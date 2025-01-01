DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'ObjetsTypes d'ObjetsOBJ_TREND 

OBJ_TREND

Ligne de tendance.

ObjTrend

Note

Pour la "Ligne de Tendance", il est possible de spécifier le mode de prolongement de son affichage vers la droite et/ou vers la gauche (propriétés OBJPROP_RAY_RIGHT et OBJPROP_RAY_LEFT respectivement).

Exemple

Le script suivant crée et déplace une ligne de tendance sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne de Tendance\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"
#property description "la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="Trend";     // Nom de la ligne
input int             InpDate1=35;         // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=60;        // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=65;         // Date du second point, %
input int             InpPrice2=40;        // Prix du second point, %
input color           InpColor=clrRed;     // Couleur de la ligne
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Style de la ligne
input int             InpWidth=2;          // Largeur de la ligne
input bool            InpBack=false;       // Ligne d'arrière-plan
input bool            InpSelection=true;   // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpRayLeft=false;    // Prolongement de la ligne vers la gauche
input bool            InpRayRight=false;   // Prolongement de la ligne vers la droite
input bool            InpHidden=true;      // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;         // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée une ligne de tendance aux coordonnées données                                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                 const string          name="TrendLine",  // nom de la ligne
                 const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre
                 datetime              time1=0,           // heure du premier point
                 double                price1=0,          // prix du premier point
                 datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                 double                price2=0,          // prix du deuxième point
                 const color           clr=clrRed,        // couleur de la ligne
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// style de la ligne
                 const int             width=1,           // largeur de la ligne
                 const bool            back=false,        // en arrière plan
                 const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                 const bool            ray_left=false,    // Prolongement de la ligne vers la gauche
                 const bool            ray_right=false,   // Prolongement de la ligne vers la droite
                 const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                 const long            z_order=0)         // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée une ligne de tendance par les coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de créer une ligne de tendance ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style d'affichage de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de la ligne à la souris
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la gauche
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la droite
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage de la ligne de tendance                                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                      const string name="TrendLine"// nom de la ligne
                      const int    point_index=0,    // indice du point d'ancrage
                      datetime     time=0,           // coordonnées du point d'ancrage temporel
                      double       price=0)          // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage de la ligne de tendance
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| La fonction supprime la ligne de tendance du graphique                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                 const string name="TrendLine"// nom de la ligne
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime une ligne de tendance
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de supprimer la ligne de tendance ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de la ligne de tendance et définit la valeur              |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, elle sera définie sur la barre courante
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du second point n'est pas réglée, elle se trouve à 9 barres de la seconde
   if(!time2)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- Positionne le deuxième point à 9 barres à gauche du premier
      time2=temp[0];
     }
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il est égal à celui du premier point
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner la ligne
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- crée une ligne de tendance
   if(!TrendCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- maintenant, déplacez les points d'ancrage de la ligne
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/5;
//--- déplace le premier point d'ancrage verticalement
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- déplace le point
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- déplacez le second point d'ancrage à la verticale
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- déplace le point
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai d'une demie seconde
   Sleep(500);
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/2;
//--- déplacez les deux points d'ancrage horizontalement en même temps
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise les valeurs suivantes
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- décale les points
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0.03 secondes
      Sleep(30);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime une ligne de tendance
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }