r/o CHART_IS_MINIMIZED La fenêtre du graphique est minimisée bool r/o CHART_IS_DOCKED La fenêtre du graphique est ancrée. Si définie à false, le graphique peut être déplacé en dehors de la zone du terminal bool CHART_FLOAT_LEFT La coordonnée gauche de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel int CHART_FLOAT_TOP La coordonnée supérieure de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel int CHART_FLOAT_RIGHT La coordonnée droite de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel int CHART_FLOAT_BOTTOM La coordonnée inférieure de la fenêtre non-ancrée du graphique, relativement à l'écran virtuel int

Pour les fonctions ChartSetDouble() et ChartGetDouble()

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

Identifiant Description Type de la Propriété CHART_SHIFT_SIZE La taille du décalage de la barre zéro depuis le bord droit en pourcentage double (de 10% à 50%) CHART_FIXED_POSITION La position fixée du graphique depuis le bord gauche en pourcentage. La position fixée du graphique est marquée par un petit triangle gris sur l'axe horizontal du temps. Il n'est affiché que si le défilement automatique du graphique vers la droite à l'arrivée d'un tick est désactivé (voir la propriété CHART_AUTOSCROLL). La barre d'une position fixée reste à la même place lors du zoom. double CHART_FIXED_MAX Maximum fixé du graphique double CHART_FIXED_MIN Minimum fixé du graphique double CHART_POINTS_PER_BAR Echelle en points par barre double CHART_PRICE_MIN Minimum du graphique double r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre CHART_PRICE_MAX Maximum du graphique double r/o modificateur - numéro de la sous-fenêtre

Pour les fonctions ChartSetString() et ChartGetString()

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

Identifiant Description Type de la Propriété CHART_COMMENT Texte du commentaire dans un graphique string CHART_EXPERT_NAME Le nom d'un Expert Advisor en cours d'exécution sur le graphique ayant le chart_id spécifié string r/o CHART_SCRIPT_NAME Le nom d'un script en cours d'exécution sur le graphique ayant le chart_id spécifié string r/o

Exemple :

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");

else Print("CHART_SHIFT = false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");

else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

