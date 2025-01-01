Propriétés du Symbole

Pour obtenir les informations actuelles du marché, il existe plusieurs fonctions : SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() et SymbolInfoString(). Le premier paramètre est le nom du symbole, les valeurs du deuxième paramètre de la fonction peuvent être l'un des identifiants de The first parameter is the symbol name, the values of the second function parameter can be one of the identifiers of ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE et ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Pour la fonction SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identifiant Description Type SYMBOL_SECTOR Le secteur de l'économie auquel appartient l'actif ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY L'industrie ou la branche économique à laquelle appartient le symbole ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Le symbole est un symbole personnalisé — il a été créé de façon synthétique sur la base d'autres symboles depuis le Market Watch et/ou des sources de données externes bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR La couleur d'arrière plan utilisée pour le symbole dans le Market Watch color SYMBOL_CHART_MODE Le type de prix utilisé pour générer les barres des symboles, par exemple Bid ou Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Un symbole avec ce nom existe déjà bool SYMBOL_SELECT Le symbole est sélectionné dans le Market Watch bool SYMBOL_VISIBLE Le symbole est visible dans le Market Watch. Certains symboles (principalement ceux avec des taux croisés nécessaire pour le calcul des besoins de marge ou de profit dans la devise du dépôt) sont sélectionnés automatiquement, mais généralement ne sont pas visibles dans le Market Watch. Pour être affichés, ces symboles doivent être sélectionnés explicitement. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Le nombre de transactions dans la session actuelle long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Le nombre d'ordres d'Achat du moment long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Le nombre d'ordres à la Vente du moment long SYMBOL_VOLUME Le volume de la dernière transaction long SYMBOL_VOLUMEHIGH Le volume maximal du jour long SYMBOL_VOLUMELOW Le volume minimal du jour long SYMBOL_TIME L'heure de la dernière cotation datetime SYMBOL_TIME_MSC L'heure de la dernière cotation en millisecondes depuis 1970.01.01 long SYMBOL_DIGITS Le nombre de décimales int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Spread flottant bool SYMBOL_SPREAD Spread en points int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Le nombre maximal de demandes indiquées dans le Market Watch. Pour les symboles qui n'ont pas de file d'attente de requêtes, la valeur est égale à zéro. int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Mode de calcul des prix contractuels ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Type d'exécution de l'ordre ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Date de début du symbole (habituellement utilisé pour les futures) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Date de fin du symbole (habituellement utilisé pour les futures) ) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Indentation minimale en points depuis le prix de clôture actuel pour placer les ordres Stop int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distance pour geler les opération de trading en points int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Mode d'exécution de la transaction ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Modèle de calcul du Swap ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Jour de la semaine pour la facturation du swap sur 3 jours ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Calcul de la marge de hedging en utilisant la plus grande jambe (Buy ou Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags des modes d'expiration autorisés de l'ordre int SYMBOL_FILLING_MODE Flags des modes de remplissage autorisés de l'ordre int SYMBOL_ORDER_MODE Flags pour les types d'ordres autorisés int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Expiration des ordres Stop Loss et Take Profit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till canceled) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Type d'option ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Droit de l'option (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Pour la fonction SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identifiant Description Type SYMBOL_BID Offre - meilleure offre de vente double SYMBOL_BIDHIGH Offre maximale du jour double SYMBOL_BIDLOW Offre minimale du jour double SYMBOL_ASK Demande - meilleure offre d'achat double SYMBOL_ASKHIGH Demande maximale du jour double SYMBOL_ASKLOW Demande minimale du jour double SYMBOL_LAST Prix de la dernière transaction double SYMBOL_LASTHIGH Prix Last maximal du jour double SYMBOL_LASTLOW Prix Last minimal du jour double SYMBOL_VOLUME_REAL Le volume de la dernière transaction double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Le volume maximal du jour double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Le volume minimal du jour double SYMBOL_OPTION_STRIKE Le prix strike pour une option. Le prix auquel le détenteur d'une option peut acheter (pour une option Call) ou vendre (pour une option Put) l'actif sous-jacent, et le vendeur de l'option de vendre ou d'acheter le montant correspondant de l'actif sous-jacent. double SYMBOL_POINT Valeur du point du symbole double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valeur du SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Prix calculé du prix pour une position gagnante double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Prix calculé du prix pour une position perdante double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Changement minimal de prix double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Taille du contrat double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Intérêts courus— intérêts courus accumulés, c'est à dire la partie des intérêts du coupon calculés en proportion du nombre de jours depuis l'émission du coupon de l'obligation ou depuis le dernier paiement des intérêts du coupon double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Valeur faciale — valeur initiale de l'obligation définie par l'émetteur double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE Le Taux de Liquidité est la partie de l'actif pouvant être utilisée pour la marge. double SYMBOL_VOLUME_MIN Volume minimal pour une transaction double SYMBOL_VOLUME_MAX Volume maximal pour une transaction double SYMBOL_VOLUME_STEP Pas de changement minimal pour l'exécution d'une transaction double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Volume aggregé maximum autorisé d'une position ouverte et des ordres en attente dans une direction (buy ou sell) pour le symbole. Par exemple, avec une limite de 5 lots, vous pouvez avoir une position d'achat ouverte avec un volume de 5 lots et placer un ordre en attente Sell Limit avec un volume de 5 lots. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas placer un ordre en attente Buy Limit (puisque le volume total dans une direction serait supérieur à la limite) ou un ordre Sell Limit avec un volume supérieur à 5 lots. double SYMBOL_SWAP_LONG Valeur du swap long double SYMBOL_SWAP_SHORT Valeur du swap court double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Ratio de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du DIMANCHE au jour suivant. Les valeurs suivantes sont prises en charge : 0 - aucun échange n'est facturé

1 — échange unique

3 — échange triple double SYMBOL_SWAP_MONDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du lundi au mardi double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mardi au mercredi double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du mercredi au jeudi double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du jeudi au vendredi double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reconduites du vendredi au samedi double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Taux de calcul du swap (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) pour les positions de nuit reportées du samedi au dimanche double SYMBOL_MARGIN_INITIAL La marge initiale signifie la quantité dans la devise de marge requise pour ouvrir une position avec un volume d'un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsqu'il ou elle entre sur le marché. La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE La marge de maintien. Si elle est définie, elle détermine la quantité de la marge, dans la devise de marge du symbole, facturée pour un lot. Elle est utilisée pour vérifier les fonds d'un client lorsque l'état de son compte change. Si la marge de maintien est égale à 0, la marge initiale est utilisée. La fonction SymbolInfoMarginRate() fournit des données sur le montant de la marge facturée en fonction du type et de la direction de l'ordre. double SYMBOL_SESSION_VOLUME Résumé du volume de transactions en cours double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Chiffre d'affaires de la session en cours double SYMBOL_SESSION_INTEREST Intérêts de la session en cours double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volume en cours des ordres d'Achat double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Volume en cours des ordres de Vente double SYMBOL_SESSION_OPEN Prix d'ouverture de la session en cours double SYMBOL_SESSION_CLOSE Prix de fermeture de la session en cours double SYMBOL_SESSION_AW Prix moyen pondéré de la session en cours double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Prix de règlement de la session en cours double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Prix minimal de la session en cours double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Prix maximal de la session en cours double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Taille de contrat ou valeur de marge pour un lot des positions hedgées (positions dans des directions opposées pour un symbole). Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour les positions hedgées. La méthode de calcul est définie par le courtier. Calcul de base : Si la marge initiale (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) est spécifiée pour un symbole, la marge hedgée est spécifiée en valeur absolue (en termes monétaires).

Si la marge initiale n'est pas spécifiée (égale à 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED est égal à la taille du contrat qui sera utilisé pour calculer la marge avec la formule appropriée selon le type de l'instrument financier ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). Calcul pour la plus grande position : La valeur SYMBOL_MARGIN_HEDGED n'est pas prise en compte.

Le volume de toutes les positions courtes et longues d'un symbole est calculé.

Pour chaque direction, un prix d'ouverture moyen pondéré et un taux de conversion moyen pondéré dans la devise du dépôt sont calculés.

La marge est ensuite calculée pour les parties longues et courtes, selon la formule appropriée choisie selon le type du symbole ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ).

La plus grande des valeurs est utilisée comme marge. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Change of the current price relative to the end of the previous trading day in % double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Price volatility in % double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Theoretical option price double SYMBOL_PRICE_DELTA Option/warrant delta shows the value the option price changes by, when the underlying asset price changes by 1 double SYMBOL_PRICE_THETA Option/warrant theta shows the number of points the option price is to lose every day due to a temporary breakup, i.e. when the expiration date approaches double SYMBOL_PRICE_GAMMA Option/warrant gamma shows the change rate of delta — how quickly or slowly the option premium changes double SYMBOL_PRICE_VEGA Option/warrant vega shows the number of points the option price changes by when the volatility changes by 1% double SYMBOL_PRICE_RHO Option/warrant rho reflects the sensitivity of the theoretical option price to the interest rate changing by 1% double SYMBOL_PRICE_OMEGA Option/warrant omega. Option elasticity shows a relative percentage change of the option price by the percentage change of the underlying asset price double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Option/warrant sensitivity shows by how many points the price of the option's underlying asset should change so that the price of the option changes by one point double

Pour la fonction SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identifiant Description Type SYMBOL_BASIS L'actif sous-jacent d'un dérivé string SYMBOL_CATEGORY Le nom du secteur ou de la catégorie à laquelle le symbole de trading appartient string SYMBOL_COUNTRY Le pays auquel appartient le symbole financier string SYMBOL_SECTOR_NAME Le secteur de l'économie auquel appartient le symbole financier string SYMBOL_INDUSTRY_NAME La branche industrielle ou l'industrie à laquelle appartient le symbole financier string SYMBOL_CURRENCY_BASE Devise de base d'un symbole string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Profit de devise string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Marge de devise string SYMBOL_BANK Fournisseur des cotations actuelles string SYMBOL_DESCRIPTION Description du symbole string SYMBOL_EXCHANGE Le nom de la bourse où le symbole financier est tradé string SYMBOL_FORMULA La formule utilisée pour le calcul du prix du symbole personnalisé. Si le nom du symbole financier utilisé dans la formule commence avec un chiffre ou contient un caractère spécial (">" ", ".", "-", "&", "#" etc), des guillemets doivent être utilisés autour du nom de ce symbole. Symbole synthétique : "@ESU19"/EURCAD

Spread calendaire : "Si-9.13"-"Si-6.13"

Euro index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Le nom du symbole dans le système ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number est un numéro à 12 caractères alphanumériques qui identifie un titre de façon unique. La présence de cette propriété du symbole est définie au niveau du serveur de trades. string SYMBOL_PAGE L'adresse de la page web contenant les informations du symbole. Cette adresse sera affichée sous forme de lien lors de l'affichage des propriétés du symbole dans le terminal string SYMBOL_PATH Chemin dans l'arbre des symboles string

Le graphique des prix d'un symbole peut être basé sur les prix Bid ou Last. Le prix sélectionné pour les graphiques du symbole affecte également la génération et l'affichage des barres dans le terminal. Les valeurs possibles pour la propriété SYMBOL_CHART_MODE sont décrites dans l'énumération ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identifiant Description SYMBOL_CHART_MODE_BID Les barres sont basées sur les prix Bid SYMBOL_CHART_MODE_LAST Les barres sont basées sur les prix Last

Pour chaque symbole, plusieurs modes d'expiration des ordres en attente peuvent être spécifiés. Un flag correspond à chaque mode. Les flags peuvent être combinés avec l'opérateur logique OU (|), par exemple, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Pour vérifier si un certain mode est autorisé pour le symbole, le résultat du ET (&) logique doit être comparé avec le flag des modes.

Si le flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED est spécifié pour un symbole, alors lors de l'envoi d'un ordre en attente, vous pouvez spécifier jusqu'à quand l'ordre en attente sera valide.

Identifiant Valeur Description SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 L'ordre est valide pendant une durée illimitée, jusqu'à ce qu'il soit explicitement annulé SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 L'ordre est valide jusqu'à la fin du jour SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 L'heure d'expiration est spécifiée dans l'ordre SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 La date d'expiration est spécifiée dans l'ordre

Exemple :

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si le mode d'expiration spécifié est autorisé |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- Récupère la valeur de la propriété décrivant les modes d'expiration autorisés

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- Retourne true si le mode exp_type est autorisé

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

Si la propriété SYMBOL_EXPIRATION_MODE est définie à SYMBOL_EXPIRATION_GTC (good till canceled), l'expiration des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit doit être aussi définie avec l'énumération ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identifiant Description SYMBOL_ORDERS_GTC Les niveaux des ordres en attente et des ordres Stop Loss/Take Profit sont valides pour une période illimitée jusqu'à leur annulation explicite SYMBOL_ORDERS_DAILY Les ordres ne sont valides que pendant une seule journée de trading. A la fin du jour, tous les niveaux des Stop Loss et des Take Profit, ainsi que ceux des ordres en attente, sont supprimés. SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS Lors du changement de la journée de trading, seuls les ordres en attente sont supprimés, tandis que les niveaux des Stop Loss et des Take Profit sont conservés.

Lors de l'envoi d'un ordre, nous pouvons spécifier la politique de remplissage du volume défini dans l'ordre. Les options d'exécution d'ordre possibles basées sur le volume pour chaque symbole sont spécifiées dans le tableau. Il est possible de définir plusieurs modes pour chaque instrument via une combinaison de drapeaux. La combinaison d'indicateurs est exprimée par l'opération logique OU (|), par exemple SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Pour vérifier si un mode spécifique est autorisé pour un instrument, comparez le résultat logique ET (&) avec l'indicateur de mode - exemple.

Politique de remplissage ID Valeur Description Fill or Kill SYMBOL_FILLING_FOK 1 Un ordre ne peut être exécuté que dans le volume spécifié. Si le montant nécessaire d'un instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles. Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_FOK doit être spécifié pour cette politique. La possibilité d'utiliser des ordres FOK est déterminée sur le serveur de trading. Immediate or Cancel SYMBOL_FILLING_IOC 2 Un trader s'engage à exécuter une transaction avec le volume maximum disponible sur le marché dans la limite de celui indiqué dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé. Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_IOC doit être spécifié pour cette politique. La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée au niveau du serveur de trading. Passif SYMBOL_FILLING_BOC 4 La politique BOC (Book-or-Cancel) considère que l'ordre ne peut qu'être placé dans le Depth of Market et ne peut pas être exécuté immédiatement. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, il est alors annulé. En effet, cette politique d'exécution ne peut être précisée que lorsque le prix de l'ordre passé doit être inférieur à celui du marché actuel. Les ordres BoC sont utilisés pour mettre en uvre le trading passif, de sorte que l'ordre n'est pas exécuté immédiatement lorsqu'il est placé et n'affecte pas la liquidité actuelle. Seuls les ordres limit et stop limit sont pris en charge, c'est-à-dire que l'indicateur SYMBOL_ORDER_MODE doit contenir les valeurs SYMBOL_ORDER_LIMIT et/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT. Retour Pas d'identifiant En cas de remplissage partiel, un ordre au marché ou à cours limité avec le volume restant n'est pas annulé mais traité ultérieurement. Lors de l'envoi d'un ordre, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être spécifié pour cette politique. Les ordres de retour ne sont pas autorisés en mode d'exécution de marché (exécution de marché – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Lors de l'envoi d'une demande de trade à l'aide de la fonction OrderSend(), la politique d'exécution du volume nécessaire peut être définie dans le champ type_filling dans la structure MqlTradeRequest. Les valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sont disponibles. Si aucun type de remplissage n'est spécifié, ORDER_FILLING_RETURN est automatiquement défini dans la demande de trade. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé dans n'importe quel mode d'exécution à l'exception de "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Lors de l'envoi d'une demande de transaction pour exécution à l'heure actuelle (heure en vigueur), nous devons garder à l'esprit que les marchés financiers ne garantissent pas que l'intégralité du volume demandé est disponible pour un certain instrument financier au prix souhaité. Par conséquent, les opérations de trading en temps réel sont régulées à l'aide des modes d'exécution prix et volume. Les modes, ou politiques d'exécution, définissent les règles pour les cas où le prix a changé ou le volume demandé ne peut pas être complètement rempli pour le moment.

Mode d'exécution Description Une valeur de ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Mode d'exécution (Exécution de la demande) Exécuter un ordre de marché au prix précédemment reçu du courtier. Les prix d'un certain ordre au marché sont demandés au courtier avant l'envoi de l'ordre. Dès réception des prix, l'exécution de l'ordre au prix indiqué peut être soit confirmée, soit refusée. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Instant Execution (Exécution instantanée) Exécuter immédiatement un ordre de marché au prix spécifié. Lors de l'envoi d'une demande de trade à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix actuels à l'ordre. Si le courtier accepte le prix, l'ordre est exécuté.

Si le courtier n'accepte pas le prix demandé, une "Recotation" est envoyée - le courtier renvoie les prix auxquels cet ordre peut être exécuté . SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Market Execution (Exécution du marché) Un courtier prend une décision sur le prix d'exécution de l'ordre sans aucune discussion supplémentaire avec le trader. L'envoi de l'ordre dans un tel mode signifie le consentement préalable à son exécution à ce prix. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Exchange Execution (Exécution boursière) Les opérations de trading sont exécutées aux prix des offres de marché en cours. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Avant d'envoyer un ordre avec l'heure d'exécution actuelle, pour le réglage correct de la valeur ORDER_TYPE_FILLING (type d'exécution du volume), vous pouvez utiliser la fonction SymbolInfoInteger() avec chaque instrument financier pour obtenir la valeur de la propriété SYMBOL_FILLING_MODE, qui montre les types d'exécution de volume autorisés pour le symbole en tant que combinaison de drapeaux. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé à tout moment sauf pour le mode "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

L'utilisation des types de remplissage en fonction du mode d'exécution peut être illustrée dans le tableau suivant :

Type d'exécution\\Politique de remplissage Fill or Kill (FOK ORDER_FILLING_FOK) Immediate or Cancel (IOC ORDER_FILLING_IOC) Return (Return ORDER_FILLING_RETURN) Instant Execution (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (quel que soit le réglage du symbole) + (quel que soit le réglage du symbole) + (toujours) Exécution de la Requête SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (quel que soit le réglage du symbole) + (quel que soit le réglage du symbole) + (toujours) Market Execution SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (défini dans les paramètres des symboles) + (défini dans les paramètres des symboles) - (désactivé quels que soient les paramètres des symboles) Exchange Execution SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (défini dans les paramètres des symboles) + (défini dans les paramètres des symboles) + (toujours)

En cas d'ordres en attente, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être utilisé quel que soit le type d'exécution (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), car ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés au moment de l'envoi. Lors de l'utilisation d'ordres en attente, un trader accepte à l'avance que, lorsque les conditions d'une transaction sur cet ordre sont remplies, le courtier utilisera le type de remplissage pris en charge par la bourse.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| vérifie si un mode de remplissage donné est autorisé |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- récupére la valeur de la propriété décrivant le mode de remplissage

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- renvoie 'true' si le mode fill_type est autorisé

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

Lors de l'envoi d'une demande de trade avec la fonction OrderSend(), un type d'ordre de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE devrait être spécifié pour certaines opérations. Tous les types d'ordres ne sont pas autorisés pour un symbole donné. La propriété SYMBOL_ORDER_MODE décrit les flags des types d'ordres autorisés.

Identifiant Valeur Description SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Les ordres au marché sont autorisés (Buy et Sell) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Les ordres Limit sont autorisés (Buy Limit et Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Les ordres Stop sont autorisés (Buy Stop et Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Les ordres Stop-limit sont autorisés (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Le Stop Loss est autorisé SYMBOL_ORDER_TP 32 Le Take Profit est autorisé SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Permission d'une opération Close By, c'est à dire la fermeture d'une position par une autre position ouverte sur le même instrument mais dans la direction opposée. La propriété est activée pour les comptes ayant le hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Exemple :

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction affiche les types d'ordres autorisés pour un symbole |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- Récupère la valeur de la propriété décrivant les types d'ordres autorisés

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- vérifie les ordres au marché (Exécution au Marché)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Les ordres au Marché sont autorisés (Buy et Sell)");

//--- vérifie les ordres Limit

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Les ordres Buy Limit et Sell Limit sont autorisés");

//--- vérifie les ordres Stop

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Les ordres Buy Stop et Sell Stop sont autorisés");

//--- vérifie les ordres Stop Limit

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Les ordres Buy Stop Limit et Sell Stop Limit sont autorisés");

//--- vérifie si le placement des ordres Stop Loss est autorisé

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Les ordres Stop Loss sont autorisés");

//--- vérifie si le placement des ordres Take Profit sont autorisés

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Les ordres Take Profit sont autorisés");

// --- vérifie si la fermeture d'une position par une position opposée est autorisée

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Close by autorisé");

//---

}

L'énumération ENUM_SYMBOL_CALC_MODE est utilisée pour obtenir des informations sur la façon dont les besoins de marge pour un symbole sont calculés.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identifiant Description Formule SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Mode Forex - calcul du profit et de la marge pour le Forex Marge : Lots * Taille_Contrat/Levier * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Mode Forex Aucun levier — calcul du profit et de la marge pour les symboles du Forex sans prendre en compte le levier Marge : Lots * Taille_Contrat * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Mode Futures - calcul de la marge et du profit pour les futures Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture)*PrixTick / TailleTick * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD Mode CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD Marge : Lots * TailleContrat * PrixMarché * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX Mode indice CFD - calcul de la marge et du profitpour les indices CFD Marge : (Lots * Taille_Contrat * PrixMarché) * PrixTick / TailleTick * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE Mode Levier CFD - calcul de la marge et du profit pour les CFD avec levier Marge : (Lots * TailleContrat*PrixMarché) / Levier * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Mode boursier — calcul de la marge et du profit pour le trading des actions en bourse Marge : Lots * TailleContrat*LastPrice * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Mode Futures — calcul de la marge et du profit pour le trading des contrats de futures en bourse Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots*MargeMaintien * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots * PrixTick / TailleTick SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS Mode Futures FORTS — calcul de la marge et du profit pour les contrats de futures sur FORTS. La marge peut être réduite par le montant de la déviation MarginDiscount selon les règles suivantes : 1. Si le prix d'une position longue (ordre buy) est inférieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PrixOrdre)*PrixTick/TailleTick) 2. Si le prix d'une position courte (ordre sell) est supérieur au prix estimé, MarginDiscount = Lots*((PrixOrdre-PrixSettle)*PrixTick/TailleTick) avec : PriceSettle — prix estimé (clearing) de la session précédente ; PrixOrdre — prix de la position ou prix d'ouverture moyen pondéré dans l'ordre (demande) ; PrixTick — prix du tick (coût d'un changement de prix d'un point) TailleTick — taille du tick (pas de changement mimumum du prix)

Marge : Lots * MargeInitiale * Margin_Rate ou Lots * MargeMaintien * Margin_Rate Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Lots*PrixTick / TailleTick SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS mode Obligation Boursière — calcul de la marge et du profit pour les obligations en bourse Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100 Profit : Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX mode Actions MOEX — calcul de la marge et du profit pour les actions sur MOEX Marge : Lots * TailleContrat * PrixLast * Taux_Marge Profit : (prix_clôture - prix_ouverture) * Taille_Contrat * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX mode Obligations MOEX — calcul de la marge et du profit pour les obligations sur MOEX Marge : Lots * TailleContrat * ValeurFaciale * prix_ouverture * /100 Profit : Lots * prix_clôture * ValeurFaciale * Taille_Contrat + IntérêtsCourus * Lots * Taille_Contrat SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Mode Collatéral - un symbole est utilisé comme actif non négociable pour un compte de trading. La valeur de marché d'une position ouverte est calculée sur la base du volume, du prix actuel du marché, de la taille du contrat et du ratio de liquidité. La valeur est incluse dans les Actifs, qui sont ajoutés aux Fonds. Les positions ouvertes de tels symboles augmente le montant de la Marge Libre et sont utilisées comme marge supplémentaire (collatéral) pour les positions ouvertes des instruments négociables. Marge : non Profit : non Valeur du Marché : Lots * TailleContrat * PrixMarché * TauxLiqudité

Il existe plusieurs modes de trading. Les informations sur les modes de trading d'un symbole donné se trouvent dans les valeurs de l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identifiant Description SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Le trading est désactivé pour le symbole SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Seules les positions longues sont autorisées SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Seules les positions courtes sont autorisées SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Seules les opérations de clôture de position sont autorisées SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Aucune restriction de trading

Les modes d'exécution possibles d'une transaction pour un symbole donné sont définis dans l'énumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifiant Description SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Exécution à la demande SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Exécution instantanée SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Exécution au marché SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Exécution en bourse

Les méthodes de calcul des swaps lors des transferts de positions sont spécifiées dans l'énumération ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. La méthode de calcul du swap détermine les unités de mesure des paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT. Par exemple, si les swaps sont facturés dans la devise de dépôt du client, alors les valeurs de ces paramètres sont spécifiées comme le montant d'argent dans la devise de dépôt du client.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identifiant Description SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Swaps désactivés (aucun swap) SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Les swaps sont facturés en points SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Les swaps sont facturés dans la devise de base du symbole SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Les swaps sont facturés dans la devise de marge du symbole SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Les swaps sont facturés dans la devise du dépôt du client SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Les swaps sont facturés dans la devise du calcul du profit SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (l'année bancaire standard est de 360 jours) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Les swaps sont facturés en tant qu'intérêt annuel spécifié à partir du prix d'ouvertue de la position (l'année bancaire standard est de 360 jours) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix de clôture +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Les swaps sont facturés en réouvrant les positions. A la fin d'une journée de trading, la position est fermée. Le jour suivant, elle est réouverte au prix Bid courant +/- le nombre spécifié de points (paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)

Les valeurs de l'énumération ENUM_DAY_OF_WEEK sont utilisées pour spécifier les jours de la semaine.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identifiant Description SUNDAY Dimanche MONDAY Lundi TUESDAY Mardi WEDNESDAY Mercredi THURSDAY Jeudi FRIDAY Vendredi SATURDAY Samedi

Une option est un contrat, qui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent (biens, actions, futures, etc.) à un prix donné à une date donnée ou avant cette date. Les énumérations suivantes décrivent les propriétés des options, notamment le type de l'option et le droit y afférant.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifiant Description SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Une option call vous donne le droit d'acheter un actif à un prix spécifié SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Une option put vous donne le droit de vendre un actif à un prix spécifié

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifiant Description SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Une option européenne ne peut être exécutée qu'à une date donnée (expiration, date d'exécution, date de livraison) SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Une option américaine peut être exercée durant n'importe quel jour de trading avant son expiration. La période pendant laquelle un acheteur peut exercer son option est spécifiée dans l'option elle-même

Les instruments financiers sont classés par secteurs de l'économie. Un secteur économique est une partie de l'activité économique qui a des caractéristiques, des objectifs économiques, des fonctions et des comportements spécifiques, qui permettent de séparer ce secteur des autres parties de l'économie. ENUM_SYMBOL_SECTOR répertorie les secteurs économiques auxquels un instrument de trading peut appartenir.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID Description SECTOR_UNDEFINED Non défini SECTOR_BASIC_MATERIALS Matériaux de base SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Services de communication SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Consommation cyclique SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Consommateur défensif SECTOR_CURRENCY Devises SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Crypto-monnaies SECTOR_ENERGY Énergie SECTOR_FINANCIAL Finance SECTOR_HEALTHCARE Soins de santé SECTOR_INDUSTRIALS Industriels SECTOR_REAL_ESTATE Immobilier SECTOR_TECHNOLOGY Technologie SECTOR_UTILITIES Utilitaires

Chaque instrument financier peut être affecté à un type spécifique d'industrie ou de branche économique. Une industrie est une branche d'une économie qui produit un ensemble étroitement lié de matières premières, de biens ou de services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY répertorie les industries auxquelles un instrument de trading peut appartenir.