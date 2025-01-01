DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresEtat de l'Environnement de TravailPropriétés du Symbole 

Propriétés du Symbole

Pour obtenir les informations actuelles du marché, il existe plusieurs fonctions : SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() et SymbolInfoString(). Le premier paramètre est le nom du symbole, les valeurs du deuxième paramètre de la fonction peuvent être l'un des identifiants de The first parameter is the symbol name, the values of the second function parameter can be one of the identifiers of ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE et ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Pour la fonction SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identifiant

Description

Type

SYMBOL_SECTOR

Le secteur de l'économie auquel appartient l'actif

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

L'industrie ou la branche économique à laquelle appartient le symbole

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Le symbole est un symbole personnalisé — il a été créé de façon synthétique sur la base d'autres symboles depuis le Market Watch et/ou des sources de données externes

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

La couleur d'arrière plan utilisée pour le symbole dans le Market Watch

color

SYMBOL_CHART_MODE

Le type de prix utilisé pour générer les barres des symboles, par exemple Bid ou Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Un symbole avec ce nom existe déjà

bool

SYMBOL_SELECT

Le symbole est sélectionné dans le Market Watch

bool

SYMBOL_VISIBLE

Le symbole est visible dans le Market Watch.

 

Certains symboles (principalement ceux avec des taux croisés nécessaire pour le calcul des besoins de marge ou de profit dans la devise du dépôt) sont sélectionnés automatiquement, mais généralement ne sont pas visibles dans le Market Watch. Pour être affichés, ces symboles doivent être sélectionnés explicitement.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Le nombre de transactions dans la session actuelle

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Le nombre d'ordres d'Achat du moment

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Le nombre d'ordres à la Vente du moment

long

SYMBOL_VOLUME

Le volume de la dernière transaction

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Le volume maximal du jour

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Le volume minimal du jour

long

SYMBOL_TIME

L'heure de la dernière cotation

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

L'heure de la dernière cotation en millisecondes depuis 1970.01.01

long

SYMBOL_DIGITS

Le nombre de décimales

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Spread flottant

bool

SYMBOL_SPREAD

Spread en points

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Le nombre maximal de demandes indiquées dans le Market Watch. Pour les symboles qui n'ont pas de file d'attente de requêtes, la valeur est égale à zéro.

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Mode de calcul des prix contractuels

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Type d'exécution de l'ordre

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Date de début du symbole (habituellement utilisé pour les futures)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Date de fin du symbole (habituellement utilisé pour les futures) )

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Indentation minimale en points depuis le prix de clôture actuel pour placer les ordres Stop

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distance pour geler les opération de trading en points

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Mode d'exécution de la transaction

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Modèle de calcul du Swap

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Jour de la semaine pour la facturation du swap sur 3 jours

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Calcul de la marge de hedging en utilisant la plus grande jambe (Buy ou Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags des modes d'expiration autorisés de l'ordre

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags des modes de remplissage autorisés de l'ordre

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags pour les types d'ordres autorisés

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Expiration des ordres Stop Loss et Take Profit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till canceled)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Type d'option

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Droit de l'option (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Pour la fonction SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identifiant

Description

Type

SYMBOL_BID

Offre - meilleure offre de vente

double

SYMBOL_BIDHIGH

Offre maximale du jour

double

SYMBOL_BIDLOW

Offre minimale du jour

double

SYMBOL_ASK

Demande - meilleure offre d'achat

double

SYMBOL_ASKHIGH

Demande maximale du jour

double

SYMBOL_ASKLOW

Demande minimale du jour

double

SYMBOL_LAST

Prix de la dernière transaction

double

SYMBOL_LASTHIGH

Prix Last maximal du jour

double

SYMBOL_LASTLOW

Prix Last minimal du jour

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Le volume de la dernière transaction

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Le volume maximal du jour

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Le volume minimal du jour

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Le prix strike pour une option. Le prix auquel le détenteur d'une option peut acheter (pour une option Call) ou vendre (pour une option Put) l'actif sous-jacent, et le vendeur de l'option de vendre ou d'acheter le montant correspondant de l'actif sous-jacent.

double

SYMBOL_POINT

Valeur du point du symbole

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valeur du SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Prix calculé du prix pour une position gagnante

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Prix calculé du prix pour une position perdante

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Changement minimal de prix

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Taille du contrat

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Intérêts courus— intérêts courus accumulés, c'est à dire la partie des intérêts du coupon calculés en proportion du nombre de jours depuis l'émission du coupon de l'obligation ou depuis le dernier paiement des intérêts du coupon

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Valeur faciale — valeur initiale de l'obligation définie par l'émetteur

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Le Taux de Liquidité est la partie de l'actif pouvant être utilisée pour la marge.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Volume minimal pour une transaction

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Volume maximal pour une transaction

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Pas de changement minimal pour l'exécution d'une transaction

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Volume aggregé maximum autorisé d'une position ouverte et des ordres en attente dans une direction (buy ou sell) pour le symbole. Par exemple, avec une limite de 5 lots, vous pouvez avoir une position d'achat ouverte avec un volume de 5 lots et placer un ordre en attente Sell Limit avec un volume de 5 lots. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas placer un ordre en attente Buy Limit (puisque le volume total dans une direction serait supérieur à la limite) ou un ordre Sell Limit avec un volume supérieur à 5 lots.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Valeur du swap long

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valeur du swap court

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Ratio de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du DIMANCHE au jour suivant. Les valeurs suivantes sont prises en charge :

  • 0 - aucun échange n'est facturé
  • 1 — échange unique
  • 3 — échange triple

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du lundi au mardi

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mardi au mercredi

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mercredi au jeudi

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du jeudi au vendredi

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du vendredi au samedi

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du samedi au dimanche

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

La marge initiale signifie la quantité dans la devise de marge requise pour ouvrir une position avec un volume d'un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsqu'il ou elle entre sur le marché.

 

La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

La marge de maintien. Si elle est définie, elle détermine la quantité de la marge, dans la devise de marge du symbole, facturée pour un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsque l'état de son compte change. Si la marge de maintien est égale à 0, la marge initiale est utilisée.

 

La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Résumé du volume de transactions en cours

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Chiffre d'affaires de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Intérêts de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volume en cours des ordres d'Achat

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Volume en cours des ordres de Vente

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Prix d'ouverture de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Prix de fermeture de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_AW

Prix moyen pondéré de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Prix de règlement de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Prix minimal de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Prix maximal de la session en cours

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Taille de contrat ou valeur de marge pour un lot des positions hedgées (positions dans des directions opposées pour un symbole). Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour les positions hedgées. La méthode de calcul est définie par le courtier.

 

Calcul de base :

  • Si la marge initiale (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) est spécifiée pour un symbole, la marge hedgée est spécifiée en valeur absolue (en termes monétaires).
  • Si la marge initiale n'est pas spécifiée (égale à 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED est égal à la taille du contrat qui sera utilisé pour calculer la marge avec la formule appropriée selon le type de l'instrument financier (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Calcul pour la plus grande position :

  • La valeur SYMBOL_MARGIN_HEDGED n'est pas prise en compte.
  • Le volume de toutes les positions courtes et longues d'un symbole est calculé.
  • Pour chaque direction, un prix d'ouverture moyen pondéré et un taux de conversion moyen pondéré dans la devise du dépôt sont calculés.
  • La marge est ensuite calculée pour les parties longues et courtes, selon la formule appropriée choisie selon le type du symbole (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
  • La plus grande des valeurs est utilisée comme marge.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Change of the current price relative to the end of the previous trading day in %

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Price volatility in %

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Theoretical option price

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Option/warrant delta shows the value the option price changes by, when the underlying asset price changes by 1

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Option/warrant theta shows the number of points the option price is to lose every day due to a temporary breakup, i.e. when the expiration date approaches

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Option/warrant gamma shows the change rate of delta — how quickly or slowly the option premium changes

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Option/warrant vega shows the number of points the option price changes by when the volatility changes by 1%

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Option/warrant rho reflects the sensitivity of the theoretical option price to the interest rate changing by 1%

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Option/warrant omega. Option elasticity shows a relative percentage change of the option price by the percentage change of the underlying asset price

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Option/warrant sensitivity shows by how many points the price of the option's underlying asset should change so that the price of the option changes by one point

double

Pour la fonction SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identifiant

Description

Type

SYMBOL_BASIS

L'actif sous-jacent d'un dérivé

string

SYMBOL_CATEGORY

Le nom du secteur ou de la catégorie à laquelle le symbole de trading appartient

string

SYMBOL_COUNTRY

Le pays auquel appartient le symbole financier

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Le secteur de l'économie auquel appartient le symbole financier

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

La branche industrielle ou l'industrie à laquelle appartient le symbole financier

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Devise de base d'un symbole

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Profit de devise

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Marge de devise

string

SYMBOL_BANK

Fournisseur des cotations actuelles

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Description du symbole

string

SYMBOL_EXCHANGE

Le nom de la bourse où le symbole financier est tradé

string

SYMBOL_FORMULA

La formule utilisée pour le calcul du prix du symbole personnalisé. Si le nom du symbole financier utilisé dans la formule commence avec un chiffre ou contient un caractère spécial (">" ", ".", "-", "&", "#" etc), des guillemets doivent être utilisés autour du nom de ce symbole.

  • Symbole synthétique : "@ESU19"/EURCAD
  • Spread calendaire : "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Euro index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Le nom du symbole dans le système ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number est un numéro à 12 caractères alphanumériques qui identifie un titre de façon unique. La présence de cette propriété du symbole est définie au niveau du serveur de trades.

string

SYMBOL_PAGE

L'adresse de la page web contenant les informations du symbole. Cette adresse sera affichée sous forme de lien lors de l'affichage des propriétés du symbole dans le terminal

string

SYMBOL_PATH

Chemin dans l'arbre des symboles

string

 

Le graphique des prix d'un symbole peut être basé sur les prix Bid ou Last. Le prix sélectionné pour les graphiques du symbole affecte également la génération et l'affichage des barres dans le terminal. Les valeurs possibles pour la propriété SYMBOL_CHART_MODE sont décrites dans l'énumération ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identifiant

Description

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Les barres sont basées sur les prix Bid

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Les barres sont basées sur les prix Last

 

Pour chaque symbole, plusieurs modes d'expiration des ordres en attente peuvent être spécifiés. Un flag correspond à chaque mode. Les flags peuvent être combinés avec l'opérateur logique OU (|), par exemple, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Pour vérifier si un certain mode est autorisé pour le symbole, le résultat du ET (&) logique doit être comparé avec le flag des modes.

Si le flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED est spécifié pour un symbole, alors lors de l'envoi d'un ordre en attente, vous pouvez spécifier jusqu'à quand l'ordre en attente sera valide.

Identifiant

Valeur

Description

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

L'ordre est valide pendant une durée illimitée, jusqu'à ce qu'il soit explicitement annulé

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

L'ordre est valide jusqu'à la fin du jour

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

L'heure d'expiration est spécifiée dans l'ordre

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

La date d'expiration est spécifiée dans l'ordre

Exemple :

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie si le mode d'expiration spécifié est autorisé                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- Récupère la valeur de la propriété décrivant les modes d'expiration autorisés
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- Retourne true si le mode exp_type est autorisé
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

Si la propriété SYMBOL_EXPIRATION_MODE est définie à SYMBOL_EXPIRATION_GTC (good till canceled), l'expiration des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit doit être aussi définie avec l'énumération ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identifiant

Description

SYMBOL_ORDERS_GTC

Les niveaux des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit sont valides pour une période illimitée jusqu'à leur annulation explicite

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Les ordres ne sont valides que pendant une seule journée de trading. A la fin du jour, tous les niveaux des Stop Loss et des Take Profit, ainsi que ceux des ordres en attente, sont supprimés.

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

Lors du changement de la journée de trading, seuls les ordres en attente sont supprimés, tandis que les niveaux des Stop Loss et des Take Profit sont conservés.

 

Lors de l'envoi d'un ordre, nous pouvons spécifier la politique de remplissage du volume défini dans l'ordre. Les options d'exécution d'ordre possibles basées sur le volume pour chaque symbole sont spécifiées dans le tableau. Il est possible de définir plusieurs modes pour chaque instrument via une combinaison de drapeaux. La combinaison d'indicateurs est exprimée par l'opération logique OU (|), par exemple SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Pour vérifier si un mode spécifique est autorisé pour un instrument, comparez le résultat logique ET (&) avec l'indicateur de mode - exemple.

Politique de remplissage

ID

Valeur

Description

Fill or Kill

SYMBOL_FILLING_FOK

1

Un ordre ne peut être exécuté que dans le volume spécifié.

 

Si le montant nécessaire d'un instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles.

 

Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_FOK doit être spécifié pour cette politique.

 

La possibilité d'utiliser des ordres FOK est déterminée sur le serveur de trading.

Immediate or Cancel

SYMBOL_FILLING_IOC

2

Un trader s'engage à exécuter une transaction avec le volume maximum disponible sur le marché dans la limite de celui indiqué dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé.

 

Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_IOC doit être spécifié pour cette politique.

 

La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée au niveau du serveur de trading.

Passif

SYMBOL_FILLING_BOC

4

La politique BOC (Book-or-Cancel) considère que l'ordre ne peut qu'être placé dans le Depth of Market et ne peut pas être exécuté immédiatement. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, il est alors annulé.

 

En effet, cette politique d'exécution ne peut être précisée que lorsque le prix de l'ordre passé doit être inférieur à celui du marché actuel. Les ordres BoC sont utilisés pour mettre en uvre le trading passif, de sorte que l'ordre n'est pas exécuté immédiatement lorsqu'il est placé et n'affecte pas la liquidité actuelle.

 

Seuls les ordres limit et stop limit sont pris en charge, c'est-à-dire que l'indicateur SYMBOL_ORDER_MODE doit contenir les valeurs SYMBOL_ORDER_LIMIT et/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.

Retour

Pas d'identifiant

 

En cas de remplissage partiel, un ordre au marché ou à cours limité avec le volume restant n'est pas annulé mais traité ultérieurement.

 

Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être spécifié pour cette politique.

 

Les ordres de retour ne sont pas autorisés en mode d'exécution de marché (exécution de marché – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Lors de l'envoi d'une demande de trade à l'aide de la fonction OrderSend(), la politique d'exécution du volume nécessaire peut être définie dans le champ type_filling dans la structure MqlTradeRequest. Les valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sont disponibles. Si aucun type de remplissage n'est spécifié, ORDER_FILLING_RETURN est automatiquement défini dans la demande de trade. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé dans n'importe quel mode d'exécution à l'exception de "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Lors de l'envoi d'une demande de transaction pour exécution à l'heure actuelle (heure en vigueur), nous devons garder à l'esprit que les marchés financiers ne garantissent pas que l'intégralité du volume demandé est disponible pour un certain instrument financier au prix souhaité. Par conséquent, les opérations de trading en temps réel sont régulées à l'aide des modes d'exécution prix et volume. Les modes, ou politiques d'exécution, définissent les règles pour les cas où le prix a changé ou le volume demandé ne peut pas être complètement rempli pour le moment.

Mode d'exécution

Description

Une valeur de ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Mode d'exécution

 

(Exécution de la demande)

Exécuter un ordre de marché au prix précédemment reçu du courtier.

 

Les prix d'un certain ordre au marché sont demandés au courtier avant l'envoi de l'ordre. Dès réception des prix, l'exécution de l'ordre au prix indiqué peut être soit confirmée, soit refusée.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Instant Execution

 

(Exécution instantanée)

Exécuter immédiatement un ordre de marché au prix spécifié.

 

Lors de l'envoi d'une demande de trade à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix actuels à l'ordre.

  • Si le courtier accepte le prix, l'ordre est exécuté.
  • Si le courtier n'accepte pas le prix demandé, une "Recotation" est envoyée - le courtier renvoie les prix auxquels cet ordre peut être exécuté .

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Market Execution

 

(Exécution du marché)

Un courtier prend une décision sur le prix d'exécution de l'ordre sans aucune discussion supplémentaire avec le trader.

 

L'envoi de l'ordre dans un tel mode signifie le consentement préalable à son exécution à ce prix.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Exchange Execution

 

(Exécution boursière)

Les opérations de trading sont exécutées aux prix des offres de marché en cours.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Avant d'envoyer un ordre avec l'heure d'exécution actuelle, pour le réglage correct de la valeur ORDER_TYPE_FILLING (type d'exécution du volume), vous pouvez utiliser la fonction SymbolInfoInteger() avec chaque instrument financier pour obtenir la valeur de la propriété SYMBOL_FILLING_MODE, qui montre les types d'exécution de volume autorisés pour le symbole en tant que combinaison de drapeaux. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé à tout moment sauf pour le mode "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

L'utilisation des types de remplissage en fonction du mode d'exécution peut être illustrée dans le tableau suivant :

Type d'exécution\\Politique de remplissage

Fill or Kill (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Immediate or Cancel (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Return (Return ORDER_FILLING_RETURN)

Instant Execution

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (quel que soit le réglage du symbole)

+ (quel que soit le réglage du symbole)

+ (toujours)

Exécution de la Requête

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (quel que soit le réglage du symbole)

 

+ (quel que soit le réglage du symbole)

+ (toujours)

Market Execution

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (défini dans les paramètres des symboles)

+ (défini dans les paramètres des symboles)

- (désactivé quels que soient les paramètres des symboles)

Exchange Execution

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (défini dans les paramètres des symboles)

+ (défini dans les paramètres des symboles)

+ (toujours)

En cas d'ordres en attente, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être utilisé quel que soit le type d'exécution (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), car ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés au moment de l'envoi. Lors de l'utilisation d'ordres en attente, un trader accepte à l'avance que, lorsque les conditions d'une transaction sur cet ordre sont remplies, le courtier utilisera le type de remplissage pris en charge par la bourse.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| vérifie si un mode de remplissage donné est autorisé             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- récupére la valeur de la propriété décrivant le mode de remplissage
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- renvoie 'true' si le mode fill_type est autorisé
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

Lors de l'envoi d'une demande de trade avec la fonction OrderSend(), un type d'ordre de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE devrait être spécifié pour certaines opérations. Tous les types d'ordres ne sont pas autorisés pour un symbole donné. La propriété SYMBOL_ORDER_MODE décrit les flags des types d'ordres autorisés.

Identifiant

Valeur

Description

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Les ordres au marché sont autorisés (Buy et Sell)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Les ordres Limit sont autorisés (Buy Limit et Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Les ordres Stop sont autorisés (Buy Stop et Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Les ordres Stop-limit sont autorisés (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Le Stop Loss est autorisé

SYMBOL_ORDER_TP

32

Le Take Profit est autorisé

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Permission d'une opération Close By, c'est à dire la fermeture d'une position par une autre position ouverte sur le même instrument mais dans la direction opposée. La propriété est activée pour les comptes ayant le hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Exemple :

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| La fonction affiche les types d'ordres autorisés pour un symbole                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- Récupère la valeur de la propriété décrivant les types d'ordres autorisés
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- vérifie les ordres au marché (Exécution au Marché)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Les ordres au Marché sont autorisés (Buy et Sell)");
//--- vérifie les ordres Limit
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Les ordres Buy Limit et Sell Limit sont autorisés");
//--- vérifie les ordres Stop
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Les ordres Buy Stop et Sell Stop sont autorisés");
//--- vérifie les ordres Stop Limit
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Les ordres Buy Stop Limit et Sell Stop Limit sont autorisés");
//--- vérifie si le placement des ordres Stop Loss est autorisé
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Les ordres Stop Loss sont autorisés");
//--- vérifie si le placement des ordres Take Profit sont autorisés
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Les ordres Take Profit sont autorisés");
// --- vérifie si la fermeture d'une position par une position opposée est autorisée
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Close by autorisé");
//---
  }

 

L'énumération ENUM_SYMBOL_CALC_MODE est utilisée pour obtenir des informations sur la façon dont les besoins de marge pour un symbole sont calculés.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identifiant

Description

Formule

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Mode Forex - calcul du profit et de la marge pour le Forex

Marge :  Lots * Taille_Contrat/Levier  * Margin_Rate

 

Profit :   (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Mode Forex Aucun levier — calcul du profit et de la marge pour les symboles du Forex sans prendre en compte le levier

Marge :  Lots * Taille_Contrat * Margin_Rate

 

Profit :   (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Mode Futures - calcul de la marge et du profit pour les futures

Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture)*PrixTick / TailleTick * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

Mode CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD

Marge : Lots * TailleContrat * PrixMarché * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

Mode indice CFD - calcul de la marge et du profitpour les indices CFD

Marge : (Lots * Taille_Contrat * PrixMarché) * PrixTick / TailleTick * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Mode Levier CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD avec levier

Marge : (Lots * TailleContrat*PrixMarché) / Levier * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Mode boursier — calcul de la marge et du profit pour le trading des actions en bourse

Marge : Lots * TailleContrat*LastPrice * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Mode Futures — calcul de la marge et du profit pour le trading des contrats de futures en bourse

Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots*MargeMaintien * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots * PrixTick / TailleTick

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

Mode Futures FORTS —  calcul de la marge et du profit pour les contrats de futures sur FORTS. La marge peut être réduite par le montant de la déviation MarginDiscount selon les règles suivantes :

1. Si le prix d'une position longue (ordre buy) est inférieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PrixOrdre)*PrixTick/TailleTick)

2. Si le prix d'une position courte (ordre sell) est supérieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PrixOrdre-PrixSettle)*PrixTick/TailleTick)

avec :

    • PriceSettle — prix estimé (clearing) de la session précédente ;
    • PrixOrdre — prix de la position ou prix d'ouverture moyen pondéré dans l'ordre (demande) ;
    • PrixTick — prix du tick (coût d'un changement de prix d'un point)
    • TailleTick — taille du tick (pas de changement mimumum du prix)

Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots * MargeMaintien * Margin_Rate

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots*PrixTick / TailleTick

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

mode Obligation Boursière — calcul de la marge et du profit pour les obligations en bourse

Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100

 

Profit :  Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat  + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

mode Actions MOEX — calcul de la marge et du profit pour les actions sur MOEX

Marge : Lots * TailleContrat * PrixLast * Taux_Marge

 

Profit :  (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

mode Obligations MOEX — calcul de la marge et du profit pour les obligations sur MOEX

Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100

 

Profit :  Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat  + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Mode Collatéral - un symbole est utilisé comme actif non négociable pour un compte de trading. La valeur de marché d'une position ouverte est calculée sur la base du volume, du prix actuel du marché, de la taille du contrat et du ratio de liquidité. La valeur est incluse dans les Actifs, qui sont ajoutés aux Fonds. Les positions ouvertes de tels symboles augmente le montant de la Marge Libre et sont utilisées comme marge supplémentaire (collatéral) pour les positions ouvertes des instruments négociables.

Marge : non

Profit :  non

 

Valeur du Marché : Lots * TailleContrat * PrixMarché * TauxLiqudité

 

Il existe plusieurs modes de trading. Les informations sur les modes de trading d'un symbole donné se trouvent dans les valeurs de l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identifiant

Description

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Le trading est désactivé pour le symbole

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Seules les positions longues sont autorisées

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Seules les positions courtes sont autorisées

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Seules les opérations de clôture de position sont autorisées

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Aucune restriction de trading

 

Les modes d'exécution possibles d'une transaction pour un symbole donné sont définis dans l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifiant

Description

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Exécution à la demande

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Exécution instantanée

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Exécution au marché

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Exécution en bourse

 

Les méthodes de calcul des swaps lors des transferts de positions sont spécifiées dans l'énumération ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. La méthode de calcul du swap détermine les unités de mesure des paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT. Par exemple, si les swaps sont facturés dans la devise de dépôt du client, alors les valeurs de ces paramètres sont spécifiées comme le montant d'argent dans la devise de dépôt du client.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identifiant

Description

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Swaps désactivés (aucun swap)

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Les swaps sont facturés en points

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Les swaps sont facturés dans la devise de base du symbole

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Les swaps sont facturés dans la devise de marge du symbole

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Les swaps sont facturés dans la devise du dépôt du client

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Les swaps sont facturés dans la devise du calcul du profit

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (l'année bancaire standard est de 360 jours)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix d'ouvertue de la position (l'année bancaire standard est de 360 jours)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix de clôture +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix Bid courant +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

Les valeurs de l'énumération ENUM_DAY_OF_WEEK sont utilisées pour spécifier les jours de la semaine.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identifiant

Description

SUNDAY

Dimanche

MONDAY

Lundi

TUESDAY

Mardi

WEDNESDAY

Mercredi

THURSDAY

Jeudi

FRIDAY

Vendredi

SATURDAY

Samedi

 

Une option est un contrat, qui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent (biens, actions, futures, etc.) à un prix donné à une date donnée ou avant cette date. Les énumérations suivantes décrivent les propriétés des options, notamment le type de l'option et le droit y afférant.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifiant

Description

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Une option call vous donne le droit d'acheter un actif à un prix spécifié

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Une option put vous donne le droit de vendre un actif à un prix spécifié

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifiant

Description

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Une option européenne ne peut être exécutée qu'à une date donnée (expiration, date d'exécution, date de livraison)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Une option américaine peut être exercée durant n'importe quel jour de trading avant son expiration. La période pendant laquelle un acheteur peut exercer son option est spécifiée dans l'option elle-même

 

Les instruments financiers sont classés par secteurs de l'économie. Un secteur économique est une partie de l'activité économique qui a des caractéristiques, des objectifs économiques, des fonctions et des comportements spécifiques, qui permettent de séparer ce secteur des autres parties de l'économie. ENUM_SYMBOL_SECTOR répertorie les secteurs économiques auxquels un instrument de trading peut appartenir.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

Description

SECTOR_UNDEFINED

Non défini

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Matériaux de base

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Services de communication

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Consommation cyclique

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Consommateur défensif

SECTOR_CURRENCY

Devises

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Crypto-monnaies

SECTOR_ENERGY

Énergie

SECTOR_FINANCIAL

Finance

SECTOR_HEALTHCARE

Soins de santé

SECTOR_INDUSTRIALS

Industriels

SECTOR_REAL_ESTATE

Immobilier

SECTOR_TECHNOLOGY

Technologie

SECTOR_UTILITIES

Utilitaires

 

Chaque instrument financier peut être affecté à un type spécifique d'industrie ou de branche économique. Une industrie est une branche d'une économie qui produit un ensemble étroitement lié de matières premières, de biens ou de services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY répertorie les industries auxquelles un instrument de trading peut appartenir.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

ID

Description

INDUSTRY_UNDEFINED

Non défini

Matériaux de base

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Intrants agricoles

INDUSTRY_ALUMINIUM

Aluminium

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Matériaux de construction

INDUSTRY_CHEMICALS

Produits chimiques

INDUSTRY_COKING_COAL

Charbon à coke

INDUSTRY_COPPER

Cuivre

INDUSTRY_GOLD

Or

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Production de bois d'OEuvre et de bois

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Autres métaux industriels et mines

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Autres métaux précieux et mines

INDUSTRY_PAPER

Papier et produits en papier

INDUSTRY_SILVER

Argent

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Produits chimiques spécialisés

INDUSTRY_STEEL

Acier

Services de communication

INDUSTRY_ADVERTISING

Agences de publicité

INDUSTRY_BROADCASTING

Diffusion

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Jeux électroniques et multimédia

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Divertissement

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Contenu et informations Internet

INDUSTRY_PUBLISHING

Édition

INDUSTRY_TELECOM

Services de télécommunications

Consommation cyclique

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Fabrication de vêtements

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Vente au détail de vêtements

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Constructeurs automobiles

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Pièces automobiles

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Concessionnaires d'automobiles et de camions

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Grands magasins

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Chaussures et accessoires

INDUSTRY_FURNISHINGS

Ameublement, agencements et électroménagers

INDUSTRY_GAMBLING

Jeux d'argent

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Vente au détail de rénovation immobilière

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Vente au détail sur Internet

INDUSTRY_LEISURE

Loisir

INDUSTRY_LODGING

Hébergement

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Produits de luxe

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Emballage et contenants

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Services personnels

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Véhicules récréatifs

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Construction résidentielle

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Resorts et casinos

INDUSTRY_RESTAURANTS

Restaurants

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Commerce de détail spécialisé

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Fabrication textile

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Services de voyage

Consommateur défensif

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Boissons - Brasseurs

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Boissons - Non alcoolisées

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Boissons - Caves et distilleries

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Confiseurs

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Magasins discount

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Services d'éducation et de formation

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Produits de la ferme

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Distribution alimentaire

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Épiceries

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Produits ménagers et personnels

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Aliments emballés

INDUSTRY_TOBACCO

Tabac

Énergie

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Forage pétrolier et gazier

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Extraction et traitement du pétrole et du gaz

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Équipements et services pétroliers et gaziers

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Pétrole et gaz intégrés

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Pétrole et gaz à mi-chemin

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Charbon thermique

INDUSTRY_URANIUM

Uranium

Finance

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Fonds négociés en bourse (ETF)

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Gestion d'actifs

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Banques - Diversifiées

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Banques - régionales

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Marchés de capitaux

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Fonds à capital fixe - Dette

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Fonds à capital fixe - Actions

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Fonds à capital fixe - Étranger

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Services de crédit

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Conglomérats financiers

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Données financières et bourse

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Courtiers d'assurance

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Assurance - Diversifiée

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Assurance - Vie

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Assurances - Propriété et dommages

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Assurance - Réassurance

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Assurance - Spécialité

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Financement hypothécaire

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Sociétés Shell

Soins de santé

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Biotechnologie

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Diagnostics et recherche

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Fabricants de médicaments - généralités

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Fabricants de médicaments - Spécialités et génériques

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Plans de santé

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Services d'information sanitaire

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Installations de soins médicaux

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Équipements médicaux

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Distribution médicale

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Instruments et fournitures médicaux

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Détaillants pharmaceutiques

Industriels

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Aérospatiale et défense

INDUSTRY_AIRLINES

Compagnies aériennes

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Aéroports et services aériens

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Produits et équipements de construction

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Matériel et fournitures de bureau

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Conglomérats

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Services de consulting

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Matériel électrique et pièces

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Ingénierie et construction

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Machines agricoles et de construction lourde

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Distribution industrielle

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Opérations d'infrastructure

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Fret et logistique intégrés

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Expédition maritime

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Fabrication métallique

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Contrôle de la pollution et du traitement

INDUSTRY_RAILROADS

Chemins de fer

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Services de location et de crédit-bail

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Services de sécurité et de protection

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Services commerciaux spécialisés

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Machines industrielles spécialisées

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Services du personnel et d'emploi

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Outils et accessoires

INDUSTRY_TRUCKING

Camionnage

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Gestion des déchets

Immobilier

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Développement immobilier

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Immobilier - Diversifié

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Services immobiliers

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

FPI - Diversifié

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

REIT - Établissements de santé

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

REIT - Hôtel et motel

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

FPI - Industriel

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

FPI - Hypothèque

INDUSTRY_REIT_OFFICE

REIT - Bureaux

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

FPI - Résidentiel

INDUSTRY_REIT_RETAIL

FPI - Commerce de détail

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

FPI - Spécialité

Technologie

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Équipement de communication

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Matériel informatique

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Electronique grand public

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Composants electroniques

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Distribution électronique et informatique

INDUSTRY_IT_SERVICES

Services de technologie de l'information

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Instruments scientifiques et techniques

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Équipements et matériaux semi-conducteurs

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Semi-conducteurs

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Applications logicielles

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Logiciel - Infrastructure

INDUSTRY_SOLAR

Solaire

Utilitaires

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Services publics - diversifiés

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Services publics - Producteurs d'électricité indépendants

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Utilitaires - Renouvelable

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Utilitaires - Électrique réglementé

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Services publics - Gaz réglementé

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Services publics - Eau réglementée

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

Début de l'énumération des types de services utilitaires. Correspond à INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

Fin de l'énumération des types de services utilitaires. Correspond à INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.

 