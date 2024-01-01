- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_FILLING
Le style DRAW_FILLING dessine le domaine coloré entre les valeurs de deux tampons d'indicateur. En fait ce style dessine deux lignes et peint l'espace entre eux par une de deux couleurs spécifiées. Il est destiné à la création des indicateurs dessinant les canaux. Aucun des tampons ne peut pas contenir seulement les valeurs vides, puisque dans ce cas le dessin ne passe pas.
On peut spécifier deux couleurs de remplissage
- la première couleur pour ces domaines, où les valeurs dans le premier tampon d'indicateur sont plus grandes que les valeurs dans le deuxième tampon d'indicateur;
- la deuxième couleur pour ces domaines, où les valeurs dans le deuxième tampon d'indicateur sont plus grandes que les valeurs dans le premier tampon d'indicateur.
Vous pouvez spécifier la couleur de remplissagepar les directives du compilateur ou dynamiquement à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger(). Le changement dynamique des propriétés de la construction graphique permet de "vivifier" les indicateurs pour qu'ils changent l'aspect en fonction de la situation actuelle.
L'indicateur est calculé pour toutes les barres, pour lesquelles les valeurs des deux tampons d'indicateur ne sont pas égales à 0 et ne sont pas égales à la valeur nulle. Pour spécifier quelle valeur doit être considérée comme "vide", établissez cette valeur dans la propriétéPLOT_EMPTY_VALUE:
|
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0
La rendu sur les barres, qui ne participent pas au calcul de l'indicateur, dépendra des valeurs dans les tampons d'indicateur:
- Les barres pour lesquelles les valeurs des deux tampons d'indicateurs sont égales à 0, ne participent pas à la rendu de l'indicateur. C'est-à-dire le domaine avec les valeurs nulles ne sera pas coloré.
- Les barres pour lesquelles les valeurs des deux tampons d'indicateurs sont égales à la valeur vide, ne participent pas à la rendu de l'indicateur. Le domaine avec les valeurs vides sera coloré de telle manière pour joindre les domaines avec les valeurs significatives.
Il est important de marquer que si "une valeur vide" est égale au zéro, les barres qui ne participant pas dans le calcul de l'indicateur seront aussi colorées.
Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_FILLING – 2.
L'exemple de l'indicateur dessinant dans la fenêtre séparée le canal entre deux glissants moyens avec différentes périodes de la prise de moyenne. Le changement de la couleur à l'intersection des moyens montre visuellement le remplacement des tendances montante et descendante. Les couleurs se changent chaquesN ticks par hasard. Le paramètre N est porté auxparamètres extérieurs de l'indicateur pour la possibilité de l'installation manuelle (l'onglet "Paramètres" dans les propriétés de l'indicateur).
Prêtez attention que primordialement à la construction graphiqueplot1 avec le style DRAW_FILLING on spécifie deux couleurs à l'aide de la directive du compilateur #property, et puis dans la fonction OnCalculate() les nouvelles couleurs sont spécifiées par hasard.
|
//+------------------------------------------------------------------+