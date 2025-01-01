DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes de GraphiquePériodes du Graphique 

Périodes du Graphique

Toutes les périodes prédéfinies des graphiques ont un identifiant unique. L'identifiant PERIOD_CURRENT signifie la période courante du graphique sur lequel le programme mql5 est exécuté.

ENUM_TIMEFRAMES

Identifiant

Description

PERIOD_CURRENT

Période courante

PERIOD_M1

1 minute

PERIOD_M2

2 minutes

PERIOD_M3

3 minutes

PERIOD_M4

4 minutes

PERIOD_M5

5 minutes

PERIOD_M6

6 minutes

PERIOD_M10

10 minutes

PERIOD_M12

12 minutes

PERIOD_M15

15 minutes

PERIOD_M20

20 minutes

PERIOD_M30

30 minutes

PERIOD_H1

1 heure

PERIOD_H2

2 heures

PERIOD_H3

3 heures

PERIOD_H4

4 heures

PERIOD_H6

6 heures

PERIOD_H8

8 heures

PERIOD_H12

12 heures

PERIOD_D1

1 jour

PERIOD_W1

1 semaine

PERIOD_MN1

1 mois

Exemple :

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Essayons de créer un objet Graphique avec le nom ",chart_name);
//--- Crée un objet si un object n'existe pas déjà avec ce nom
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- Définit le symbole
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- Définit la coordonnée X du point d'ancrage
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- Définit la coordonnée Y du point d'ancrage
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- Définit la largeur du graphique
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- Définit la hauteur
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- Définit la période
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- Définit l'échelle (de 0 à 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- Désactive la sélection à la souris
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identifiants des timeseries #

Les identifiants des timeseries sont utilisés dans les fonctions iHighest() et iLowest() functions. Ils sont égaux à une valeur dans l'énumération

ENUM_SERIESMODE

Identifiant

Description

MODE_OPEN

Prix d'ouverture

MODE_LOW

Prix Low

MODE_HIGH

Prix High

MODE_CLOSE

Prix de clôture (close)

MODE_VOLUME

Volume des ticks

MODE_REAL_VOLUME

Volume réel

MODE_SPREAD

Spread

Voir aussi

PeriodSeconds, Période, Date et Heure, Visibilité des objets