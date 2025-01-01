|
//--- description
#property description "Le script dessine un objet graphique \"Texte\"."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string InpFont="Arial"; // Police de caractères
input int InpFontSize=10; // Taille de la police de caractères
input color InpColor=clrRed; // Couleur
input double InpAngle=90.0; // Angle de pente en degrés
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // type d'ancrage
input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan
input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets
input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Création de l'objet Texte |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Text", // nom de l'objet
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
datetime time=0, // heure du point d'ancrage
double price=0, // prix du point d'ancrage
const string text="Text", // le texte lui-même
const string font="Arial", // police de caractères
const int font_size=10, // taille de la police de caractères
const color clr=clrRed, // couleur
const double angle=0.0, // pente du texte
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // type d'ancrage
const bool back=false, // en arrière plan
const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris
{
//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée l'objet Texte
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de créer l'objet \"Texte\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit le texte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- définit la police de caractères du texte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- définit la taille de la police de caractères
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- définit l'angle de pente du texte
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- définit le type d'ancrage
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- définit la couleur
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'objet avec la souris
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Text", // nom de l'objet
datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel
double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix
{
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifie le texte de l'objet |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Text", // nom de l'objet
const string text="Text") // texte
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie le texte de l'objet
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime l'objet Texte |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Text") // nom de l'objet
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- supprime l'objet
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de créer l'objet \"Texte\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |
//| pour les points vides |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // tableau pour stocker les dates des barres visibles
double low[]; // tableau pour stocker les prix Low des barres visibles
double high[]; // tableau pour stocker les prix High des barres visibles
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- allocation mémoire
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- remplit le tableau de dates
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau des prix Low
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix Low ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau des prix High
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix High ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- définit à quelle fréquence les textes doivent être affichés
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- définit le pas
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- crée les textes pour les valeurs High et Low des barres (avec les gaps)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- crée les textes
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//--- délai d'une demie seconde
Sleep(500);
//--- supprime les textes
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//---
}