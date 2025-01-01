//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne de Tendance\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"

#property description "la taille de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Trend"; // Nom de la ligne

input int InpDate1=35; // Date du premier point, %

input int InpPrice1=60; // Prix du premier point, %

input int InpDate2=65; // Date du second point, %

input int InpPrice2=40; // Prix du second point, %

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la ligne

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Style de la ligne

input int InpWidth=2; // Largeur de la ligne

input bool InpBack=false; // Ligne d'arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpRayLeft=false; // Prolongement de la ligne vers la gauche

input bool InpRayRight=false; // Prolongement de la ligne vers la droite

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une ligne de tendance aux coordonnées données |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="TrendLine", // nom de la ligne

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

double price1=0, // prix du premier point

datetime time2=0, // heure du deuxième point

double price2=0, // prix du deuxième point

const color clr=clrRed, // couleur de la ligne

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de la ligne

const int width=1, // largeur de la ligne

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool ray_left=false, // Prolongement de la ligne vers la gauche

const bool ray_right=false, // Prolongement de la ligne vers la droite

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une ligne de tendance par les coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de créer une ligne de tendance ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style d'affichage de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de la ligne à la souris

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la gauche

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la droite

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage de la ligne de tendance |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="TrendLine", // nom de la ligne

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage de la ligne de tendance

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction supprime la ligne de tendance du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="TrendLine") // nom de la ligne

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime une ligne de tendance

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de supprimer la ligne de tendance ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de la ligne de tendance et définit la valeur |

//| par défaut des points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, elle sera définie sur la barre courante

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- si l'heure du second point n'est pas réglée, elle se trouve à 9 barres de la seconde

if(!time2)

{

//--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);

//--- Positionne le deuxième point à 9 barres à gauche du premier

time2=temp[0];

}

//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il est égal à celui du premier point

if(!price2)

price2=price1;

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner la ligne

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

//--- crée une ligne de tendance

if(!TrendCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- maintenant, déplacez les points d'ancrage de la ligne

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/5;

//--- déplace le premier point d'ancrage verticalement

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p1>1)

p1-=1;

//--- déplace le point

if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- déplacez le second point d'ancrage à la verticale

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

//--- déplace le point

if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/2;

//--- déplacez les deux points d'ancrage horizontalement en même temps

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise les valeurs suivantes

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2>1)

d2-=1;

//--- décale les points

if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0.03 secondes

Sleep(30);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime une ligne de tendance

TrendDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}