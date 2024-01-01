//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_FILLING.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_FILLING"

#property description "Dessine dans la fenêtre séparée le canal entre deux moyens"

#property description "La couleur du remplissage du canal se change par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot Intersection

#property indicator_label1 "Intersection"

#property indicator_type1 DRAW_FILLING

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int Fast=13; // la période de la glissante moyenne rapide

input int Slow=21; // la période de la glissante moyenne lente

input int shift=1; // le décalage des moyennes au futur (positif)

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement

//--- les tampons d'indicateur

double IntersectionBuffer1[];

double IntersectionBuffer2[];

int fast_handle;

int slow_handle;

//--- le tableau pour le stockage des couleurs

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrAquamarine,clrBlanchedAlmond,clrBrown,clrCoral,clrDarkSlateGray};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,IntersectionBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,IntersectionBuffer2,INDICATOR_DATA);

//---

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);

//---

fast_handle=iMA(_Symbol,_Period,Fast,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

slow_handle=iMA(_Symbol,_Period,Slow,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//---faisons le premier calcul de l'indicateur ou les données sont changées et on demande la recalculation complète

if(prev_calculated==0)

{

//--- copions toutes les valeurs des indicateurs dans les tampons correspondants

int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer1);

int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer2);

}

else // remplissons économiquement seulement les données, qui sont mises à jour

{

//--- recevrons la différence dans les barres entre le lancement actuel et précédente OnCalculate()

int to_copy=rates_total-prev_calculated;

//--- s'il n'y a pas de différence, en tout cas copions une seule valeur - sur la barre nulle

if(to_copy==0) to_copy=1;

//--- copions to_copy des valeurs à la fin de tampons d'indicateur

int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer1);

int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer2);

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| change les couleurs du remplissage du canal |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne

int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel

//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]

int size=ArraySize(colors);



//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int color_index1=number%size;

//--- définissons la première couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,colors[color_index1]);

//--- inscrirons la première couleur

comm=comm+"\r

Color1 "+(string)colors[color_index1];



//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel

int color_index2=number%size;

//--- définissons la deuxième couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,colors[color_index2]);

//--- inscrirons la deuxième couleur

comm=comm+"\r

Color2 "+(string)colors[color_index2];

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}