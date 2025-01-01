DocumentationSections
OBJ_CHANNEL

Canal équidistant

ObjChannel

Note

Pour un canal équidistant, il est possible de spécifier le mode de prolongement vers la droite et/ou vers la gauche (propriétés OBJPROP_RAY_RIGHT et OBJPROP_RAY_LEFT respectivement). Le mode de remplissage du canal avec une couleur peut également être défini.

Exemple

Le script suivant crée et déplace un canal équidistant sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine un objet graphique \"Canal Equidistant\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont en pourcentage de la taille"
#property description "de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
nom du canalinput string          InpName="Channel";   // Nom du canal
input int             InpDate1=25;         // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=60;        // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=65;         // Date du second point, %
input int             InpPrice2=80;        // Prix du second point, %
input int             InpDate3=30;         // Date du troisième point, %
input int             InpPrice3=40;        // Prix du troisième point, %
input color           InpColor=clrRed;     // Couleur du canal
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Style des lignes du canal
input int             InpWidth=2;          // Largeur des lignes du canal
input bool            InpBack=false;       // Canal en arrière plan
input bool            InpFill=false;       // Remplissage du canal avec une couleur
input bool            InpSelection=true;   // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpRayLeft=false;    // Prolongation du canal vers la gauche
input bool            InpRayRight=false;   // Prolongation du canal vers la droite
input bool            InpHidden=true;      // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;         // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée un canal équidistant aux coordonnées données                                                  |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                   const string          name="Channel",    // nom du canal
                   const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre 
                   datetime              time1=0,           // heure du premier point
                   double                price1=0,          // prix du premier point
                   datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                   double                price2=0,          // prix du deuxième point
                   datetime              time3=0,           // heure du troisième point
                   double                price3=0,          // prix du troisième point
                   const color           clr=clrRed,        // Couleur du canal
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Style des lignes du canal
                   const int             width=1,           // largeur des lignes du canal
                   const bool            fill=false,        // Remplissage du canal avec une couleur
                   const bool            back=false,        // en arrière plan
                   const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                   const bool            ray_left=false,    // Prolongation du canal vers la gauche
                   const bool            ray_right=false,   // Prolongation du canal vers la droite
                   const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                   const long            z_order=0)         // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée un canal aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": échec de création d'un canal équidistant ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur du canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style des lignes du canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes du canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de remplissage du canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du canal pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage du canal vers la gauche
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage du canal vers la droite
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage du canal                                                                |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                        const string name="Channel"// nom du canal
                        const int    point_index=0,  // indice du point d'ancrage
                        datetime     time=0,         // coordonnées du point d'ancrage temporel
                        double       price=0)        // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le canal                                                                                  |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                   const string name="Channel"// nom du canal
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime le canal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de la suppression du canal ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage du canal et définit les valeurs par défaut  |
//| pour les vides                                                                       |
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                              double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- si l'heure de deuxième (droite) point n'est pas définie, il sera sur la barre courante
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du premier (gauche) point n'est pas définie, il est positionné 9 barres à gauche du second
   if(!time1)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième
      time1=temp[0];
     }
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, le déplace 300 points plus haut que le second
   if(!price1)
      price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante
   if(!time3)
      time3=time1;
//--- si le prix du troisième point n'est pas défini, il est égal à celui du deuxième point
   if(!price3)
      price3=price2;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage du canal
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner le canal
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- crée le canal équidistant
   if(!ChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage du canal
//--- compteur de boucle
   int h_steps=bars/6;
//--- déplace le second point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- déplace le point
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- déplace le premier point d'ancrage
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(d1>1)
         d1-=1;
      //--- déplace le point
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
      // délai de 0,05 secondes
      Sleep(50);
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/10;
//--- déplace le troisième point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- déplace le point
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime le canal du graphique
   ChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }