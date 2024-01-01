//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_HISTOGRAM2"

#property description "Dessine le segment entre Open et Close sur chaque barre"

#property description "La couleur, l'épaisseur et le style se changent par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot Histogram_2

#property indicator_label1 "Histogram_2"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM2

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input parameters

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'histogramme

//--- indicator buffers

double Histogram_2Buffer1[];

double Histogram_2Buffer2[];

//--- le jour de la semaine, pour lequel l'indicateur n'est pas dessiné

int invisible_day;

//--- le tableau pour le stockage des couleurs

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);

//---établissons la valeur vide

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- recevrons le nombre accidentel de 0 jusqu'à 5

invisible_day=MathRand()%6;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- les calculs des valeurs de l'indicateur

int start=0;

//--- pour la réception du jour de la semaine selon le temps de l'ouverture de chaque barre

MqlDateTime dt;

//--- si le calcul est déjà fait pendant le lancement précédent de OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // établissons le début des calculs de la barre avant-dernière

//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

TimeToStruct(time[i],dt);

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

Histogram_2Buffer1[i]=0;

Histogram_2Buffer2[i]=0;

}

else

{

Histogram_2Buffer1[i]=open[i];

Histogram_2Buffer2[i]=close[i];

}

}

//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| modifie l'apparence des lignes dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne

int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel

//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int color_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- inscrirons la couleur de la ligne

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- établissons l'épaisseur des lignes

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- établissons le style des lignes

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//---ajoutons l'information sur le jour, qui est manqué dans les calculs

comm="\r

Le jour non-dessiné - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}