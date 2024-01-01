DocumentationSections
DRAW_COLOR_CANDLES

Le style DRAW_COLOR_CANDLES comme DRAW_CANDLES dessine les chandeliers japonais selon les valeurs de quatre tampons d'indicateur, qui contiennent les prix Open, High, Low et Close. Mais outre cela il permet de spécifier la couleur pour chaque bougie de l'ensemble donné. Pour cela on a ajouté le tampon de couleur spécial au style, qui garde les index des couleurs pour chaque barre. Il est destiné à la création des indicateurs personnels en forme des bougies, y compris dans une sous- fenêtre séparée du graphique et selon d'autres financiers financiers.

On peut spécifier le nombre de couleurs pour le coloriage des bougies par les directives du compilateur ou dynamiquement à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger(). Le changement dynamique des propriétés de la construction graphique permet de "vivifier" les indicateurs pour qu'ils changent l'aspect en fonction de la situation actuelle.

L'indicateur est dessiné seulement pour ces barres, pour lesquelles on a spécifié les valeurs non vides de quatre tampons d'indicateur pour garder les prix. Pour spécifier quelle valeur doit être considérée comme "vide", établissez cette valeur dans la propriétéPLOT_EMPTY_VALUE:

//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu 
   PlotIndexSetDouble(l'index_de la construction_DRAW_COLOR_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Remplissez toujours évidemment par les valeurs les tampons d'indicateur, indiquez une valeur vide dans le tampon sur les barres manquées.

Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_COLOR_CANDLES – 5:

  • quatre tampons pour stocker les valeurs Open, High, Low et Close;
  • le tampon pour stocker l'index de la couleur, par lequel la bougie est dessinée (il est logique de spécifier seulement les bougies dessinées).

Tous les tampons pour la construction doivent aller successivement un après l'autre en ordre donné: Open, High, Low, Close et le tampon de la couleur. Aucun des tampons de prix ne peut pas contenir seulement les valeurs vides, puisque dans ce cas le dessin ne passe pas.

L'exemple de l'indicateur dessinant les chandeliers japonaises selon l'instrument financier indiqué dans la fenêtre séparée. La couleur des chandeliers se change chaquesN ticks par hasard. Le paramètre N est porté auxparamètres extérieurs de l'indicateur pour la possibilité de l'installation manuelle (l'onglet "Paramètres" dans les propriétés de l'indicateur).

L'exemple du style DRAW_COLOR_CANDLES

Prêtez attention que primordialement à la construction graphique plot1on spécifie la couleur à l'aide de la directive du compilateur #property, et puis dans la fonction OnCalculate() une nouvelle couleur est spécifiée par hasard de la liste d'avance préparée.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Dessine dans la fenêtre séparée par les couleurs différentes les bougies selon le symbole choisi par hasard de MarketWatch."
#property description " "
#property description "La couleur et l'épaisseur et le symbole des bougies se changent"
#property description "par hasard par chaque N ticks."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1  "ColorCandles"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES
//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les bougies (ils se trouvent dans un tableau spécial)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
 
//--- les paramètres input
input int      N=5;              // le nombre de ticks pour le changement de l'aspect
input int      bars=500;         // combien de bougies montrer
input bool     messages=false;   // l'affichage des messages dans le journal "Experts"
//--- les tampons d'indicateur
double         ColorCandlesBuffer1[];
double         ColorCandlesBuffer2[];
double         ColorCandlesBuffer3[];
double         ColorCandlesBuffer4[];
double         ColorCandlesColors[];
int            candles_colors;
//--- le nom du symbole
string symbol;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- s'il y a trop peu de barres - terminons le travail avant terme
   if(bars<50)
     {
      Comment("Spécifiez un plus grand nombre de barres! Le travail de l'indicateur est cessé");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- une valeur vide
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---le nom du symbole, selon lequel les barres se dessinent
   symbol=_Symbol;
//--- établissons l'affichage du symbole
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- le nombre de couleurs pour colorier les bougies
   candles_colors=8;     //  à voir le commentaire pour la propriété #property indicator_color1
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=INT_MAX-100;
//--- calculons les ticks pour le changement du style et de la couleur
   ticks++;
//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks
   if(ticks>=N)
     {
      //--- choisirons un nouveau symbole de la fenêtre "Aperçu du marché"
      symbol=GetRandomSymbolName();
      //--- remplaçons l'aspect
      ChangeLineAppearance();
      //--- changeons les couleurs, par lesquelles les barres sont dessinées
      ChangeColors(colors,candles_colors);
 
      int tries=0;
      //--- faisons 5 tentatives de remplir les tampons plot1 par les prix du symbol
      while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
            ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
            ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
            && tries<5)
        {
         //--- le compteur des appels de la fonction CopyFromSymbolToBuffers()
         tries++;
        }
      //---oblitérons le compteur des ticks au zéro
      ticks=0;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplit une bougie indiquée                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
                             int total,
                             int plot_index,
                             double &buff1[],
                             double &buff2[],
                             double &buff3[],
                             double &buff4[],
                             double &col_buffer[],
                             int    cndl_colors
                             )
  {
//--- copions les prix Open, High, Low et Close au tableau rates[]
   MqlRates rates[];
//--- le compteur des tentatives
   int attempts=0;
//--- combien on a été copié
   int copied=0;
//--- faisons 25 tentatives de recevoir la série temporelle selon le symbole nécessaire
   while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
     {
      Sleep(100);
      attempts++;
      if(messagesPrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
     }
//--- si on n'a pas réussi à copier le nombre suffisant des barres
   if(copied!=bars)
     {
      //--- formons la chaîne du message
      string comm=StringFormat("On a réussi à recevoir seulement %d barres de %d barres demandées pour le symbole %s",
                               name,
                               copied,
                               bars
                               );
      //--- déduisons le message au commentaire sur une principale fenêtre du graphique
      Comment(comm);
      //--- déduisons les messages
      if(messages) Print(comm);
      return(false);
     }
   else
     {
      //--- établissons l'affichage du symbole 
      PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
     }
//--- initialisons les tampons par les valeurs vides
   ArrayInitialize(buff1,0.0);
   ArrayInitialize(buff2,0.0);
   ArrayInitialize(buff3,0.0);
   ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- copions les prix aux tampons sur chaque tick
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      //--- calculons l'index correspondant pour les tampons
      int buffer_index=total-copied+i;
      //--- inscrivons les prix aux tampons
      buff1[buffer_index]=rates[i].open;
      buff2[buffer_index]=rates[i].high;
      buff3[buffer_index]=rates[i].low;
      buff4[buffer_index]=rates[i].close;
      //--- spécifions la couleur de la bougie
      int color_index=i%cndl_colors;
      col_buffer[buffer_index]=color_index;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rend accidentellement le symbole du Market Watch                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
  {
//--- le nombre de symboles montrés dans la fenêtre "Aperçu du marché"
   int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- la position du symbole dans la liste - le nombre accidentel de 0 jusqu'aux symbols
   int number=MathRand()%symbols;
//--- rendons le nom du symbole selon la position indiquée
   return SymbolName(number,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Change la couleur des segments des bougies                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- le nombre de couleurs
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- recevrons le nombre accidentel
      int number=MathRand();
      //--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière
      int i=number%size;
      //--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  le numéro du style graphique
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  l'identificateur de la propriété
                          plot_color_ind,       //  l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur
                          cols[i]);             //   une nouvelle couleur
      //--- inscrirons les couleurs 
      comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifie l'apparence des bougies                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés des bougies
   string comm="";
//--- inscrirons le nom du symbole
   comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
   Comment(comm);
  }

 