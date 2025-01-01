DocumentationSections
OBJ_RECTANGLE 

OBJ_RECTANGLE

Rectangle.

ObjRectangle

Note

Pour le rectangle, le mode de remplissage avec une couleur peut être défini avec la propriété OBJPROP_FILL.

Exemple

Le script suivant crée et déplace un rectangle sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script crée un rectangle sur le graphique."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en"
#property description "pourcentage de la taille de la fenêtre du graphique"
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="Rectangle"// Nom du rectangle
input int             InpDate1=40;         // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=40;        // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=60;         // Date du second point, %
input int             InpPrice2=60;        // Prix du second point, %
input color           InpColor=clrRed;     // Couleur du rectangle
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Style des lignes du rectangle
input int             InpWidth=2;          // Largeur des lignes du rectangle
input bool            InpFill=true;        // Remplissage du rectangle avec une couleur
input bool            InpBack=false;       // Rectangle en arrière plan
input bool            InpSelection=true;   // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpHidden=true;      // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;         // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée un rectangle aux coordonnées données                                                          |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                     const string          name="Rectangle",  // nom du rectangle
                     const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre 
                     datetime              time1=0,           // heure du premier point
                     double                price1=0,          // prix du premier point
                     datetime              time2=0,           // heure du second point
                     double                price2=0,          // prix du second point
                     const color           clr=clrRed,        // couleur du rectangle
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// style de lignes du rectangle
                     const int             width=1,           // largeur des lignes du rectangle
                     const bool            fill=false,        // remplissage du rectangle avec une couleur
                     const bool            back=false,        // en arrière-plan
                     const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour déplacer
                     const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                     const long            z_order=0)         // priorité du clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée un rectangle aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de créer un rectangle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur du rectangle
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style des lignes du rectangle
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes du rectangle
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de remplissage du rectangle
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du rectangle pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage du rectangle                                                            |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                          const string name="Rectangle"// nom du rectangle
                          const int    point_index=0,    // indice du point d'ancrage
                          datetime     time=0,           // coordonnée horaire du point d'ancrage
                          double       price=0)          // coordonnée prix du point d'ancrage
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le rectangle                                                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool RectangleDelete(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                     const string name="Rectangle"// nom du rectangle
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime le rectangle
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": impossible de supprimer le rectangle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage du rectangle et définit les valeurs                       |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, elle sera définie sur la barre courante
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du second point n'est pas réglée, elle se trouve à 9 barres de la seconde
   if(!time2)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- Positionne le deuxième point à 9 barres à gauche du premier
      time2=temp[0];
     }
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, le déplace 300 points plus bas que le premier
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage du rectangle
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner le rectangle
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- crée un rectangle
   if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- maintenant, déplace les points d'ancrage du rectangle
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/2;
//--- déplace les points d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise les valeurs suivantes
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- décale les points
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/2;
//--- déplace les points d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise les valeurs suivantes
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- décale les points
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime le rectangle du graphique
   RectangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }