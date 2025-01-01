Périodes du Graphique

Toutes les périodes prédéfinies des graphiques ont un identifiant unique. L'identifiant PERIOD_CURRENT signifie la période courante du graphique sur lequel le programme mql5 est exécuté.

ENUM_TIMEFRAMES

Identifiant Description PERIOD_CURRENT Période courante PERIOD_M1 1 minute PERIOD_M2 2 minutes PERIOD_M3 3 minutes PERIOD_M4 4 minutes PERIOD_M5 5 minutes PERIOD_M6 6 minutes PERIOD_M10 10 minutes PERIOD_M12 12 minutes PERIOD_M15 15 minutes PERIOD_M20 20 minutes PERIOD_M30 30 minutes PERIOD_H1 1 heure PERIOD_H2 2 heures PERIOD_H3 3 heures PERIOD_H4 4 heures PERIOD_H6 6 heures PERIOD_H8 8 heures PERIOD_H12 12 heures PERIOD_D1 1 jour PERIOD_W1 1 semaine PERIOD_MN1 1 mois

Exemple :

string chart_name="test_Object_Chart";

Print("Essayons de créer un objet Graphique avec le nom ",chart_name);

//--- Crée un objet si un object n'existe pas déjà avec ce nom

if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);

//--- Définit le symbole

ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");

//--- Définit la coordonnée X du point d'ancrage

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

//--- Définit la coordonnée Y du point d'ancrage

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);

//--- Définit la largeur du graphique

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);

//--- Définit la hauteur

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);

//--- Définit la période

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

//--- Définit l'échelle (de 0 à 5)

ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);

//--- Désactive la sélection à la souris

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identifiants des timeseries #

Les identifiants des timeseries sont utilisés dans les fonctions iHighest() et iLowest() functions. Ils sont égaux à une valeur dans l'énumération

ENUM_SERIESMODE

Identifiant Description MODE_OPEN Prix d'ouverture MODE_LOW Prix Low MODE_HIGH Prix High MODE_CLOSE Prix de clôture (close) MODE_VOLUME Volume des ticks MODE_REAL_VOLUME Volume réel MODE_SPREAD Spread

