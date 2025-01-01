- Types des Evénements du Graphique
Toutes les périodes prédéfinies des graphiques ont un identifiant unique. L'identifiant PERIOD_CURRENT signifie la période courante du graphique sur lequel le programme mql5 est exécuté.
ENUM_TIMEFRAMES
|
Identifiant
|
Description
|
PERIOD_CURRENT
|
Période courante
|
PERIOD_M1
|
1 minute
|
PERIOD_M2
|
2 minutes
|
PERIOD_M3
|
3 minutes
|
PERIOD_M4
|
4 minutes
|
PERIOD_M5
|
5 minutes
|
PERIOD_M6
|
6 minutes
|
PERIOD_M10
|
10 minutes
|
PERIOD_M12
|
12 minutes
|
PERIOD_M15
|
15 minutes
|
PERIOD_M20
|
20 minutes
|
PERIOD_M30
|
30 minutes
|
PERIOD_H1
|
1 heure
|
PERIOD_H2
|
2 heures
|
PERIOD_H3
|
3 heures
|
PERIOD_H4
|
4 heures
|
PERIOD_H6
|
6 heures
|
PERIOD_H8
|
8 heures
|
PERIOD_H12
|
12 heures
|
PERIOD_D1
|
1 jour
|
PERIOD_W1
|
1 semaine
|
PERIOD_MN1
|
1 mois
Exemple :
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Identifiants des timeseries #
Les identifiants des timeseries sont utilisés dans les fonctions iHighest() et iLowest() functions. Ils sont égaux à une valeur dans l'énumération
ENUM_SERIESMODE
|
Identifiant
|
Description
|
MODE_OPEN
|
Prix d'ouverture
|
MODE_LOW
|
Prix Low
|
MODE_HIGH
|
Prix High
|
MODE_CLOSE
|
Prix de clôture (close)
|
MODE_VOLUME
|
Volume des ticks
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Volume réel
|
MODE_SPREAD
|
Spread
Voir aussi
