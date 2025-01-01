input int MagicNumber=1234567;



//--- active la classe de trading CTrade et déclare une variable de cette classe

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade trade;

//--- flags pour installer et supprimer l'ordre en attente

bool pending_done=false;

bool pending_deleted=false;

//--- le ticket de l'ordre en attente sera stocké ici

ulong order_ticket;

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- définit le MagicNumber pour marquer nos ordres

trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);

//--- les demandes de trade seront envoyées en mode asynchrone en utilisant la fonction OrderSendAsync()

trade.SetAsyncMode(true);

//--- initialise la variable à zéro

order_ticket=0;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de tick de l'Expert |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- installation d'un ordre en attente

if(!pending_done)

{

double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);

double buy_stop_price=NormalizeDouble(ask+1000*_Point,(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS));

bool res=trade.BuyStop(0.1,buy_stop_price,_Symbol);

//--- si la fonction BuyStop() a été effectuée avec succès

if(res)

{

pending_done=true;

//--- récupère le résultat de l'envoi de la demande depuis ctrade

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- récupère le request_id pour la demande envoyée

uint request_id=trade_result.request_id;

Print("La demande pour un ordre en attente a été envoyée. Request_ID=",request_id);

//--- stockage du ticket de l'ordre (sera zéro si le mode asynchrone est utilisé pour l'envoi à CTrade)

order_ticket=trade_result.order;

//--- tout est fait, sortie rapide du handler OnTick()

return;

}

}

//--- supprime l'ordre en attente

if(!pending_deleted)

//--- vérification supplémentaire

if(pending_done && (order_ticket!=0))

{

//--- essaye de supprimer l'ordre en attente

bool res=trade.OrderDelete(order_ticket);

Print("OrderDelete=",res);

//--- lorsque la demande de suppression est envoyée avec succès

if(res)

{

pending_deleted=true;

//--- récupère le résultat de l'exécution de la demande

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- récupère le request ID du résultat

uint request_id=trade_result.request_id;

//--- affichage dans le Journal

Print("La demande de suppression de l'ordre en attente #",order_ticket,

" a été envoyée. Request_ID=",request_id,

"\r

");

//--- récupère le ticket de l'ordre depuis le résultat de la demande

order_ticket=trade_result.order;

}

}

//---

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction TradeTransaction |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- récupère le type de la transaction comme une valeur de l'énumération

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=(ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)trans.type;

//--- si la transaction est le résultat du traitement de la demande, seul son nom est affiché

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

Print(EnumToString(type));

//--- affiche le nom de la demande gérée

Print("------------RequestDescription\r

",RequestDescription(request));

//--- affiche la description du résultat de la demande

Print("------------ResultDescription\r

",TradeResultDescription(result));

//--- stocke le ticket de l'ordre pour sa suppression au prochain appel de OnTick()

if(result.order!=0)

{

//--- supprime cet ordre par son ticket au prochain appel de OnTick()

order_ticket=result.order;

Print(" Ticket de l'ordre en attente ",order_ticket,"\r

");

}

}

else // affiche la description complète pour les transactions d'un autre type

//--- affiche la description de la transaction reçue dans le Journal

Print("------------TransactionDescription\r

",TransactionDescription(trans));



//---

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle de la transaction |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans)

{

//---

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

desc+="Symbole : "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Ticket de la transaction : "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Type de la transaction : "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Etat de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Type d'expiration de l'ordre : "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Déclenchement du prix : "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

desc+="Position : "+(string)trans.position+"\r

";

desc+="Position by : "+(string)trans.position_by+"\r

";

//--- retourne la chaîne de caractères obtenue

return desc;

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle de la demande de trade |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request)

{

//---

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

desc+="Symbole : "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number : "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Remplissage de l'ordre : "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Type d'expiration de l'ordre : "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Déviation en points : "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit : "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Commentaire : "+request.comment+"\r

";

//--- retourne la chaîne de caractères obtenue

return desc;

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle du résultat du traitement de la demande |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result)

{

//---

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

desc+="Request ID : "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Ticket de la transaction : "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask : "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid : "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Commentaire : "+result.comment+"\r

";

//--- retourne la chaîne de caractères obtenue

return desc;

}