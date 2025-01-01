Ticket de la position. Numéro unique attribué à chaque position nouvellement ouverte. Il correspond généralement au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir la position, sauf lorsque le ticket est modifié à la suite des opérations de service sur le serveur, par exemple, lors de la facturation des swaps avec la ré-ouverture de la position. Pour trouver une ordre utilisé pour ouvrir une position, appliquez la propriété POSITION_IDENTIFIER.

POSITION_IDENTIFIER

L'identifiant de la position est un numéro unique attribué à chaque position ré-ouverte. Il ne change pas tout au long de son cycle de vie et correspond au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir une position. L'identifiant de la position est spécifié dans chaque ordre (ORDER_POSITION_ID) et transaction (DEAL_POSITION_ID) utilisé pour l'ouvrir, le modifier, ou le fermer. Utilisez cette propriété pour rechercher des ordres et des transactions liées à la position. Lors de l'inversion d'une position en mode compensation (netting - n'utilisant qu'un seul trade), POSITION_IDENTIFIER ne change pas. Cependant, POSITION_TICKET est remplacé par le ticket de l'ordre qui a conduit à l'inversion. L'inversion de position n'est pas fourni en mode hedging.