|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_LINE.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_LINE"
#property description "Dessine la ligne par la couleur spécifiée selon les prix Close"
#property description "La couleur, l'épaisseur et le style de la ligne change par hasard"
#property description "dans chaques N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- les propriétés de la ligne sont spécifiées à l'aide des directives du compilateur
#property indicator_label1 "Line" // le nom de la construction pour "la Fenêtre des données""
#property indicator_type1 DRAW_LINE // le type de la construction graphique - la ligne
#property indicator_color1 clrRed // la couleur de la ligne
#property indicator_style1 STYLE_SOLID // le style des lignes
#property indicator_width1 1 // l'épaisseur de la ligne
//--- le paramètre input
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement
//--- le tampon d'indicateur pour la construction
double LineBuffer[];
//--- le tableau pour le stockage des couleurs
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- le binding du tableau et du tampon d'indicateur
SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- l'initialisation du générateur des nombres pseudo-accidentels
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
ticks++;
//--- si le nombre critique des ticks est accumulé
if(ticks>=N)
{
//--- changeons les propriétés de la ligne
ChangeLineAppearance();
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- le bloc du calcul des valeurs de l'indicateur
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
LineBuffer[i]=close[i];
}
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne
string comm="";
//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne
//--- recevrons le nombre accidentel
int number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int color_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- inscrirons la couleur de la ligne
comm=comm+(string)colors[color_index];
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
//--- le bloc du changement du style de la ligne
number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int style_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}