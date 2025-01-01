//--- description

#property description "Le script crée un bitmap dans la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nom du fichier Bitmap

input int InpWidth=24; // Coordonnée X de la zone visible

input int InpHeight=24; // Coordonnée Y de la zone visible

input int InpXOffset=4; // Décalage de la zone visible sur l'axe X

input int InpYOffset=4; // Décalage de la zone visible sur l'axe Y

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la bordure au moment de la surbrillance

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Style de ligne au moment de la surbrillance

input int InpPointWidth=1; // Taille du point à déplacer

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Cahcé dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une bitmap dans la fenêtre du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap", // nom du bitmap

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time=0, // heure du point d'ancrage

double price=0, // prix du point d'ancrage

const string file="", // nom du fichier bitmap

const int width=10, // Coordonnée X de la zone visible

const int height=10, // Coordonnée Y de la zone visible

const int x_offset=0, // Décalage de la zone visible sur l'axe X

const int y_offset=0, // Décalage de la zone visible sur l'axe Y

const color clr=clrRed, // couleur de la bordure en surbrillance

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de trait en surbrillance

const int point_width=1, // taille du point de déplacement

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une bitmap

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à créer une bitmap dans la fenêtre du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit le chemin d'accès au fichier image

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de charger l'image ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la zone visible de l'omage ; si la largeur et la hauteur

//--- excèdent la largeur et la hauteur (respectivement) d'une image source,

//--- elle n'est pas dessinée ; dans le cas opposé,

//--- seule la partie correspondant à ces valeurs sera dessinée

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit la partie d'une image à afficher dans la zone visible

//--- la partie par défaut est la partie supérieure gauche de l'image ; les valeurs permettent

//--- d'effectuer un décalage de cette zone pour afficher une autre partie de l'image

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- définit la couleur de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de ligne de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la taille du point d'ancrage pour déplacer un objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit une nouvelle image pour le bitmap |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap", // nom du bitmap

const string file="") // chemin vers le fichier

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- définit le chemin d'accès au fichier image

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de charger l'image ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace une image bitmap dans la fenêtre du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap", // nom du bitmap

datetime time=0, // heure du point d'ancrage

double price=0) // prix du point d'ancrage

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change la taille de la zone visible (bitmap) |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap", // nom du bitmap

const int width=0, // largeur du bitmap

const int height=0) // hauteur du bitmap

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change la taille du bitmap

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la largeur du bitmap ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": n'a pas réussi à modifier la hauteur du bitmap ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Change les coordonnées du coin supérieur gauche de la zone visible |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap", // nom du bitmap

const int x_offset=0, // Coordonnée X de la zone visible

const int y_offset=0) // Coordonnée Y de la zone visible

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change les coordonnées de la zone visible de l'image

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de la coordonnée X de la zone visible ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de la coordonnée Y de la zone visible ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime un bitmap |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Bitmap") // nom du bitmap

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'étiquette

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à supprimer le bitmap ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |

//| pour les points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // tableau pour stocker les dates des barres visibles

double close[]; // tableau pour le stockage des prix de Clôture

//--- nom du fichier bitmap

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix de Clôture

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Impossible de copier les valeurs des prix de Clôture ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit à quelle fréquence les images doivent être affichées

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- définit le pas

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- crée les bitmaps pour les valeurs High et Low des barres (avec les gaps)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- crée les bitmaps

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- supprime les signaux de Vente

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//---

}