Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'ObjetsTypes d'ObjetsOBJ_GANNLINE 

OBJ_GANNLINE

Ligne de Gann.

ObjGannLine

Note

Pour la "Ligne de Gann", il est possible de spécifier le mode de prolongement de son affichage vers la droite et/ou vers la gauche (propriétés OBJPROP_RAY_RIGHT et OBJPROP_RAY_LEFT respectivement).

Pour déterminer la pente de la ligne, il est possible d'utiliser un angle de Gann avec une échelle ou les coordonnées du deuxième point d'ancrage.

Exemple

Le script suivant crée et déplace une Ligne de Gann sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Ligne de Gann\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"
#property description "la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="GannLine";        // Nom de la ligne
input int             InpDate1=20;               // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=75;              // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=80;               // Date du second point, %
input double          InpAngle=0.0;              // Angle de Gann
input double          InpScale=1.0;              // Echelle
input color           InpColor=clrRed;           // Couleur de ligne
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Style de ligne
input int             InpWidth=2;                // Largeur de ligne
input bool            InpBack=false;             // Ligne en arrière plan
input bool            InpSelection=true;         // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpRayLeft=false;          // Prolongement de la ligne vers la gauche
input bool            InpRayRight=true;          // Prolongement de la ligne vers la droite
input bool            InpHidden=true;            // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;               // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée la Ligne de Gann aux coordonnées, angle et échelle donnés                                     |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                    const string          name="GannLine",   // Nom de la ligne
                    const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre
                    datetime              time1=0,           // heure du premier point
                    double                price1=0,          // prix du premier point
                    datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                    const double          angle=1.0,         // Angle de Gann
                    const double          scale=1.0,         // Echelle
                    const color           clr=clrRed,        // Couleur de ligne
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Style de ligne
                    const int             width=1,           // Largeur de ligne
                    const bool            back=false,        // en arrière-plan
                    const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                    const bool            ray_left=false,    // Prolongement de la ligne vers la gauche
                    const bool            ray_right=true,    // Prolongement de la ligne vers la droite
                    const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                    const long            z_order=0)         // priorité du clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée la Ligne de Gann aux coordonnées données
//--- corrige les coordonnées du deuxième point d'ancrage si elles sont redéfinies
//--- automatiquement après que l'angle de Gann et/ou l'échelle change,
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création de la \"Ligne de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- change l'angle de Gann
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- définit la couleur de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style d'affichage de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance des lignes pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la gauche
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- active (true) ou désactive(false) le mode de prolongation de l'affichage de la ligne vers la droite
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage de la Ligne de Gann                                                     |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLinePointChange(const long   chart_ID=0,      // identifiant du graphique
                         const string name="GannLine"// Nom de la ligne
                         const int    point_index=0,   // indice du point d'ancrage
                         datetime     time=0,          // coordonnées du point d'ancrage temporel
                         double       price=0)         // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplacez le point d'ancrage de la ligne
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change l'angle de Gann                                                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineAngleChange(const long   chart_ID=0,      // identifiant du graphique
                         const string name="GannLine"// Nom de la ligne
                         const double angle=1.0)       // Angle de Gann
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- change l'angle de Gann
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de changement de l'angle de Gann ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change l'échelle de la Ligne de Gann                                                               |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineScaleChange(const long   chart_ID=0,      // identifiant du graphique
                         const string name="GannLine"// Nom de la ligne
                         const double scale=1.0)       // Echelle
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de changement de l'échelle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| La fonction supprime la Ligne de Gann du graphique                                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineDelete(const long   chart_ID=0,      // identifiant du graphique
                    const string name="GannLine"// Nom de la ligne
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime la ligne de Gann
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression de la \"Ligne de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de la Ligne de Gann et définit la valeur                  |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point
   if(!time1)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième
      time1=temp[0];
     }
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage des lignes
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner la Ligne de Gann
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- crée la Ligne de Gann
   if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage de la ligne et change l'angle
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/2;
//--- déplace le premier point d'ancrage verticalement
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- déplace le point
      if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai d'une demie seconde
   Sleep(500);
//--- définit la valeur actuelle de l'angle de Gann (changé
//--- après le déplacement du premier point d'ancrage)
   double curr_angle;
   if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))
      return;
//--- compteur de boucle
   v_steps=accuracy/8;
//--- change l'angle de Gann
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- efface la ligne du graphique
   GannLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }