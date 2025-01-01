//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Texte\"."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpFont="Arial"; // Police de caractères

input int InpFontSize=10; // Taille de la police de caractères

input color InpColor=clrRed; // Couleur

input double InpAngle=90.0; // Angle de pente en degrés

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // type d'ancrage

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Création de l'objet Texte |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Text", // nom de l'objet

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time=0, // heure du point d'ancrage

double price=0, // prix du point d'ancrage

const string text="Text", // le texte lui-même

const string font="Arial", // police de caractères

const int font_size=10, // taille de la police de caractères

const color clr=clrRed, // couleur

const double angle=0.0, // pente du texte

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // type d'ancrage

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée l'objet Texte

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de créer l'objet \"Texte\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit le texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- définit la police de caractères du texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- définit la taille de la police de caractères

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- définit l'angle de pente du texte

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- définit le type d'ancrage

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- définit la couleur

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'objet avec la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Text", // nom de l'objet

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifie le texte de l'objet |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Text", // nom de l'objet

const string text="Text") // texte

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le texte de l'objet

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'objet Texte |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Text") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'objet

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de créer l'objet \"Texte\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |

//| pour les points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // tableau pour stocker les dates des barres visibles

double low[]; // tableau pour stocker les prix Low des barres visibles

double high[]; // tableau pour stocker les prix High des barres visibles

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix Low ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix High ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit à quelle fréquence les textes doivent être affichés

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- définit le pas

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- crée les textes pour les valeurs High et Low des barres (avec les gaps)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- crée les textes

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- supprime les textes

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//---

}