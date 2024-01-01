//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_LINE.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_LINE"

#property description "Dessine la ligne par la couleur spécifiée selon les prix Close"

#property description "La couleur, l'épaisseur et le style de la ligne change par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- les propriétés de la ligne sont spécifiées à l'aide des directives du compilateur

#property indicator_label1 "Line" // le nom de la construction pour "la Fenêtre des données""

#property indicator_type1 DRAW_LINE // le type de la construction graphique - la ligne

#property indicator_color1 clrRed // la couleur de la ligne

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // le style des lignes

#property indicator_width1 1 // l'épaisseur de la ligne

//--- le paramètre input

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement

//--- le tampon d'indicateur pour la construction

double LineBuffer[];

//--- le tableau pour le stockage des couleurs

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- le binding du tableau et du tampon d'indicateur

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- l'initialisation du générateur des nombres pseudo-accidentels

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- le bloc du calcul des valeurs de l'indicateur

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de la couleur de la ligne

//--- recevrons le nombre accidentel

int number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int color_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- inscrirons la couleur de la ligne

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}