Pour obtenir les informations actuelles du marché, il existe plusieurs fonctions : SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() et SymbolInfoString(). Le premier paramètre est le nom du symbole, les valeurs du deuxième paramètre de la fonction peuvent être l'un des identifiants de The first parameter is the symbol name, the values of the second function parameter can be one of the identifiers of ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE et ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.
Pour la fonction SymbolInfoInteger()
Identifiant
Description
Type
SYMBOL_SECTOR
Le secteur de l'économie auquel appartient l'actif
SYMBOL_INDUSTRY
L'industrie ou la branche économique à laquelle appartient le symbole
SYMBOL_CUSTOM
Le symbole est un symbole personnalisé — il a été créé de façon synthétique sur la base d'autres symboles depuis le Market Watch et/ou des sources de données externes
bool
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
La couleur d'arrière plan utilisée pour le symbole dans le Market Watch
color
SYMBOL_CHART_MODE
Le type de prix utilisé pour générer les barres des symboles, par exemple Bid ou Last
SYMBOL_EXIST
Un symbole avec ce nom existe déjà
bool
SYMBOL_SELECT
Le symbole est sélectionné dans le Market Watch
bool
SYMBOL_VISIBLE
Le symbole est visible dans le Market Watch.
Certains symboles (principalement ceux avec des taux croisés nécessaire pour le calcul des besoins de marge ou de profit dans la devise du dépôt) sont sélectionnés automatiquement, mais généralement ne sont pas visibles dans le Market Watch. Pour être affichés, ces symboles doivent être sélectionnés explicitement.
bool
SYMBOL_SESSION_DEALS
Le nombre de transactions dans la session actuelle
long
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
Le nombre d'ordres d'Achat du moment
long
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
Le nombre d'ordres à la Vente du moment
long
SYMBOL_VOLUME
Le volume de la dernière transaction
long
SYMBOL_VOLUMEHIGH
Le volume maximal du jour
long
SYMBOL_VOLUMELOW
Le volume minimal du jour
long
L'heure de la dernière cotation
datetime
SYMBOL_TIME_MSC
L'heure de la dernière cotation en millisecondes depuis 1970.01.01
long
SYMBOL_DIGITS
Le nombre de décimales
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Spread flottant
bool
SYMBOL_SPREAD
Spread en points
int
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
Le nombre maximal de demandes indiquées dans le Market Watch. Pour les symboles qui n'ont pas de file d'attente de requêtes, la valeur est égale à zéro.
int
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
Mode de calcul des prix contractuels
SYMBOL_TRADE_MODE
Type d'exécution de l'ordre
SYMBOL_START_TIME
Date de début du symbole (habituellement utilisé pour les futures)
datetime
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
Date de fin du symbole (habituellement utilisé pour les futures) )
datetime
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Indentation minimale en points depuis le prix de clôture actuel pour placer les ordres Stop
int
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
Distance pour geler les opération de trading en points
int
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
Mode d'exécution de la transaction
SYMBOL_SWAP_MODE
Modèle de calcul du Swap
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
Jour de la semaine pour la facturation du swap sur 3 jours
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
Calcul de la marge de hedging en utilisant la plus grande jambe (Buy ou Sell)
bool
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
Flags des modes d'expiration autorisés de l'ordre
int
SYMBOL_FILLING_MODE
Flags des modes de remplissage autorisés de l'ordre
int
SYMBOL_ORDER_MODE
Flags pour les types d'ordres autorisés
int
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
Expiration des ordres Stop Loss et Take Profit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till canceled)
SYMBOL_OPTION_MODE
Type d'option
SYMBOL_OPTION_RIGHT
Droit de l'option (Call/Put)
Pour la fonction SymbolInfoDouble()
Identifiant
Description
Type
SYMBOL_BID
Offre - meilleure offre de vente
double
SYMBOL_BIDHIGH
Offre maximale du jour
double
SYMBOL_BIDLOW
Offre minimale du jour
double
SYMBOL_ASK
Demande - meilleure offre d'achat
double
SYMBOL_ASKHIGH
Demande maximale du jour
double
SYMBOL_ASKLOW
Demande minimale du jour
double
SYMBOL_LAST
Prix de la dernière transaction
double
SYMBOL_LASTHIGH
Prix Last maximal du jour
double
SYMBOL_LASTLOW
Prix Last minimal du jour
double
SYMBOL_VOLUME_REAL
Le volume de la dernière transaction
double
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
Le volume maximal du jour
double
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
Le volume minimal du jour
double
SYMBOL_OPTION_STRIKE
Le prix strike pour une option. Le prix auquel le détenteur d'une option peut acheter (pour une option Call) ou vendre (pour une option Put) l'actif sous-jacent, et le vendeur de l'option de vendre ou d'acheter le montant correspondant de l'actif sous-jacent.
double
SYMBOL_POINT
Valeur du point du symbole
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
Valeur du SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Prix calculé du prix pour une position gagnante
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
Prix calculé du prix pour une position perdante
double
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Changement minimal de prix
double
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
Taille du contrat
double
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
Intérêts courus— intérêts courus accumulés, c'est à dire la partie des intérêts du coupon calculés en proportion du nombre de jours depuis l'émission du coupon de l'obligation ou depuis le dernier paiement des intérêts du coupon
double
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
Valeur faciale — valeur initiale de l'obligation définie par l'émetteur
double
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
Le Taux de Liquidité est la partie de l'actif pouvant être utilisée pour la marge.
double
SYMBOL_VOLUME_MIN
Volume minimal pour une transaction
double
SYMBOL_VOLUME_MAX
Volume maximal pour une transaction
double
SYMBOL_VOLUME_STEP
Pas de changement minimal pour l'exécution d'une transaction
double
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
Volume aggregé maximum autorisé d'une position ouverte et des ordres en attente dans une direction (buy ou sell) pour le symbole. Par exemple, avec une limite de 5 lots, vous pouvez avoir une position d'achat ouverte avec un volume de 5 lots et placer un ordre en attente Sell Limit avec un volume de 5 lots. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas placer un ordre en attente Buy Limit (puisque le volume total dans une direction serait supérieur à la limite) ou un ordre Sell Limit avec un volume supérieur à 5 lots.
double
SYMBOL_SWAP_LONG
Valeur du swap long
double
SYMBOL_SWAP_SHORT
Valeur du swap court
double
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
Ratio de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du DIMANCHE au jour suivant. Les valeurs suivantes sont prises en charge :
double
SYMBOL_SWAP_MONDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du lundi au mardi
double
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mardi au mercredi
double
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mercredi au jeudi
double
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du jeudi au vendredi
double
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du vendredi au samedi
double
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du samedi au dimanche
double
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
La marge initiale signifie la quantité dans la devise de marge requise pour ouvrir une position avec un volume d'un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsqu'il ou elle entre sur le marché.
La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre.
double
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
La marge de maintien. Si elle est définie, elle détermine la quantité de la marge, dans la devise de marge du symbole, facturée pour un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsque l'état de son compte change. Si la marge de maintien est égale à 0, la marge initiale est utilisée.
La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre.
double
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Résumé du volume de transactions en cours
double
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Chiffre d'affaires de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_INTEREST
Intérêts de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Volume en cours des ordres d'Achat
double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Volume en cours des ordres de Vente
double
SYMBOL_SESSION_OPEN
Prix d'ouverture de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Prix de fermeture de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_AW
Prix moyen pondéré de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Prix de règlement de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Prix minimal de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Prix maximal de la session en cours
double
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
Taille de contrat ou valeur de marge pour un lot des positions hedgées (positions dans des directions opposées pour un symbole). Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour les positions hedgées. La méthode de calcul est définie par le courtier.
Calcul de base :
Calcul pour la plus grande position :
double
SYMBOL_PRICE_CHANGE
Change of the current price relative to the end of the previous trading day in %
double
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
Price volatility in %
double
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
Theoretical option price
double
SYMBOL_PRICE_DELTA
Option/warrant delta shows the value the option price changes by, when the underlying asset price changes by 1
double
SYMBOL_PRICE_THETA
Option/warrant theta shows the number of points the option price is to lose every day due to a temporary breakup, i.e. when the expiration date approaches
double
SYMBOL_PRICE_GAMMA
Option/warrant gamma shows the change rate of delta — how quickly or slowly the option premium changes
double
SYMBOL_PRICE_VEGA
Option/warrant vega shows the number of points the option price changes by when the volatility changes by 1%
double
SYMBOL_PRICE_RHO
Option/warrant rho reflects the sensitivity of the theoretical option price to the interest rate changing by 1%
double
SYMBOL_PRICE_OMEGA
Option/warrant omega. Option elasticity shows a relative percentage change of the option price by the percentage change of the underlying asset price
double
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
Option/warrant sensitivity shows by how many points the price of the option's underlying asset should change so that the price of the option changes by one point
double
Pour la fonction SymbolInfoString()
Identifiant
Description
Type
SYMBOL_BASIS
L'actif sous-jacent d'un dérivé
string
SYMBOL_CATEGORY
Le nom du secteur ou de la catégorie à laquelle le symbole de trading appartient
string
SYMBOL_COUNTRY
Le pays auquel appartient le symbole financier
string
SYMBOL_SECTOR_NAME
Le secteur de l'économie auquel appartient le symbole financier
string
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
La branche industrielle ou l'industrie à laquelle appartient le symbole financier
string
SYMBOL_CURRENCY_BASE
Devise de base d'un symbole
string
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
Profit de devise
string
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
Marge de devise
string
SYMBOL_BANK
Fournisseur des cotations actuelles
string
SYMBOL_DESCRIPTION
Description du symbole
string
SYMBOL_EXCHANGE
Le nom de la bourse où le symbole financier est tradé
string
SYMBOL_FORMULA
La formule utilisée pour le calcul du prix du symbole personnalisé. Si le nom du symbole financier utilisé dans la formule commence avec un chiffre ou contient un caractère spécial (">" ", ".", "-", "&", "#" etc), des guillemets doivent être utilisés autour du nom de ce symbole.
string
SYMBOL_ISIN
Le nom du symbole dans le système ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number est un numéro à 12 caractères alphanumériques qui identifie un titre de façon unique. La présence de cette propriété du symbole est définie au niveau du serveur de trades.
string
SYMBOL_PAGE
L'adresse de la page web contenant les informations du symbole. Cette adresse sera affichée sous forme de lien lors de l'affichage des propriétés du symbole dans le terminal
string
SYMBOL_PATH
Chemin dans l'arbre des symboles
string
Le graphique des prix d'un symbole peut être basé sur les prix Bid ou Last. Le prix sélectionné pour les graphiques du symbole affecte également la génération et l'affichage des barres dans le terminal. Les valeurs possibles pour la propriété SYMBOL_CHART_MODE sont décrites dans l'énumération ENUM_SYMBOL_CHART_MODE
Identifiant
Description
SYMBOL_CHART_MODE_BID
Les barres sont basées sur les prix Bid
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
Les barres sont basées sur les prix Last
Pour chaque symbole, plusieurs modes d'expiration des ordres en attente peuvent être spécifiés. Un flag correspond à chaque mode. Les flags peuvent être combinés avec l'opérateur logique OU (|), par exemple, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Pour vérifier si un certain mode est autorisé pour le symbole, le résultat du ET (&) logique doit être comparé avec le flag des modes.
Si le flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED est spécifié pour un symbole, alors lors de l'envoi d'un ordre en attente, vous pouvez spécifier jusqu'à quand l'ordre en attente sera valide.
Identifiant
Valeur
Description
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
1
L'ordre est valide pendant une durée illimitée, jusqu'à ce qu'il soit explicitement annulé
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
2
L'ordre est valide jusqu'à la fin du jour
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
4
L'heure d'expiration est spécifiée dans l'ordre
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
8
La date d'expiration est spécifiée dans l'ordre
Exemple :
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Si la propriété SYMBOL_EXPIRATION_MODE est définie à SYMBOL_EXPIRATION_GTC (good till canceled), l'expiration des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit doit être aussi définie avec l'énumération ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.
Identifiant
Description
SYMBOL_ORDERS_GTC
Les niveaux des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit sont valides pour une période illimitée jusqu'à leur annulation explicite
SYMBOL_ORDERS_DAILY
Les ordres ne sont valides que pendant une seule journée de trading. A la fin du jour, tous les niveaux des Stop Loss et des Take Profit, ainsi que ceux des ordres en attente, sont supprimés.
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
Lors du changement de la journée de trading, seuls les ordres en attente sont supprimés, tandis que les niveaux des Stop Loss et des Take Profit sont conservés.
Lors de l'envoi d'un ordre, nous pouvons spécifier la politique de remplissage du volume défini dans l'ordre. Les options d'exécution d'ordre possibles basées sur le volume pour chaque symbole sont spécifiées dans le tableau. Il est possible de définir plusieurs modes pour chaque instrument via une combinaison de drapeaux. La combinaison d'indicateurs est exprimée par l'opération logique OU (|), par exemple SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Pour vérifier si un mode spécifique est autorisé pour un instrument, comparez le résultat logique ET (&) avec l'indicateur de mode - exemple.
Politique de remplissage
ID
Valeur
Description
Fill or Kill
SYMBOL_FILLING_FOK
1
Un ordre ne peut être exécuté que dans le volume spécifié.
Si le montant nécessaire d'un instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles.
Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_FOK doit être spécifié pour cette politique.
La possibilité d'utiliser des ordres FOK est déterminée sur le serveur de trading.
Immediate or Cancel
SYMBOL_FILLING_IOC
2
Un trader s'engage à exécuter une transaction avec le volume maximum disponible sur le marché dans la limite de celui indiqué dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé.
Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_IOC doit être spécifié pour cette politique.
La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée au niveau du serveur de trading.
Passif
SYMBOL_FILLING_BOC
4
La politique BOC (Book-or-Cancel) considère que l'ordre ne peut qu'être placé dans le Depth of Market et ne peut pas être exécuté immédiatement. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, il est alors annulé.
En effet, cette politique d'exécution ne peut être précisée que lorsque le prix de l'ordre passé doit être inférieur à celui du marché actuel. Les ordres BoC sont utilisés pour mettre en uvre le trading passif, de sorte que l'ordre n'est pas exécuté immédiatement lorsqu'il est placé et n'affecte pas la liquidité actuelle.
Seuls les ordres limit et stop limit sont pris en charge, c'est-à-dire que l'indicateur SYMBOL_ORDER_MODE doit contenir les valeurs SYMBOL_ORDER_LIMIT et/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.
Retour
Pas d'identifiant
En cas de remplissage partiel, un ordre au marché ou à cours limité avec le volume restant n'est pas annulé mais traité ultérieurement.
Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être spécifié pour cette politique.
Les ordres de retour ne sont pas autorisés en mode d'exécution de marché (exécution de marché – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Lors de l'envoi d'une demande de trade à l'aide de la fonction OrderSend(), la politique d'exécution du volume nécessaire peut être définie dans le champ type_filling dans la structure MqlTradeRequest. Les valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sont disponibles. Si aucun type de remplissage n'est spécifié, ORDER_FILLING_RETURN est automatiquement défini dans la demande de trade. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé dans n'importe quel mode d'exécution à l'exception de "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Lors de l'envoi d'une demande de transaction pour exécution à l'heure actuelle (heure en vigueur), nous devons garder à l'esprit que les marchés financiers ne garantissent pas que l'intégralité du volume demandé est disponible pour un certain instrument financier au prix souhaité. Par conséquent, les opérations de trading en temps réel sont régulées à l'aide des modes d'exécution prix et volume. Les modes, ou politiques d'exécution, définissent les règles pour les cas où le prix a changé ou le volume demandé ne peut pas être complètement rempli pour le moment.
Mode d'exécution
Description
Une valeur de ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
Mode d'exécution
(Exécution de la demande)
Exécuter un ordre de marché au prix précédemment reçu du courtier.
Les prix d'un certain ordre au marché sont demandés au courtier avant l'envoi de l'ordre. Dès réception des prix, l'exécution de l'ordre au prix indiqué peut être soit confirmée, soit refusée.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Instant Execution
(Exécution instantanée)
|
Exécuter immédiatement un ordre de marché au prix spécifié.
Lors de l'envoi d'une demande de trade à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix actuels à l'ordre.
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Market Execution
(Exécution du marché)
|
Un courtier prend une décision sur le prix d'exécution de l'ordre sans aucune discussion supplémentaire avec le trader.
L'envoi de l'ordre dans un tel mode signifie le consentement préalable à son exécution à ce prix.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Exchange Execution
(Exécution boursière)
|
Les opérations de trading sont exécutées aux prix des offres de marché en cours.
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Avant d'envoyer un ordre avec l'heure d'exécution actuelle, pour le réglage correct de la valeur ORDER_TYPE_FILLING (type d'exécution du volume), vous pouvez utiliser la fonction SymbolInfoInteger() avec chaque instrument financier pour obtenir la valeur de la propriété SYMBOL_FILLING_MODE, qui montre les types d'exécution de volume autorisés pour le symbole en tant que combinaison de drapeaux. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé à tout moment sauf pour le mode "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
L'utilisation des types de remplissage en fonction du mode d'exécution peut être illustrée dans le tableau suivant :
Type d'exécution\\Politique de remplissage
Fill or Kill (FOK ORDER_FILLING_FOK)
Immediate or Cancel (IOC ORDER_FILLING_IOC)
Return (Return ORDER_FILLING_RETURN)
Instant Execution
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
+ (quel que soit le réglage du symbole)
+ (quel que soit le réglage du symbole)
+ (toujours)
Exécution de la Requête
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
+ (quel que soit le réglage du symbole)
+ (quel que soit le réglage du symbole)
+ (toujours)
Market Execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
+ (défini dans les paramètres des symboles)
+ (défini dans les paramètres des symboles)
- (désactivé quels que soient les paramètres des symboles)
Exchange Execution
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
+ (défini dans les paramètres des symboles)
+ (défini dans les paramètres des symboles)
+ (toujours)
En cas d'ordres en attente, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être utilisé quel que soit le type d'exécution (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), car ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés au moment de l'envoi. Lors de l'utilisation d'ordres en attente, un trader accepte à l'avance que, lorsque les conditions d'une transaction sur cet ordre sont remplies, le courtier utilisera le type de remplissage pris en charge par la bourse.
//+------------------------------------------------------------------+
Lors de l'envoi d'une demande de trade avec la fonction OrderSend(), un type d'ordre de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE devrait être spécifié pour certaines opérations. Tous les types d'ordres ne sont pas autorisés pour un symbole donné. La propriété SYMBOL_ORDER_MODE décrit les flags des types d'ordres autorisés.
Identifiant
Valeur
Description
SYMBOL_ORDER_MARKET
1
Les ordres au marché sont autorisés (Buy et Sell)
SYMBOL_ORDER_LIMIT
2
Les ordres Limit sont autorisés (Buy Limit et Sell Limit)
SYMBOL_ORDER_STOP
4
Les ordres Stop sont autorisés (Buy Stop et Sell Stop)
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
8
Les ordres Stop-limit sont autorisés (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit)
SYMBOL_ORDER_SL
16
Le Stop Loss est autorisé
SYMBOL_ORDER_TP
32
Le Take Profit est autorisé
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
64
Permission d'une opération Close By, c'est à dire la fermeture d'une position par une autre position ouverte sur le même instrument mais dans la direction opposée. La propriété est activée pour les comptes ayant le hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
Exemple :
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
L'énumération ENUM_SYMBOL_CALC_MODE est utilisée pour obtenir des informations sur la façon dont les besoins de marge pour un symbole sont calculés.
Identifiant
Description
Formule
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Mode Forex - calcul du profit et de la marge pour le Forex
Marge : Lots * Taille_Contrat/Levier * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
Mode Forex Aucun levier — calcul du profit et de la marge pour les symboles du Forex sans prendre en compte le levier
Marge : Lots * Taille_Contrat * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Mode Futures - calcul de la marge et du profit pour les futures
Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture)*PrixTick / TailleTick * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
Mode CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD
Marge : Lots * TailleContrat * PrixMarché * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
Mode indice CFD - calcul de la marge et du profitpour les indices CFD
Marge : (Lots * Taille_Contrat * PrixMarché) * PrixTick / TailleTick * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
Mode Levier CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD avec levier
Marge : (Lots * TailleContrat*PrixMarché) / Levier * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
Mode boursier — calcul de la marge et du profit pour le trading des actions en bourse
Marge : Lots * TailleContrat*LastPrice * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
Mode Futures — calcul de la marge et du profit pour le trading des contrats de futures en bourse
Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots*MargeMaintien * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots * PrixTick / TailleTick
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
Mode Futures FORTS — calcul de la marge et du profit pour les contrats de futures sur FORTS. La marge peut être réduite par le montant de la déviation MarginDiscount selon les règles suivantes :
1. Si le prix d'une position longue (ordre buy) est inférieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PrixOrdre)*PrixTick/TailleTick)
2. Si le prix d'une position courte (ordre sell) est supérieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PrixOrdre-PrixSettle)*PrixTick/TailleTick)
avec :
Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots * MargeMaintien * Margin_Rate
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots*PrixTick / TailleTick
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
mode Obligation Boursière — calcul de la marge et du profit pour les obligations en bourse
Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100
Profit : Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
mode Actions MOEX — calcul de la marge et du profit pour les actions sur MOEX
Marge : Lots * TailleContrat * PrixLast * Taux_Marge
Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
mode Obligations MOEX — calcul de la marge et du profit pour les obligations sur MOEX
Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100
Profit : Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
Mode Collatéral - un symbole est utilisé comme actif non négociable pour un compte de trading. La valeur de marché d'une position ouverte est calculée sur la base du volume, du prix actuel du marché, de la taille du contrat et du ratio de liquidité. La valeur est incluse dans les Actifs, qui sont ajoutés aux Fonds. Les positions ouvertes de tels symboles augmente le montant de la Marge Libre et sont utilisées comme marge supplémentaire (collatéral) pour les positions ouvertes des instruments négociables.
|
Marge : non
Profit : non
Valeur du Marché : Lots * TailleContrat * PrixMarché * TauxLiqudité
Il existe plusieurs modes de trading. Les informations sur les modes de trading d'un symbole donné se trouvent dans les valeurs de l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.
Identifiant
Description
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
Le trading est désactivé pour le symbole
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
Seules les positions longues sont autorisées
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
Seules les positions courtes sont autorisées
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
Seules les opérations de clôture de position sont autorisées
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
Aucune restriction de trading
Les modes d'exécution possibles d'une transaction pour un symbole donné sont définis dans l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.
Identifiant
Description
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
Exécution à la demande
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
Exécution instantanée
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Exécution au marché
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Exécution en bourse
Les méthodes de calcul des swaps lors des transferts de positions sont spécifiées dans l'énumération ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. La méthode de calcul du swap détermine les unités de mesure des paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT. Par exemple, si les swaps sont facturés dans la devise de dépôt du client, alors les valeurs de ces paramètres sont spécifiées comme le montant d'argent dans la devise de dépôt du client.
Identifiant
Description
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
Swaps désactivés (aucun swap)
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
Les swaps sont facturés en points
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
Les swaps sont facturés dans la devise de base du symbole
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
Les swaps sont facturés dans la devise de marge du symbole
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
Les swaps sont facturés dans la devise du dépôt du client
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
Les swaps sont facturés dans la devise du calcul du profit
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (l'année bancaire standard est de 360 jours)
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix d'ouvertue de la position (l'année bancaire standard est de 360 jours)
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix de clôture +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix Bid courant +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)
Les valeurs de l'énumération ENUM_DAY_OF_WEEK sont utilisées pour spécifier les jours de la semaine.
Identifiant
Description
SUNDAY
Dimanche
MONDAY
Lundi
TUESDAY
Mardi
WEDNESDAY
Mercredi
THURSDAY
Jeudi
FRIDAY
Vendredi
SATURDAY
Samedi
Une option est un contrat, qui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent (biens, actions, futures, etc.) à un prix donné à une date donnée ou avant cette date. Les énumérations suivantes décrivent les propriétés des options, notamment le type de l'option et le droit y afférant.
Identifiant
Description
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
Une option call vous donne le droit d'acheter un actif à un prix spécifié
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
Une option put vous donne le droit de vendre un actif à un prix spécifié
Identifiant
Description
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
Une option européenne ne peut être exécutée qu'à une date donnée (expiration, date d'exécution, date de livraison)
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
Une option américaine peut être exercée durant n'importe quel jour de trading avant son expiration. La période pendant laquelle un acheteur peut exercer son option est spécifiée dans l'option elle-même
Les instruments financiers sont classés par secteurs de l'économie. Un secteur économique est une partie de l'activité économique qui a des caractéristiques, des objectifs économiques, des fonctions et des comportements spécifiques, qui permettent de séparer ce secteur des autres parties de l'économie. ENUM_SYMBOL_SECTOR répertorie les secteurs économiques auxquels un instrument de trading peut appartenir.
ID
Description
SECTOR_UNDEFINED
Non défini
SECTOR_BASIC_MATERIALS
Matériaux de base
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
Services de communication
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
Consommation cyclique
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
Consommateur défensif
SECTOR_CURRENCY
Devises
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
Crypto-monnaies
SECTOR_ENERGY
Énergie
SECTOR_FINANCIAL
Finance
SECTOR_HEALTHCARE
Soins de santé
SECTOR_INDUSTRIALS
Industriels
SECTOR_REAL_ESTATE
Immobilier
SECTOR_TECHNOLOGY
Technologie
SECTOR_UTILITIES
Utilitaires
Chaque instrument financier peut être affecté à un type spécifique d'industrie ou de branche économique. Une industrie est une branche d'une économie qui produit un ensemble étroitement lié de matières premières, de biens ou de services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY répertorie les industries auxquelles un instrument de trading peut appartenir.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
ID
Description
INDUSTRY_UNDEFINED
Non défini
Matériaux de base
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
Intrants agricoles
INDUSTRY_ALUMINIUM
Aluminium
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
Matériaux de construction
INDUSTRY_CHEMICALS
Produits chimiques
INDUSTRY_COKING_COAL
Charbon à coke
INDUSTRY_COPPER
Cuivre
INDUSTRY_GOLD
Or
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
Production de bois d'OEuvre et de bois
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
Autres métaux industriels et mines
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Autres métaux précieux et mines
|
INDUSTRY_PAPER
|
Papier et produits en papier
|
INDUSTRY_SILVER
|
Argent
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Produits chimiques spécialisés
|
INDUSTRY_STEEL
|
Acier
|
Services de communication
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Agences de publicité
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Diffusion
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Jeux électroniques et multimédia
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Divertissement
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Contenu et informations Internet
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Édition
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Services de télécommunications
|
Consommation cyclique
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Fabrication de vêtements
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Vente au détail de vêtements
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Constructeurs automobiles
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Pièces automobiles
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Concessionnaires d'automobiles et de camions
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Grands magasins
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Chaussures et accessoires
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Ameublement, agencements et électroménagers
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Jeux d'argent
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Vente au détail de rénovation immobilière
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Vente au détail sur Internet
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Loisir
|
INDUSTRY_LODGING
|
Hébergement
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Produits de luxe
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Emballage et contenants
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Services personnels
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Véhicules récréatifs
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Construction résidentielle
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Resorts et casinos
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Restaurants
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Commerce de détail spécialisé
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Fabrication textile
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Services de voyage
|
Consommateur défensif
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Boissons - Brasseurs
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Boissons - Non alcoolisées
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Boissons - Caves et distilleries
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Confiseurs
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Magasins discount
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Services d'éducation et de formation
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Produits de la ferme
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Distribution alimentaire
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Épiceries
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Produits ménagers et personnels
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Aliments emballés
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Tabac
|
Énergie
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Forage pétrolier et gazier
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Extraction et traitement du pétrole et du gaz
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Équipements et services pétroliers et gaziers
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Pétrole et gaz intégrés
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Pétrole et gaz à mi-chemin
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Charbon thermique
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Uranium
|
Finance
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Fonds négociés en bourse (ETF)
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Gestion d'actifs
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Banques - Diversifiées
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Banques - régionales
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Marchés de capitaux
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Fonds à capital fixe - Dette
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Fonds à capital fixe - Actions
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Fonds à capital fixe - Étranger
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Services de crédit
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Conglomérats financiers
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Données financières et bourse
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Courtiers d'assurance
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Assurance - Diversifiée
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Assurance - Vie
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Assurances - Propriété et dommages
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Assurance - Réassurance
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Assurance - Spécialité
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Financement hypothécaire
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Sociétés Shell
|
Soins de santé
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Biotechnologie
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Diagnostics et recherche
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Fabricants de médicaments - généralités
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Fabricants de médicaments - Spécialités et génériques
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Plans de santé
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Services d'information sanitaire
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Installations de soins médicaux
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Équipements médicaux
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Distribution médicale
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Instruments et fournitures médicaux
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Détaillants pharmaceutiques
|
Industriels
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Aérospatiale et défense
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Compagnies aériennes
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Aéroports et services aériens
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Produits et équipements de construction
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Matériel et fournitures de bureau
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Conglomérats
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Services de consulting
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Matériel électrique et pièces
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Ingénierie et construction
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Machines agricoles et de construction lourde
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Distribution industrielle
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Opérations d'infrastructure
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Fret et logistique intégrés
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Expédition maritime
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Fabrication métallique
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Contrôle de la pollution et du traitement
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Chemins de fer
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Services de location et de crédit-bail
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Services de sécurité et de protection
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Services commerciaux spécialisés
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Machines industrielles spécialisées
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Services du personnel et d'emploi
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Outils et accessoires
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Camionnage
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Gestion des déchets
|
Immobilier
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Développement immobilier
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Immobilier - Diversifié
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Services immobiliers
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
FPI - Diversifié
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
REIT - Établissements de santé
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
REIT - Hôtel et motel
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
FPI - Industriel
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
FPI - Hypothèque
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
REIT - Bureaux
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
FPI - Résidentiel
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
FPI - Commerce de détail
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
FPI - Spécialité
|
Technologie
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Équipement de communication
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Matériel informatique
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Electronique grand public
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Composants electroniques
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Distribution électronique et informatique
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Services de technologie de l'information
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Instruments scientifiques et techniques
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Équipements et matériaux semi-conducteurs
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Semi-conducteurs
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Applications logicielles
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Logiciel - Infrastructure
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Solaire
|
Utilitaires
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Services publics - diversifiés
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Services publics - Producteurs d'électricité indépendants
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Utilitaires - Renouvelable
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Utilitaires - Électrique réglementé
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Services publics - Gaz réglementé
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Services publics - Eau réglementée
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
Début de l'énumération des types de services utilitaires. Correspond à INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
Fin de l'énumération des types de services utilitaires. Correspond à INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.