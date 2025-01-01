DocumentationSections
L'exécution d'opérations de trading résulte en l'ouverture d'une position, le changement de son volume et/ou de sa direction, ou sa suppression. Les opérations de trading sont conduites sur la base d'ordres, envoyés par la fonction OrderSend() sous la forme de demandes de trade. Pour chaque instrument financier (symbole), il ne peut y avoir qu'une seule position ouverte. Une position a un ensemble de propriétés disponibles en lecture avec les fonctions PositionGet...().

Pour la fonction PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identificateur

Description

Type

POSITION_TICKET

Ticket de la position. Numéro unique attribué à chaque position nouvellement ouverte. Il correspond généralement au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir la position, sauf lorsque le ticket est modifié à la suite des opérations de service sur le serveur, par exemple, lors de la facturation des swaps avec la ré-ouverture de la position. Pour trouver une ordre utilisé pour ouvrir une position, appliquez la propriété POSITION_IDENTIFIER.
 

POSITION_TICKET valeur qui correspond à MqlTradeRequest::position.

long

POSITION_TIME

Heure d'ouverture d'une position

datetime

POSITION_TIME_MSC

Heure d'ouverture d'une position en millisecondes depuis le 01.01.1970

long

POSITION_TIME_UPDATE

Heure de changement d'une position

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Heure de changement d'une position en millisecondes depuis le 01.01.1970

long

POSITION_TYPE

Type de position

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Nombre magique d'une position (voir ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

L'identifiant de la position est un numéro unique attribué à chaque position ré-ouverte. Il ne change pas tout au long de son cycle de vie et correspond au ticket d'un ordre utilisé pour ouvrir une position.

 

L'identifiant de la position est spécifié dans chaque ordre (ORDER_POSITION_ID) et transaction (DEAL_POSITION_ID) utilisé pour l'ouvrir, le modifier, ou le fermer. Utilisez cette propriété pour rechercher des ordres et des transactions liées à la position.

 

Lors de l'inversion d'une position en mode compensation (netting - n'utilisant qu'un seul trade), POSITION_IDENTIFIER ne change pas. Cependant, POSITION_TICKET est remplacé par le ticket de l'ordre qui a conduit à l'inversion. L'inversion de position n'est pas fourni en mode hedging.

long

POSITION_REASON

La raison de l'ouverture d'une position

ENUM_POSITION_REASON

Pour la fonction PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identificateur

Description

Type

POSITION_VOLUME

Volume d'une position

double

POSITION_PRICE_OPEN

Prix d'ouverture d'une position

double

POSITION_SL

Niveau du Stop Loss d'une position ouverte

double

POSITION_TP

Niveau du Take Profit d'une position ouverte

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Prix actuel du symbole de la position

double

POSITION_SWAP

Swap cumulatif

double

POSITION_PROFIT

Profit actuel

double

Pour la fonction PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Identificateur

Description

Type

POSITION_SYMBOL

Symbole de la position

string

POSITION_COMMENT

Commentaire de la position

string

POSITION_EXTERNAL_ID

Identifiant de la position dans un système externe de trading (en Bourse)

string

 

La direction d'une position ouverte (achat ou vente) est définie par la valeur de l'énumération ENUM_POSITION_TYPE. Pour obtenir le type d'une position ouverte, utilisez la fonctionPositionGetInteger() avec le modificateur POSITION_TYPE.

ENUM_POSITION_TYPE

Identificateur

Description

POSITION_TYPE_BUY

Achat (Buy)

POSITION_TYPE_SELL

Vente (Sell)

 

La raison de l'ouverture d'une position est contenue dans la propriété POSITION_REASON. Une position peut être ouverte comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis un terminal de bureau, depuis une application mobile, par un Expert Advisor, etc. Les valeurs possibles de POSITION_REASON sont décrites dans l'énumération ENUM_POSITION_REASON.

ENUM_POSITION_REASON

Identificateur

Description

POSITION_REASON_CLIENT

La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis un terminal de bureau

POSITION_REASON_MOBILE

La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis une application mobile

POSITION_REASON_WEB

La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis une plateforme web

POSITION_REASON_EXPERT

La position a été ouverte par l'activation d'un ordre placé depuis un programme MQL5, c'est à dire un Expert Advisor ou un script