- Propriétés de l'Historique
- Propriétés d'un Ordre
- Propriétés d'une Position
- Propriétés d'un Deal
- Types d'Opérations de Trading
- Types de Transactions de Trading
- Ordres de Trading en DOM
- Propriétés des Signaux
Propriétés d'une Position
L'exécution d'opérations de trading résulte en l'ouverture d'une position, le changement de son volume et/ou de sa direction, ou sa suppression. Les opérations de trading sont conduites sur la base d'ordres, envoyés par la fonction OrderSend() sous la forme de demandes de trade. Pour chaque instrument financier (symbole), il ne peut y avoir qu'une seule position ouverte. Une position a un ensemble de propriétés disponibles en lecture avec les fonctions PositionGet...().
Pour la fonction PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
POSITION_TICKET
|
Ticket de la position. Numéro unique attribué à chaque position nouvellement ouverte. Il correspond généralement au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir la position, sauf lorsque le ticket est modifié à la suite des opérations de service sur le serveur, par exemple, lors de la facturation des swaps avec la ré-ouverture de la position. Pour trouver une ordre utilisé pour ouvrir une position, appliquez la propriété POSITION_IDENTIFIER.
POSITION_TICKET valeur qui correspond à MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Heure d'ouverture d'une position
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Heure d'ouverture d'une position en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Heure de changement d'une position
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Heure de changement d'une position en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Type de position
|
POSITION_MAGIC
|
Nombre magique d'une position (voir ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
L'identifiant de la position est un numéro unique attribué à chaque position ré-ouverte. Il ne change pas tout au long de son cycle de vie et correspond au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir une position.
L'identifiant de la position est spécifié dans chaque ordre (ORDER_POSITION_ID) et transaction (DEAL_POSITION_ID) utilisé pour l'ouvrir, le modifier, ou le fermer. Utilisez cette propriété pour rechercher des ordres et des transactions liées à la position.
Lors de l'inversion d'une position en mode compensation (netting - n'utilisant qu'un seul trade), POSITION_IDENTIFIER ne change pas. Cependant, POSITION_TICKET est remplacé par le ticket de l'ordre qui a conduit à l'inversion. L'inversion de position n'est pas fourni en mode hedging.
|
long
|
POSITION_REASON
|
La raison de l'ouverture d'une position
Pour la fonction PositionGetDouble()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
POSITION_VOLUME
|
Volume d'une position
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Prix d'ouverture d'une position
|
double
|
POSITION_SL
|
Niveau du Stop Loss d'une position ouverte
|
double
|
POSITION_TP
|
Niveau du Take Profit d'une position ouverte
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Prix actuel du symbole de la position
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Swap cumulatif
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Profit actuel
|
double
Pour la fonction PositionGetString()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
POSITION_SYMBOL
|
Symbole de la position
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Commentaire de la position
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
Identifiant de la position dans un système externe de trading (en Bourse)
|
string
La direction d'une position ouverte (achat ou vente) est définie par la valeur de l'énumération ENUM_POSITION_TYPE. Pour obtenir le type d'une position ouverte, utilisez la fonctionPositionGetInteger() avec le modificateur POSITION_TYPE.
|
Identificateur
|
Description
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Achat (Buy)
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Vente (Sell)
La raison de l'ouverture d'une position est contenue dans la propriété POSITION_REASON. Une position peut être ouverte comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis un terminal de bureau, depuis une application mobile, par un Expert Advisor, etc. Les valeurs possibles de POSITION_REASON sont décrites dans l'énumération ENUM_POSITION_REASON.
|
Identificateur
|
Description
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis un terminal de bureau
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis une application mobile
|
POSITION_REASON_WEB
|
La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis une plateforme web
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis un programme MQL5, c'est à dire un Expert Advisor ou un script