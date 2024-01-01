|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Dessine dans la fenêtre séparée par les couleurs différentes les bougies selon le symbole choisi par hasard de MarketWatch."
#property description " "
#property description "La couleur et l'épaisseur et le symbole des bougies se changent"
#property description "par hasard par chaque N ticks."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les bougies (ils se trouvent dans un tableau spécial)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- les paramètres input
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'aspect
input int bars=500; // combien de bougies montrer
input bool messages=false; // l'affichage des messages dans le journal "Experts"
//--- les tampons d'indicateur
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- le nom du symbole
string symbol;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- s'il y a trop peu de barres - terminons le travail avant terme
if(bars<50)
{
Comment("Spécifiez un plus grand nombre de barres! Le travail de l'indicateur est cessé");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- une valeur vide
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---le nom du symbole, selon lequel les barres se dessinent
symbol=_Symbol;
//--- établissons l'affichage du symbole
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- le nombre de couleurs pour colorier les bougies
candles_colors=8; // à voir le commentaire pour la propriété #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- calculons les ticks pour le changement du style et de la couleur
ticks++;
//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks
if(ticks>=N)
{
//--- choisirons un nouveau symbole de la fenêtre "Aperçu du marché"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- remplaçons l'aspect
ChangeLineAppearance();
//--- changeons les couleurs, par lesquelles les barres sont dessinées
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- faisons 5 tentatives de remplir les tampons plot1 par les prix du symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- le compteur des appels de la fonction CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplit une bougie indiquée |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- copions les prix Open, High, Low et Close au tableau rates[]
MqlRates rates[];
//--- le compteur des tentatives
int attempts=0;
//--- combien on a été copié
int copied=0;
//--- faisons 25 tentatives de recevoir la série temporelle selon le symbole nécessaire
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- si on n'a pas réussi à copier le nombre suffisant des barres
if(copied!=bars)
{
//--- formons la chaîne du message
string comm=StringFormat("On a réussi à recevoir seulement %d barres de %d barres demandées pour le symbole %s",
name,
copied,
bars
);
//--- déduisons le message au commentaire sur une principale fenêtre du graphique
Comment(comm);
//--- déduisons les messages
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- établissons l'affichage du symbole
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- initialisons les tampons par les valeurs vides
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- copions les prix aux tampons sur chaque tick
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- calculons l'index correspondant pour les tampons
int buffer_index=total-copied+i;
//--- inscrivons les prix aux tampons
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- spécifions la couleur de la bougie
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rend accidentellement le symbole du Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- le nombre de symboles montrés dans la fenêtre "Aperçu du marché"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- la position du symbole dans la liste - le nombre accidentel de 0 jusqu'aux symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- rendons le nom du symbole selon la position indiquée
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Change la couleur des segments des bougies |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- le nombre de couleurs
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- recevrons le nombre accidentel
int number=MathRand();
//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière
int i=number%size;
//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique
PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété
plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur
cols[i]); // une nouvelle couleur
//--- inscrirons les couleurs
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifie l'apparence des bougies |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés des bougies
string comm="";
//--- inscrirons le nom du symbole
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}