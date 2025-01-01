DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'ObjetsTypes d'ObjetsOBJ_CYCLES 

OBJ_CYCLES

Lignes de cycles.

ObjCycles

Note

La distance entre les lignes est définie par les coordonnées des deux points d'ancrage de l'objet.

Exemple

Le script suivant crée et déplace des lignes de cycle sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script crée des lignes de cycle sur le graphique."
#property description "Les coordonnées des points d'ancrage sont défini en pourcentage"
#property description "pourcentage de la taille de la fenêtre du graphique"
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="Cycles";   // nom de l'objet
input int             InpDate1=10;        // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=45;       // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=20;        // Date du second point, %
input int             InpPrice2=55;       // Prix du second point, %
input color           InpColor=clrRed;    // Couleur des lignes de cycle
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT// Style des lignes de cycle
input int             InpWidth=1;         // Largeur des lignes de cycle
input bool            InpBack=false;      // Objet en arrière plan
input bool            InpSelection=true;  // mise en surbrillance pour le déplacement
input bool            InpHidden=true;     // caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;        // priorité pour le clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée les lignes de cycle                                                                           |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool CyclesCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                  const string          name="Cycles",     // nom de l'objet
                  const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre
                  datetime              time1=0,           // heure du premier point
                  double                price1=0,          // prix du premier point
                  datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                  double                price2=0,          // prix du deuxième point
                  const color           clr=clrRed,        // couleur des lignes de cycle
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// style des lignes de cycle
                  const int             width=1,           // largeur des lignes de cycle
                  const bool            back=false,        // en arrière-plan
                  const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                  const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                  const long            z_order=0)         // priorité du clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeCyclesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée les lignes de cycle aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création des lignes de cycle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur des lignes
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style d'affichage des lignes
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement des lignes à la souris
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage                                                                         |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool CyclesPointChange(const long   chart_ID=0,    // identifiant du graphique
                       const string name="Cycles"// nom de l'objet
                       const int    point_index=0, // indice du point d'ancrage
                       datetime     time=0,        // coordonnées du point d'ancrage temporel
                       double       price=0)       // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime les lignes de cycle                                                                       |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool CyclesDelete(const long   chart_ID=0,    // identifiant du graphique
                  const string name="Cycles"// nom de l'objet
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime les lignes de cycle
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression des lignes de cycle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage des lignes de cycle et définit la valeur                  |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeCyclesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                             datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, elle sera définie sur la barre courante
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du second point n'est pas réglée, elle se trouve à 9 barres de la seconde
   if(!time2)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- Positionne le deuxième point à 9 barres à gauche du premier
      time2=temp[0];
     }
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il est égal à celui du premier point
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage des lignes de cycle
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner les lignes de cycle
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- crée une ligne de tendance
   if(!CyclesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/5;
//--- déplace le second point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- déplace le point
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   h_steps=bars/4;
//--- déplace le premier point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- déplace le point
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime l'objet du graphique
   CyclesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }